Neapel - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2023

Unser Neapel - Frankfurt Tipp zum Champions League Spiel am 15.03.2023 lautet: Kein Randal Kolo Muani, keine Fans - kann Frankfurt mit dem Rücken zur Wand überraschen? Oliver Glasner kann die Probleme in seiner Hintermannschaft derzeit nicht fixen und sieht sich einem überlegenen Kontrahenten gegenüber. Dieses Spiel hat das Potenzial, in einem Torrausch zu enden. Frankfurt hat nichts zu verlieren und Neapel eine der besten Offensiven Europas.

2023 verloren die Hessen ihre Form. In der Liga feierte die SGE nur drei Siege aus neun Spielen und in der Königsklasse steht der Bundesligist vor dem Aus. Neapel hat seinen Ausrutscher gegen Lazio gut verkraftet und mit einem 2:0-Heimsieg gegen Atalanta geantwortet. Wir erwarten „Über 2,5 Tore“ und nutzen bei NEObet eine Quote von 1,72.

Darum tippen wir bei Neapel vs Frankfurt auf „Über 2,5 Tore“:

Frankfurt beendete 3 seiner letzten 4 Spiele in der CL mit über 2,5 Toren.

Neapel erzielte in jedem Heimspiel der Königsklasse mindestens 3 Tore.

In der Königsklasse fallen pro Partie der Partenopei 4 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Frankfurt Quoten Analyse:

Normalerweise muss der SSC Neapel nur noch ernten, was im Hinspiel gesät wurde. Die Niederlage gegen Lazio kann als Ausnahme gewertet werden und wurde mit einem 2:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende beantwortet.

Wie erwartet wird eine der heißesten Mannschaften Europas mit Quoten bis zu 1,55 klar favorisiert. In diesem Jahr suchen die Hessen ihre Form. Seit fast einem Monat sind die Hessen sieglos und die Quoten zwischen 5,75 und 6,75 verraten, dass ein Ende dieser Serie gegen Neapel noch nicht in Sicht ist.

Neapel vs Frankfurt Prognose: „Angriffsfußball zum Genießen“

Wenn wir in diesem Jahr über den SSC Neapel sprechen, dann ist schnell der Griff zum Superlativ gefordert. Die Süditaliener dominieren die Serie A und liegen mit 18 Punkten Vorsprung an der Spitze.

Eine Schwäche zeigten sie bisher noch nicht. In der Königsklasse brillieren die Partenopei mit 22:6 Toren und sorgen mit ihrem fluiden Offensiv-Stil für Kopfschmerzen in den gegnerischen Hintermannschaften. Nach sieben Spielen haben sie den besten Angriff und eine Top-4-Abwehr.

Egal welche Aufgabe den Blau-Weißen vom gegnerischen Team gestellt wird, sie haben eine Antwort parat. Innerhalb der Königsklasse, dort messen sich üblicherweise die besten Mannschaften Europas, traf Neapel in sechs von sieben Spielen mindestens doppelt.

Im eigenen Stadion wird die Spalletti-Elf von ihren Fans zu Höchstleistungen getrieben. Die drei Heimspiele der Königsklasse brachten jeweils mindestens drei eigene Treffer hervor. Mit Hilfe ihres starken Angriffs endeten fünf von sieben Spielen in der Champions League mit über 2,5 Toren.

Zu Hause werden die Zuschauer durchgehend verwöhnt. Schreitet der SSC Neapel im internationalen Wettbewerb auf den Rasen des „Stadio Armando Diego Maradona“, sehen die Zuschauer ein Fußballfest und im Schnitt vier Tore pro Partie.

Neapel - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Atalanta (H), 0:1 Lazio Rom (H), 2:0 Empoli (A), 2:0 Frankfurt (A), 2:0 Sassuolo (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 VfB Stuttgart (H), 2:2 Wolfsburg (A), 1:2 Leipzig (A), 0:2 Neapel (H); 2:0 Bremen (H).

Letzte Spiele Neapel vs. Frankfurt: 2:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (A).

Bisher ist das Jahr 2023 für Frankfurt eines zum Vergessen. In der Bundesliga sicherte sich die SGE nur drei Siege aus neun Spielen und in der Königsklasse liegen die Chancen auf ein Weiterkommen im kleinen Prozentbereich. Hilfreich ist der Ausfall ihres besten Angreifers Randal Kolo Muani (Rotsperre) sicher nicht.

Über die vergangenen Wochen kristallisierten sich Schwierigkeiten im Defensiv-Verbund heraus. Frankfurt schluckte in sechs der vergangenen sieben Partien mindestens einen Gegentreffer.

Diese Tendenz spiegelte sich besonders in den jüngsten Ergebnissen wider. Auf nationaler Ebene kassierten die Hessen in drei Begegnungen in Folge mindestens zwei Gegentreffer. Auswärts beendete die Glasner-Elf fünf ihrer zwölf Duelle auf diese Weise.

Zumindest gibt es in der Eintracht-Offensive etwas Hoffnung. Frankfurt traf nach der Niederlage gegen Neapel jeweils in den folgenden drei Spielen. Dieses zweite Aufeinandertreffen ist prädestiniert für einige Treffer. Frankfurt beendete drei der vergangenen vier Champions-League-Spiele mit über 2,5 Toren. Zudem kassierten sie in drei der sieben Partien mindestens zwei Tore.

Unser Neapel - Frankfurt Tipp: Über 2,5 Tore

Neapel traf in elf seiner vergangenen zwölf Pflichtspiele mindestens doppelt und schenkte der SGE schon im Hinspiel zwei Tore ein. Im Ligabetrieb verleitete der SSC das eigene Publikum regelmäßig zu Jubelstürmen: Zehn der 13 Heimspiele ließen die Anhänger der Partenopei mindestens zweifach jubeln. Zudem könnte sich Frankfurt mit dem Rücken zur Wand zu einer offensiv geführten Begegnung verleiten lassen.