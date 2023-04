Nottingham - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Die Punkteteilung gegen Sevilla steht für das 50. Pflichtspiel unter der Leitung von Erik ten Hag. In seiner ersten Saison als Trainer der Red Devils besteht die Möglichkeit auf drei Titel, bestehend aus League Cup, Europa League und FA Cup. Die Liga darf jedoch nicht vergessen werden. Dort liegt United auf Rang 4 und kämpft um den Einzug in die Königsklasse. Zu Gast beim Aufsteiger aus Nottingham setzen wir auf die favorisierten Gäste und bekommen von Happybet eine Quote von 1,70 spendiert.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester United auf „Sieg Manchester United“:

Nottingham holte 3 Punkte aus den vergangenen 9 Ligaspielen - nur Leicester sammelte in diesem Zeitraum weniger Zähler (1).

United gewann die vergangenen 8 Duelle mit den Tricky Trees.

Nach 3 Spielen ohne Sieg feierten die Red Devils in der Premier League zuletzt 2 Erfolge in Serie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Form der Gastgeber hat bedenkliche Züge angenommen und Nottingham auf direktem Weg zurück in die Abstiegszone geführt. Zuletzt gelang dem Aufsteiger nur ein Sieg aus neun Ligaspielen. Drückt der Gastgeber den Red Devils die dritte Auswärtsniederlage in Folge rein, gibt es Quoten bis zu 5,50.

Manchester United tut sich in der Ferne noch etwas schwer. Zuletzt gab es zwei Auswärtsniederlagen in Folge. Insgesamt hat sich die Form wieder stabilisiert. Die Red Devils reisen mit drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie zu den Garibaldi Reds und sind mit Wettquoten zwischen 1,61 und 1,70 der klare Favorit der besten Wettanbieter.

Nottingham vs Manchester United Prognose: „Der Negativ-Trend nimmt kein Ende“

Der Abstiegskampf nimmt für die Tricky Trees bedrohliche Züge an. Hauptsächlich liegt das an der erschreckend schwachen Form der Gastgeber. Seit neun Premier-League-Spielen warten die Hausherren auf einen Sieg. Ebenso ging der Aufsteiger seit neun Spielen jeweils mit mindestens einem Gegentor vom Feld.

Obwohl ihre Gäste aus Manchester ihre lieben Probleme mit Gastauftritten haben, scheint ein Erfolg gegen die Red Devils eher unwahrscheinlich. Am Sonntag treten die beiden Teams bereits zum vierten Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an - die bisherigen drei Duelle gingen allesamt an die Mannschaft aus Manchester (2:0, 3:0, 3:0).

Die Verteidigung gehört zu den größten Baustellen der Midlands. Stand jetzt hat nur Bournemouth mehr Gegentore kassiert als die Tricky Trees (54). Es ist ein kritisches Thema, denn Nottingham hat in dieser Saison noch kein Spiel für sich entschieden, indem ein Gegentor fiel (23).

Hoffnungen auf einen überraschenden Heimsieg ruhen vor allem auf einem jungen Angreifer: Brennan Johnson. Der 21-Jährige erzielte die meisten Treffer seiner Mannschaft (8). Sieben seiner acht Hütten schoss er im eigenen Stadion.

Nottingham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 0:2 Aston Villa (A), 1:2 Leeds (A), 1:1 Wolverhampton (H), 1:2 Newcastle (H), 1:3 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:2 Sevilla (H), 2:0 Everton (H), 1:0 Brentford (H), 0:2 Newcastle (A); 3:1 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Nottingham vs. Manchester United: 0:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 1:8 (H), 0:3 (A)

Uniteds Schwäche auf gegnerischen Plätzen besteht noch nicht allzu lange und kann eher als schlechte Phase denn als festes Muster gesehen werden. Zuletzt verloren die Red Devils drei ihrer vier Gastauftritte - genauso viele wie in ihren ersten zehn Auswärtsspielen zusammen.

Gegen das formschwache Nottingham Forest kann diesem Trend schnell ein Ende gesetzt werden. Aktuell ist United seit drei Pflichtspielen ungeschlagen. In der Liga feierte das Team aus dem Old Trafford zwei Zu-Null-Siege in Folge.

Zu Null ist ein wichtiges Stichwort: In der Premier League hielt kein Team häufiger die Null als der Tabellenvierte (13). 2022 gelang dieses Kunststück in jedem der drei Duelle mit den Tricky Trees.

Außerdem kehren vor diesem Vergleich mehrere wichtige Akteure zurück in den Kader. Casemiro hat seine Sperre abgesessen und Christian Eriksen wurde schon gegen Sevilla wieder eingewechselt.

Das bedeutet mehr Freiheiten für einen der wichtigsten Akteure auf dem Feld. Bruno Fernandes spielt möglicherweise den besten Fußball seiner Karriere. Der Portugiese kreiert die zweitmeisten Großchancen der Liga (21). Insgesamt sorgte die Nummer 8 für 82 Chancen (3.).

Unser Nottingham - Manchester United Tipp: Sieg Manchester United

Aus dem Spiel heraus musste Nottingham bereits 38 Tore hinnehmen. Ein Wert, der nur von Leeds United übertroffen wird (40). Das könnte gegen Manchester für große Probleme sorgen. Die Gäste aus dem Nordwesten Englands erzielten 37 ihrer 44 Treffer aus dem Spiel heraus. Prozentual gesehen traf keine Mannschaft der Premier League häufiger im Zuge einer Open-Play-Situation (84 Prozent).