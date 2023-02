Neapel - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser Neapel - Cremonese Tipp zum Serie A Spiel am 12.02.2023 lautet: Neapel ist den Gästen in sämtlichen Belangen überlegen und wird im heimischen Stadio Diego Armando Maradona den Platz als Sieger verlassen.

Napoli stellt auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar und konnte sich ein Polster von 13 Punkten auf den Tabellenzweiten Inter Mailand erspielen. Die Blauen überzeugten in sämtlichen Wettbewerben und qualifizierten sich ebenfalls für das Achtelfinale der Königsklasse.

Cremonese verkörpert das Pendant zum italienischen Spitzenreiter und weist über die gesamte Saison Probleme in allen Mannschaftsbereichen auf. Nach 21 Spieltagen warten die „Grigiorossi“ weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Gerade defensiv gibt das Tabellenschlusslicht keine stabile Figur ab. Ein Umstand, der durch 37 Gegentore bescheinigt wird.

Um jeden Preis wollen sich die Mannen von Trainer Luciano Spalletti für diese Pleite revanchieren und beim erneuten Kräftemessen ein Zeichen setzen. Wir entscheiden uns bei unserem Neapel - Cremonese Tipp für eine Wette auf Heimsieg, wobei den Gästen ein Treffer zuzutrauen ist. Für diesen Spielausgang hält Bwin eine Quote von 2,75 bereit .

Darum tippen wir bei Neapel vs Cremonese auf „Sieg Napoli & Beide Teams treffen“:

Neapel vs Cremonese Quoten Analyse:

Abgesehen von der Pleite im italienischen Pokal gegen Cremonese zeichneten sich die Hausherren zuletzt durch starke Leistungen aus und gehen als haushoher Favorit für einen Sieg ins Rennen. Eine Quote von rund 1,18 erlaubt keine Zweifel an einem Triumph der „Blauen“.

Cremonese steht nach 21 Begegnungen in der nationalen Liga mit dem Rücken zur Wand und droht nach einem Jahr Erstklassigkeit direkt in die Serie B abzusteigen. Mit einer zweistelligen Siegquote stempeln die Bookies das Tabellenschlusslicht als klaren Außenseiter ab.

Am Markt „Beide Teams treffen“ trauen die Wettanbieter in erster Linie nur den Hausherren einen Treffer zu. Die Quote für Tore auf beiden Seiten bringt mehr als den zweifachen Wetteinsatz mit sich.