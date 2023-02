Nürnberg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2023

Starken Fußball präsentierten beide Zweitligisten im Jahr 2023 noch nicht. Der 1. FC Nürnberg wartet nach dem Jahreswechsel in der 2. Bundesliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen mühten sich zu einem knappen Erfolg gegen Magdeburg und erlitten zuletzt in Paderborn eine vernichtende 1:4 Niederlage.

Wettbewerbsübergreifend brachten die Gastgeber aus Mittelfranken nur ein Tor in den vergangenen vier Begegnungen zustande und fanden offensiv nur selten statt. Wenngleich Düsseldorf etwas mehr Torgefahr ausstrahlt, sind sie auf gegnerischem Boden mit zehn Treffern in zehn 2. Liga-Paarungen minder erfolgreich.

Das Match gestaltet sich wohl aus zwei tiefstehenden Abwehr-Reihen heraus und sollte wenige Strafraum-Aktionen bzw. Abschlüsse mit sich bringen. Eine Wette auf „weniger als 2,5 Tore“ bietet sich beim Wettanbieter Bet365 zu einer Quote von 1,95 an.

Zehn Ränge trennen Nürnberg und Düsseldorf in der 2. Liga-Tabelle. Der Club kämpft um den Klassenerhalt und die Fortunen erheben rechnerisch Ansprüche auf den Aufstieg in das Oberhaus des deutschen Fußballs.

In Anbetracht einer „weniger als 2,5 Tore“-Wette ist von einer Value Bet zu sprechen. Die Quoten nähern sich dabei einem Wert von 2,00 an.

Den Düsseldorfern gelang es in vierzig Prozent der verstrichenen Auswärtsspiele nicht, die Offensive gezielt in Szene zu setzen. Aufgrund der Auswärtsschwäche gingen die Mannen von Trainer Daniel Thioune zweimal in Serie leer aus und vermeldeten nur ein Auswärtstor in den vergangenen beiden Ansetzungen.