Neapel - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Tipp zum Serie A Spiel am 11.03.2023 lautet: Gegen aufopferungsvoll kämpfende Römer erlitten die „Partenopei“ am vergangenen Serie-A-Spieltag die erste Heimniederlage. Mit den Lombarden gastiert nun ein Angstgegner im Stadio Diego Armando Maradona. Wenngleich die Kicker der drittgrößten Stadt Italiens nur eines der vergangenen sechs Spiele gegen Atalanta gewannen (2U, 3N), sehen wir die Gastgeber gefestigt und tendieren zu einem Heimsieg.

Nach acht Saison-Siegen in Folge mussten die Mannen von Trainer Luciano Spalletti gegen Lazio Rom die zweite Niederlage in der Serie A in Kauf nehmen. Obwohl Napoli sich klar auf Kurs Scudetto befindet, bot der letzte Matchday gegen die Adler keine Räume, um Torchancen zu generieren. Ein Sonntagsschuss von Vecino entschied die Partie.

Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Pflichtspielen attestiert den Bergamasken eine sehr überschaubare Form. Zuletzt versäumte es die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini trotz 67 Prozent Ballbesitz und 6:1 Torschüssen drei Punkte gegen Udinese mitzunehmen.

Mal abgesehen von der überraschenden Niederlage gegen Lazio spielte der Tabellen-Primus zuletzt stark auf und hat weiterhin 15 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand. Obwohl mit einer engen Partie zu rechnen ist, schätzen wir die Gastgeber als stärker ein und gehen von einem „Heimsieg“ mit einer Quote von 1,71 bei Chillybets aus .

Darum tippen wir bei Neapel vs Atalanta Bergamo auf „Sieg Napoli“:

Napoli gewann mehr als 80 Prozent seiner Serie-A-Heimspiele.

Atalanta befindet sich im Formtief und holte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Liga-Duellen.

Mit 16 Gegentoren besticht Neapel mit der besten Abwehr der Liga und bestritt zuhause fünf Spiele als „Clean Sheet“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Nach neun Heimsiegen in Serie zogen die „Gli Azzurri“ gegen Lazio Rom mit einem knappen 0:1 den Kürzeren. Von einer weiteren Niederlage gehen die besten Buchmacher nicht aus und bewerten den Dreier der Gastgeber mit einer Quote von ca. 1,71.

Atalanta gehört zu den drei besten Auswärtsteams der Serie A und muss sich in der Fremde keineswegs verstecken. Dennoch halten die Bookies wie Chillybets aufgrund des momentanen Formtiefs einen Erfolg beim Spitzenreiter für recht unwahrscheinlich und bewerten diesen mit einer Quote von durchschnittlich 5,00.

Neapel vs Atalanta Bergamo Prognose: „Schlägt die beste Offensive der Serie A gegen Atalanta mehrfach zu?“

Napoli ist in der bisherigen Saison on fire und thront einsam mit 15 Punkten Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Es hat den Anschein, als würde der Klub nach 1987 und 1990 zur dritten nationalen Meisterschaft greifen.

Sinnbildlich für den Erfolg steht Coach Luciano Spalletti, der bereits in die dritte Saison mit den Neapolitanern geht und das Team stetig verbessert. Dennoch sind die Blauen gut beraten, keine weitere Niederlage zu kassieren. Anhand der bisherigen Heimbilanz (10S, 1U, 1N) lässt sich nicht darauf schließen.

Napoli ist in der Serie A der Klub der Superlative. Das Team spielte die meisten Großchancen (71) heraus und blickt mit 58 Toren auf den besten Offensiv-Verbund. Zudem läuft der Ball sehr gut durch die eigenen Reihen. Ein Umstand, der von mehr als 61 Prozent Ballbesitz pro Ligaspiel begründet wird.

Ganz anders gestaltet es sich bei den Gästen aus der Lombardei. Zuletzt legten die Mannen von Übungsleiter Gian Piero Gasperini große Probleme an den Tag und gewannen nur eines der vergangenen fünf Serie-A-Duelle. Der 2:0-Erfolg kam ausgerechnet gegen Napoli-Bezwinger Lazio Rom zustande. Darüber hinaus zieren drei Niederlagen und ein Remis das Konto der Bergamasken.

Neapel - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Lazio (SA, H), 2:0 Empoli (SA, A), 2:0 Frankfurt (CL, A), 2:0 Sassuolo (SA, A), 3:0 Cremonese (SA, H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 0:0 Udinese (SA, H), 0:2 Milan (SA, A), 1:2 Lecce (SA, H), 2:0 Lazio (SA, A), 0:1 Sassuolo (SA, A).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Atalanta Bergamo: 2:1 (SA, A), 3:1 (SA, A), 2:3 (SA, H), 2:4 (SA, A), 1:3 (SA, A).

Wenngleich Atalanta zu den drei besten Auswärtsteams zählt, zeichnete sich zuletzt ein Negativtrend in der Ferne ab. Nur eine der vergangenen vier Partien auf gegnerischem Boden wurde gewonnen (2N, 1U). In nur einem der jüngsten drei Spiele in den Stadien des Kontrahenten kam es zu eigenen Treffern.

Einen knappen 2:1-Erfolg brachte die Hinrunde für Neapel bei den Bergamasken mit sich. Dabei zeigten die Gäste Moral und konnten einen frühzeitigen Rückstand durch Victor Osimhen und Eljif Elmas egalisieren. Allgemein gewann der italienische Spitzenreiter zuletzt zwei Mal in Serie gegen Atalanta.

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Tipp: „Sieg Napoli“

Napoli grüßt nicht ohne Grund von der Tabellenspitze. Die Offensive besticht durch ein ungeheures Potenzial. Allen voran ist Victor Osimhen zu nennen, der mit 19 Toren der beste Serie-A-Angreifer ist und im Schnitt alle 91 Minuten beim Gegner einnetzt. Ebenfalls sehr torgefährlich präsentierte sich Joker Giovanni Simeone, der sogar alle 71 Minuten einen Torerfolg bejubelte.

Um gegen Atalanta zu punkten, ist einmal mehr das erfolgreiche Kurzpassspiel als Schlüssel zum Erfolg zu betrachten. Kein anderer Klub spielte in der Serie A so viele erfolgreiche Pässe (516) wie Neapel. Das Mittelfeld um Khvicha Kvaratskhelia und Eljif Elmas wird die Offensive gezielt in Szene setzen und zudem selbst den jüngst anfälligen Abwehr-Verbund der Gäste in Bedrängnis bringen.