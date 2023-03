Neapel - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.2023

Unser Neapel - Lazio Rom Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.03.2023 lautet: Nach 33 Jahren hat das Warten der Neapolitaner sehr wahrscheinlich ein Ende - Luciano Spalletti wird den Scudetto zurück in den Süden bringen.

Neapel spielt beeindruckenden Fußball und rangiert unangefochten an der Tabellenspitze. Obwohl Lazio um das Ticket für die Königsklasse spielt, können die Römer dem Tabellenführer wohl nicht das Wasser reichen.

Am Ende des Tages geht der Sieg aber wohl an die Gastgeber, wobei sich das Publikum auf eine torreiche Partie einstellen kann.

Wir setzen auf „Sieg Neapel mit über 1,5 Toren“ im Spiel mit einer Quote von 1,90 bei Chillybets.

Darum tippen wir bei Neapel vs Lazio Rom auf „Sieg Neapel & Über 1,5 Tore“:

Neapel vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Gemeinsam erzielten sie in der vorherigen Spielzeit 34 Prozent der Treffer. Wie sich herausstellen sollte, hatten die Verantwortlichen die richtigen Antworten parat.

Aktuell sonnen sich die Süditaliener mit einem komfortablen Vorsprung von 18 Punkten an der Tabellenspitze und sind im Heimspiel gegen Lazio mit Quoten bis zu 1,62 der klare Favorit.

Lehnen sich die Gastgeber in dieser Begegnung zu weit zurück, wird Lazio Rom das nutzen können. Auswärts beeindrucken die Hauptstädter mit dem zweitbesten Torverhältnis der Liga. Vermutet ihr einen Coup der Römer, könnt ihr euch über Wettquoten zwischen 5,30 und 6,00 freuen.

Neapel vs Lazio Rom Prognose: „Zwei Mannschaften mit jeder Menge Qualität im Angriff“

Khvicha Kvaratskhelia ist die Entdeckung der Saison. Der georgische Neuzugang legte in der Serie A bereits elf Treffer auf und erzielte zehn weitere Tore selbst. Ligaweit geht er in die meisten Dribblings aller Spieler (108) und bietet seinem Team damit wichtige Lösungen in der Offensive. Kein Wunder, dass Neapel 41 Prozent der Angriffe über seine Seite aufzieht.