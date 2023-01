Neapel - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Neapel - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 29.01.2023 lautet: Neapel trifft mindestens doppelt.

Auf dem Weg zum ersten Scudetto seit 1990 bekommt es die SSC Neapel am Sonntag zu Hause mit der AS Rom zu tun. Es ist der 20. Spieltag und damit der Beginn der Rückrunde.

Im heimischen Stadio Diego Armando Maradona ist Napoli eine Macht und sollte auch den Gästen aus der Hauptstadt mehr als nur ein Tor einschenken. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Neapel über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.83 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Neapel vs AS Rom auf „Neapel über 1,5 Tore“

Neapel vs AS Rom Quoten Analyse:

Neapel scheint auf dem Weg zum ersten Meistertitel nicht zu stoppen zu sein. Vor allem zu Hause sind die Süditaliener eine Macht. Die besten Wettanbieter sehen sie auch am Sonntag gegen die Roma klar vorne. Wetten auf einen Heimsieg liefern Quoten bis maximal 1,75. Ein Tipp auf den Auswärtserfolg bringt dagegen Wettquoten von bis zu 5,00.

Dass die Gäste es hier überhaupt einmal auf die Anzeigetafel schaffen, erachten die Bookies als in etwa gleich wahrscheinlich, wie dass sie es nicht schaffen. Für die Wettoption „Beide treffen“ erhält man genauso wie für die Gegenwette Quoten um 1,85. Nur minimal höher mit Werten bis 1,90 ist das „Über 2,5 Tore“ quotiert.

Neapel vs AS Rom Prognose: Gastgeber bestimmen das Spiel

Nach der Hälfte der Spiele hat die SSC Neapel satte zwölf Punkte Vorsprung auf Verfolger AC Milan. Die erste Meisterschaft seit über 30 Jahren ist bei diesem Abstand und der Anzahl der verbliebenen Partien vielleicht noch keine reine Formsache, aber dennoch sieht es aktuell sehr gut aus. Zumindest wenn die Süditaliener weiter so auftreten wie bisher.

Satte 26 Treffer haben die Neapolitaner in ihren neun Heimspielen erzielt und damit im Schnitt fast drei pro Heimpartie. Überhaupt sind sie mit 46 Treffern die Tormaschine der Liga. 13 Pflichtspiele hat Neapel in dieser Saison im heimischen Maradona-Stadion bestritten und elfmal gelangen dem Klub mindestens zwei eigene Tore.

Neapel - AS Rom Statistik & Bilanz:

Mit der AS Rom kommt nun ein Team ins Maradona-Stadion, das seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist. Vier der fünf Partien nach der Weltmeisterschaft hat die Roma gewonnen - und zwar zu Null. In der Tabelle war es sie, die wohl am meisten von dem 15 Punkte-Abzug Juves profitierte. Denn dadurch kletterten die Hauptstädter auf den CL-Rang vier.