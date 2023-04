Nizza - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Nizza - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 08.04.2023 lautet: Aus in der Champions League, Aus im Pokal und jetzt zwei Niederlagen in Folge: Das Starensemble aus der französischen Hauptstadt droht die gesamte Saison zu verspielen.

Anfang Januar übernahm Didier Digard die Führung der Gastgeber und das mit beachtlichem Erfolg: Unter dem Interimstrainer ist Nizza seit 12 Liga-Partien ungeschlagen und trifft am Samstag auf einen Tabellenführer im Sinkflug. Wir nutzen die Chance und setzen auf eine „Doppelte Chance 1X“ zu einer Quote von 2,00 bei Winamax

Darum tippen wir bei Nizza vs PSG auf „Doppelte Chance 1X“:

PSG verlor zuletzt 2 Spiele in Folge und konnte keinen Treffer erzielen.

Seit 12 Spielen ist Nizza in der Ligue 1 ungeschlagen.

2023 sammelte „Le Gym“ die meisten Punkte gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte (17).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nizza vs PSG Quoten Analyse:

Die Fans des OGC erinnern sich gerne an das letzte Aufeinandertreffen im eigenen Stadion. Vergangenes Jahr gewann Nizza das Heimspiel gegen PSG mit 1:0. Gerne möchte der Gastgeber diesen Erfolg gegen den formschwachen Tabellenführer wiederholen.

Vor dem Spiel am Samstag liegen die Quoten für einen erneuten Dreier der Heimmannschaft zwischen 3,80 und 4,00.

Paris kann durch einen Erfolg den Negativtrend durchbrechen und die Spitzenposition im Kampf um den Titel behaupten. Ein Sieg der Gäste bringt euch Wettquoten bis zu 1,90 - äußerst untypisch für ein Spiel gegen eine Mannschaft auf Rang 8.

Nizza vs PSG Prognose: „Beeindruckende Defensive der Gastgeber“

Der Erfolg der Schwarz-Roten liegt in der hervorragenden Arbeit gegen den Ball. Beim Duell mit dem Tabellenführer bringt Didier Digard die zweitbeste Hintermannschaft der Liga aufs Feld. In zehn Partien der Rückrunde griff der Schlussmann der Gastgeber erst sechs Mal hinter sich.

Als Interimstrainer kann Digard auf eine stolze Bilanz von zwölf ungeschlagenen Liga-Begegnungen in Folge schauen und ein selbstbewusstes Auftreten seiner Spieler fordern.

Aus dem Spiel heraus sammelte die Hintermannschaft der Hafenstädter erst 24,83 erwartbare Gegentore - Platz 4 in der Ligue 1! Zusätzlich verhindert die Stärke im Verteidigen von Standards unnötige Gegentreffer. 5,53 xGA nach ruhenden Bällen sind Liga-Bestwert!

Darüber hinaus wissen die Gastgeber, wie Punkte gegen die besten Mannschaften der Ligue 1 eingefahren werden. 2023 hat kein Team mehr Zähler gegen Vereine aus der oberen Tabellenhälfte einfahren können als die Les Aiglons (17).

Zusätzlich zu diesen beeindruckenden Zahlen kann der OGC auf die Unterstützung im eigenen Stadion bauen. Zehn ungeschlagene Heimspiele in Folge sind eine gute Basis, um die Hauptstädter herauszufordern.

Nizza - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nizza: 1:1 Angers (A), 1:1 Lorient (H), 3:1 Sheriff Tiraspol (H), 2:2 Nantes (A), 1:0 Sheriff Tiraspol (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Lyon (H), 0:2 Rennes (H), 2:1 Brest (A), 0:2 Bayern (A); 4:2 Nantes (H).

Letzte 5 Spiele Nizza vs. PSG: 1:2 (A), 1:0 (H), 6:5 n.E. (A), 0:0 (A), 1:2 (A).

Christophe Galtier gehen langsam die Argumente aus, um eine Weiterbeschäftigung beim ambitionierten Klub aus der französischen Hauptstadt zu rechtfertigen. PSG verlor drei der vergangenen vier Pflichtspiele und blieb bei diesen drei Pleiten jeweils ohne eigenen Treffer.

Die 0:2-Niederlage in München besiegelte das Ausscheiden in der Champions League. Zuvor schieden die Pariser schon im Achtelfinale des nationalen Pokals aus (1:2 gegen Marseille), sodass nur noch ein Titel im Liga-Wettbewerb möglich ist.

Zwei Niederlagen in Folge ließen den Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte schrumpfen. Setzt es in Südfrankreich die nächste Pleite, droht der Titelkampf in der Ligue 1 nochmal spannend zu werden.

Insgesamt ist das Jahr 2023 für PSG eines zum Vergessen. Die Motivation scheint verloren, denn der Ligaprimus konnte nur sieben seiner 13 Partien in der Ligue 1 für sich entscheiden. Paris scheint mächtig zu straucheln und könnte gegen eine gut organisierte Defensive erneut Punkte liegen lassen.

Dem Starensemble konnten die diesmaligen Hausherren bereits im vergangenen Jahr einen ordentlichen Dämpfer verpassen. 2022 schied PSG nach Elfmeterschießen im Achtelfinale des nationalen Pokals gegen Nizza aus und verlor sogar das Gastspiel in der Hafenstadt mit 0:1.

Unser Nizza - PSG Tipp: Doppelte Chance 1X

PSG wirkt so angreifbar wie schon lange nicht mehr und die Gastgeber haben 2023 mehrfach gezeigt, dass sie zu einem Stolperstein für die großen Mannschaften werden können. Zuletzt teilte sich Nizza vier Spiele in Folge die Punkte. Damit ließ der OGC wichtige Zähler im Kampf um Europa liegen, stockte seine Serie jedoch auf 14 ungeschlagene Pflichtspiele in Serie auf.