Nürnberg - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2023

Unser Nürnberg - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.03.2023 lautet: Beide Teams brauchen am 24. Spieltag dringend Punkte gegen den Abstieg. Mit dem Heimvorteil sind die Franken im direkten Duell zurecht die Favoriten.

Der 1. FC Nürnberg wollte in dieser Saison eigentlich im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden. Stattdessen haben die Franken schon zwei Trainer entlassen und müssen um den Ligaverbleib bangen. Gegen den Tabellenzweiten HSV war der Club am vergangenen Spieltag bei der 0:3-Pleite am Ende eher chancenlos. Nun bekommt es der FCN aber mit machbaren Gegnern zu tun. Bevor man am 25. Spieltag in Bielefeld zu Gast ist, empfängt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Freitag den Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Hier trauen die Bookies den Hausherren einen Sieg zu. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,50 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Braunschweig auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Nürnberg holte 16 seiner 25 Saisonpunkte daheim

In den 11 Zweitliga-Duellen zwischen beiden Vereinen fielen im Schnitt über 3,5 Tore

Die Löwen sind in der 2. Liga noch ohne Sieg in Nürnberg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Braunschweig Quoten Analyse:

Der Club steht in der Tabelle auf Rang 13 und hat zwei Plätze und drei Zähler Vorsprung auf die Eintracht. Die Löwen gehören zudem zu den schwächsten Auswärtsteams der Liga.

So überrascht die Einschätzung der Buchmacher bei der Nürnberg vs Braunschweig Prognose nicht wirklich. Die Gäste aus Niedersachsen sind mit Siegquoten im Schnitt von 3,55 die Underdogs. Ein Erfolg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,04 bezahlt.

Nürnberg vs Braunschweig Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel beim Club?

Im zweiten Spiel unter Trainer Dieter Hecking stand Nürnberg am Samstag zu Gast beim HSV vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste verteidigten kämpferisch hingebungsvoll und machten mit einer guten Struktur auch die Räume eng. Trotzdem kassierten die Franken drei Gegentreffer und gingen mit einer 0:3-Pleite vom Feld. Ein Grund für die Niederlage war die Tatsache, dass sich der Club zu viele leichte und unnötige Ballverluste erlaubte.

Zudem stand die Abwehr nicht stabil und konsequent genug. Die Verantwortlichen versuchen trotzdem positive Aspekte aus dem Spiel zu ziehen. Spielerische Fortschritte unter Hecking sind noch keine zu erkennen. Im letzten Drittel ist die Mannschaft zu harmlos. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt nur vier Punkte. 16 seiner 25 Saisonpunkte hat der FCN immerhin im eigenen Stadion geholt.

Ab September blieb Braunschweig acht Spiele in Folge ohne Niederlage. Nach dem 14. Spieltag stand die Eintracht auf einem guten elften Platz. In einer Tabelle ab der 15. Runde belegen die Löwen aber den vorletzten Platz. Die Bilanz aus den vergangenen neun Spielen steht bei einem Sieg, fünf Punkten und 12:18 Toren. Am Wochenende drohte dem BTSV die vierte Niederlage in Folge.

Nach 21 Minuten lagen die Niedersachsen im Heimspiel gegen Bielefeld schon mit 0:3 zurück. Mit viel Moral kämpften sich die Hausherren aber ins Spiel zurück und holten am Ende noch ein 3:3. 41 Gegentore sind der zweitschwächste Wert in der Liga nach Magdeburg (42). In der Fremde tut sich die Schiele-Elf mit nur einem Sieg aus elf Gastspielen extrem schwer.

Nürnberg - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:3 Hamburger SV (A), 1:0 Sandhausen (H), 0:5 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 5:3 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 3:3 Bielefeld (H), 1:3 Düsseldorf (A), 2:3 Kiel (H), 1:2 Darmstadt (A), 2:0 Heidenheim

Letzte Spiele Nürnberg vs Braunschweig: 2:4 (A), 0:0 (H), 2:3 (A), 2:0 (H), 3:2 (A)

Nach 36 Duellen ist die Bilanz zwischen Nürnberg und Braunschweig mit jeweils 15 Siegen und sechs Remis komplett ausgeglichen. Seit drei Vergleichen warten die Franken auf einen Sieg gegen die Löwen. So verlor der Club auch das Hinspiel in dieser Saison zu Gast bei der Eintracht mit 2:4. Die Gäste gingen dabei zweimal in Führung. In der 2. Bundesliga ist der FCN mit drei Erfolgen und zwei Remis daheim gegen den BTSV noch ungeschlagen.

Unser Nürnberg - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Da der Club schon seit fünf Gastspielen ohne Dreier ist, müssen die Punkte für den Klassenerhalt daheim geholt werden. Das klappte zuletzt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Heimpartien ganz ordentlich. Auch der direkte Vergleich gegen die Eintracht macht den Hausherren Hoffnung. Zudem haben nur zwei Mannschaften weniger Auswärtspunkte geholt als Braunschweig. Mehr als einen Punkt kann man den Gästen somit nicht zutrauen. Dabei dürften, wie so oft, wenn beide Vereine aufeinandertreffen, ein paar Tore fallen.