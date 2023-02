Newcastle - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Lediglich ein Sieg aus den vergangenen sechs Premier-League-Duellen bescheinigt den Spielern von Trainer Eddie Howe eine momentan durchwachsene Form. Zuletzt gelang dem Saudi-Klub ein wenig überzeugendes 1:1 in Bournemouth. Dabei reichten 67 Prozent Ballbesitz nicht aus, um die Offensive entscheidend in Szene zu setzen.

Jürgen Klopp würde die Saison mit seinen Reds am liebsten möglichst schnell vergessen. Mit dem Verpassen der internationalen Plätze droht der Supergau. Momentan dümpelt Liverpool auf Rang neun der Tabelle und verweilt im grauen Mittelfeld.

Als Lichtblick hat sich der 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Everton eingebrannt. Nachdem Salah die Hausherren in Front gebracht hatte, kam Winterzugang Cody Gakpo zum ersten Tor für den neuen Arbeitgeber.