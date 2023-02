Nantes - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser Nantes - Juventus Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Juve setzt sich in der regulären Spielzeit durch.

Das 1:1 des FC Nantes bei Juventus war eine der großen Überraschungen in den K.o.-Runden-Play-off-Hinspielen der Europa League in der letzten Woche. Die Franzosen haben somit im Rückspiel zu Hause noch alle Möglichkeiten und wollen nun den ganz großen Coup landen. Wir sind diesbezüglich jedoch skeptisch und entscheiden uns für die Wette „Sieg Juventus“ mit einer Quote von 1,80 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Nantes vs Juventus auf „Sieg Juventus“

Nantes steht in der Ligue 1 nur auf Rang 13

Juventus hat fünf der letzten sechs Pflichtspiele auswärts gewonnen

Bereits das Hinspiel hätte Juve eigentlich gewinnen müssen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nantes vs Juventus Quoten Analyse:

Wenn Juventus auf Nantes trifft, dann ist die Alte Dame bei den besten Buchmachern auch dann der klare Favorit, wenn sie auswärts ran muss und das Hinspiel zu Hause nicht gewonnen hat. Die Quoten für Wetten auf Juve erreichen im besten Fall die Marke von 1,80. Für einen Tipp auf den Heimerfolg gibt es dagegen Werte von teils deutlich über 4,00.

Noch nicht einmal ein eigenes Tor trauen die Bookies den Gastgebern wirklich zu. Die Wettoption „Beide treffen“ knackt die Marke von 2,00. Wer denkt, dass den Franzosen der ganz große Coup gelingt und sie die nächste Runde erreichen, der erhält für einen entsprechenden Tipp auf das Weiterkommen von Nantes Quoten bis 3,00.

Nantes vs Juventus Prognose: Juve dieses Mal effizienter

Die Generalprobe für das Duell mit Juventus hat Nantes verpatzt. Beim RC Lens verloren die Kanarienvögel in der Ligue 1 am Sonntag mit 1:3. In der Tabelle steht der französische Pokalsieger nur auf Rang 13, hat bei neun Punkten Vorsprung auf Rang 17 aber auch keine echten Abstiegssorgen.

Mit der Pleite in Lens endete eine Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie, von denen Nantes drei gewonnen hatte - eine davon im Elfmeterschießen im Achtelfinale der Coupe de France. Überhaupt hatten Les Canaris vor der Niederlage am Sonntag nur eines der letzten 13 Pflichtspiele verloren.

Der Großteil der Partien Nantes‘ endete allerdings remis. In der Ligue 1 steht der Klub nach 24 Spieltagen bei zehn Punkteteilungen neben sechs Siegen und acht Niederlagen. Das Unentschieden in Turin war dabei äußerst schmeichelhaft. Allein in der Nachspielzeit vergab Juventus zwei Hochkaräter.

In der Gruppenphase der Europa League hatte es dagegen kein einziges Remis, sondern drei Dreier und drei Pleiten gegeben. Zu Hause gab es zwei knappe 2:1-Erfolge gegen Olympiakos Piräus und Qarabag Agdam sowie die klare 0:4-Schlappe gegen den Sport-Club aus Freiburg.

Nantes - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nantes: 1:3 Lens (L1, A), 1:1 Juventus (EL, A), 1:0 Lorient (L1, H), 1:1, 5:3 n.E. Angers (CDF, A), 2:0 Ajaccio (L1, A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Spezia (SA, A), 1:1 Nantes (EL, H), 1:0 Fiorentina (SA, H), 3:0 Salernitana (SA, A), 1:0 Lazio Rom (COP, H)

Letzte Spiele Nantes vs Juventus: 1:1 (EL, A), 3:2 (CL, H), 0:2 (CL, A)

An die Gruppenphase Juves in der Champions League dürften sich dagegen einige noch etwas besser erinnern. Es hatte nur einen 3:1-Heimsieg gegen Maccabi Haifa gegeben und ansonsten im Rückspiel gegen die Israelis sowie in den anderen vier Partien gegen PSG und Benfica Lissabon nur Pleiten.

Lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Haifa erreichte die Alte Dame, die in allen sieben Partien in CL und EL in dieser Saison mindestens ein Gegentor kassierte, Rang drei. Nach dem 15 Punkte-Abzug in der Serie A ist der Gewinn der Europa League die wohl einzige Möglichkeit, auch in der nächsten Saison in der Königsklasse zu spielen.

Die Generalprobe am Wochenende ist gelungen. Bei Spezia gewannen die Turiner mit 2:0. Zum vierten Mal in Folge ist Juve damit in einem Pflichtspiel eines nationalen Wettbewerbs ohne Gegentreffer geblieben. Seit fünf Pflichtspielen ist der italienische Rekordmeister ungeschlagen, vier dieser fünf Partien hat er gewonnen.

Auswärts hat Juve gar fünf der letzten sechs Serie A-Partien für sich entscheiden können und zwar alle von ihnen zu Null. Nur beim unangefochtenen Spitzenreiter Neapel hat Turin eine heftige 1:5-Klatsche erlitten. Im Hinspiel zu Hause kam Juve auf doppelt so viele Chancen wie Nantes. Doch am Ende fehlte der Alten Dame an diesem Tag das Zielwasser.

Unser Nantes - Juventus Tipp: Sieg Juventus

Juventus hatte im Hinspiel genug Möglichkeiten, um mit einem Sieg nach Nantes zu fahren. Allein in der Nachspielzeit hätte die Alte Dame zwei Tore machen müssen. Nun muss sie Versäumtes auswärts nachholen. Wir sind optimistisch und denken, dass den Turinern das gelingt. Insbesondere darf man davon ausgehen, dass die Italiener hier in Bestbesetzung auflaufen werden, da Juve wohl nur noch über den Gewinn der Europa League in der nächsten Saison an der Königsklasse teilnehmen kann.