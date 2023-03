Nürnberg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2023

Unser Nürnberg - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2023 lautet: Spitzenreiter Darmstadt bietet die beste Defensive der 2. Bundesliga auf und wird es dem schwächelnden Angriff der Hausherren nicht einfach machen. Da auch der Club zuletzt stabil stand, sind wenige Tore in diesem Duell vorprogrammiert.

21 Ligaspiele hintereinander hatte Darmstadt in der 2. Bundesliga nicht verloren. Mit dieser Serie hatten die Lilien seit dem 12. Spieltag die Tabellenführung inne. Dann kassierten die Männer von Trainer Torsten Lieberknecht aber ab Anfang März gleich zwei Niederlagen in Folge. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Kaiserslautern konnten die Hessen den Negativtrend noch rechtzeitig vor der Länderspielpause stoppen und damit auch den ersten Platz verteidigen.

Das Polster auf die beiden Verfolger Heidenheim und HSV ist aber recht dünn. Am Freitag steht der SVD mit dem Auswärtsspiel beim wiedererstarkten Club vor einer schweren Herausforderung. Die Wettanbieter schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Darmstadt auf „Unter 2,5 Tore“:

Nürnberg hat in 8 Spielen der Rückserie nur 6 Mal getroffen

Darmstadt hat die mit Abstand beste Defensive der 2. Bundesliga

Der Club ist seit 4 Heimspielen ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Darmstadt ist immer noch Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Der Club steht dagegen auf Rang 12 mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

So sind die Gäste aus Sicht der Bookies bei der Nürnberg vs Darmstadt Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,12 die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Franken mit durchschnittlichen Quoten von 3,48 bezahlt.

Nürnberg vs Darmstadt Prognose: Kann der Club den Aufwärtstrend fortsetzen?

Dieter Hecking ist schon der dritte Club-Trainer in dieser Saison. Unter dem ersten Coach Robert Klauß fehlten der Mannschaft vor allem Mut, Leidenschaft und Konstanz. Danach konnte auch Markus Weinzierl nicht für genügend defensive Stabilität und spielerischen Glanz sorgen. Die Spieler schwärmen inzwischen vom neuen, mutigen Ansatz ihres neuen Übungsleiters.

Die Bilanz der letzten vier Spiele steht bei zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage (0:3 beim HSV). Die schlechte Auswärtsserie im Jahr 2023 mit drei Niederlagen bei insgesamt neun Gegentoren und keinem eigenen Treffer ging mit dem 2:2 in Bielefeld ebenfalls zu Ende.

Hier hatten sich die Gäste den einen Punkt eigentlich verdient, konnten den Endstand aber nur durch einen unberechtigten Elfmeter in der Nachspielzeit herstellen. Die Abstiegsgefahr ist bei den Franken aber noch nicht gebannt.

Für Tabellenführer Darmstadt ging es am vergangenen Spieltag daheim gegen Kaiserslautern darum, eine Reaktion auf die zwei Niederlagen in Serie, das 0:1 in Heidenheim und das 1:3 in Bielefeld, zu zeigen. Beim 2:0 gegen die Roten Teufel konnten die Lilien ihre Wut im Bauch auch gut kanalisieren, waren deutlich aggressiver und konnten die zweiten Bälle fast alle gewinnen. Auch die taktische Variante von Trainer Torsten Lieberknecht zahlte sich aus.

Der Coach zog Tietz aus der Sturmspitze auf die Zehner-Position zurück und entschied sich für zwei schnelle Angreifer über außen. Vor allem Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic, für den der Verein die Rekord-Ablösesumme von rund 1,6 Millionen Euro zahlte, wird immer stärker. Der Schweizer U21-Nationalspieler erzielte in sechs Einsätzen drei Treffer. In der länderspielfreien Zeit absolvierte der SVD einen Test gegen den SV Sandhausen (1:1).

Nürnberg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:2 Bielefeld (A), 2:0 Braunschweig (H), 0:3 HSV (A), 1:0 Sandhausen (H), 0:5 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:1 Sandhausen (H), 2:0 Kaiserslautern (H), 1:3 Bielefeld (A), 0:1 Heidenheim (A), 1:1 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Darmstadt: 0:2 (A), 3:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (A), 2:3 (H)

Am Freitag trifft der Club zum 24. Mal in der 2. Bundesliga auf die Lilien. Die Bilanz im Unterhaus ist mit jeweils acht Siegen und sieben Remis komplett ausgeglichen. Darmstadt hat von den letzten neun Pflichtspielen in Nürnberg nur eines verloren. Diese Pleite setzte es mit einem 1:3 in der Rückrunde der Vorsaison.

Das Hinspiel in der laufenden Spielzeit haben die Lilien daheim mit 2:0 gewonnen. Das Endergebnis hatte schon nach 27 Minuten Bestand. Gegen keinen anderen Verein kassierte der Club in der 2. Bundesliga so viele Gegentore wie gegen Darmstadt (39 in 23 Spielen). Allerdings hat Dieter Hecking als Trainer noch nie gegen die Hessen verloren.

Unser Nürnberg - Darmstadt Tipp: Unter 2,5 Tore

Nürnberg konnte die letzten vier Heimspiele inklusive DFB-Pokal alle für sich entscheiden und blieb in den vergangenen drei Partien im Max-Morlock Stadion ohne Gegentreffer. Darmstadt ist zusammen mit dem HSV immer noch das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. Aus diesem Grund fällt ein Ergebnistipp schwer. Da die Gäste auch die beste Abwehr im Unterhaus stellen, dürften aber nicht allzu viele Treffer fallen.