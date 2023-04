Neapel - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Darum tippen wir bei Neapel vs Salernitana auf „Neapel unter 2,5 Tore“:

Neapel vs Salernitana Quoten Analyse:

Neapel vs Salernitana Prognose: „Ein klar ersichtlicher Trend“

Nicht jeder Trainerwechsel inmitten einer Saison ist von Erfolg gekrönt, der in Salernitana schon. Paulo Sousa übernahm nach dem 22. Spieltag die schwächste Abwehrreihe im italienischen Oberhaus (42 Gegentore). Der Fortschritt unter seiner Leitung ist verblüffend: In neun Partien kassierten die Granatroten nur acht Gegentreffer.

Unter dem neuen Mann an der Seitenlinie treten die Gäste in einem 3-4-2-1 an. Dem Team scheint diese Umstellung zu helfen und Sicherheit zu geben. Und dem Verein gibt sie Luft zum Atmen, denn der Abstand auf die Abstiegsränge wuchs bis auf sieben Zähler an.