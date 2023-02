Nottingham - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Nottingham - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 18.02.2023 lautet: So schnell kann es im Fußball gehen. Vor kurzem schien City aus dem Tritt geraten, jetzt stehen sie zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze. Gegen den Liga-Neuling Nottingham erwarten wir einen weiteren Dreier der Skyblues.

Stabilität in der Verteidigung ist für einen Aufsteiger das A und O. Nottingham stärkte im Laufe der Saison die Hintermannschaft, konnte gegen Top-Teams allerdings auch mal unter die Räder geraten. City kommt gerade erst wieder in Fahrt, sodass wir in puncto Tore Vorsicht walten lassen. Wir setzen auf einen Sieg des neuen Tabellenführers und ein Spiel mit unter 4,5 Toren. Eine entsprechende Quote von 1,70 findet ihr bei Betway.