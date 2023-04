Nürnberg - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Nürnberg - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Die Nürnberger brauchen im Kampf gegen den Abstieg dringend Punkte. Gegen einen Lieblingsgegner müsste am Samstag etwas Zählbares herausspringen.

Am Mittwoch hoffte Nürnberg im Heimspiel vor ausverkauftem Haus gegen das Bundesliga-Schlusslicht Stuttgart auf den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Lange Zeit agierte der Club mit dem Erstligisten auf Augenhöhe, kämpfte bis zuletzt leidenschaftlich, kassierte aber kurz vor Schluss den Treffer zur 0:1-Niederlage.

Nun kann sich der FCN im Rest der Saison dem eigentlichen Ziel widmen: Dem Verbleib in der 2. Bundesliga! Im Heimspiel gegen den KSC am Samstag erhoffen sich die Franken drei Punkte. Die Buchmacher sehen aber die Gäste leicht vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Der Club entschied 3 der letzten 4 Heimspiele für sich

Karlsruhe zählt in der 2. Bundesliga zu den Lieblingsgegnern des FCN

Nürnberg ist in Liga 2 noch ohne Heimniederlage gegen den KSC

Nürnberg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Karlsruher stehen in der Tabelle fünf Plätze und sechs Punkte vor dem kommenden Gegner. Auch in der Rückrunde haben die Badener (17) deutlich mehr Zähler gesammelt als die Franken (10).

So schicken die Bookies die Gäste bei der Nürnberg vs Karlsruhe Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,59 als minimale Favoriten aufs Feld. Doch für einen Erfolg der Gastgeber gibt es auch nur durchschnittliche Quoten von 2,75.

Nürnberg vs Karlsruhe Prognose: Kann der Club den Trend bestätigen?

Das Pokal-Halbfinale gegen den VfB war das sechste Pflichtspiel für Nürnberg unter Coach Dieter Hecking. Der Zweitligist hielt gegen den Favoriten lange gut mit. Vor allem defensiv konnte der Club seine ansteigende Form bestätigen. Erst als den Franken gegen Ende allmählich die Kräfte ausgingen, ließen die Hausherren mehr Chancen zu. Allerdings offenbarte der FCN, wie so häufig in dieser Saison, seine Probleme in der Offensive.

Nürnberg hat mit 22 Toren in 26 Spielen den zweitschwächsten Angriff der 2. Bundesliga. Auch gegen Stuttgart waren die Clubberer nicht zielstrebig genug und dadurch zu harmlos. Der Trainer konnte der Partie trotz der Niederlage viel Positives abgewinnen. Die Leistung sollte den Spielern Selbstvertrauen geben. Nun gilt es an den letzten acht Spieltagen, den Klassenerhalt zu schaffen. Gegen den KSC kann Hecking wieder auf seinen Sechser Florian Flick setzen.

Durch die tolle Serie von fünf Siegen in Folge hatte sich der KSC zuletzt ins gesicherte Mittelfeld hochgespielt. Die ominöse 40-Punkte-Marke ist zwar noch nicht erreicht, trotzdem dürfte der Klassenerhalt nur noch Formsache sein. So wird in Karlsruhe schon an der Zukunft gebastelt. Diese wird ohne Sportchef Oliver Kreuzer stattfinden, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde.

Unter Kreuzer konnte sich kein aus unterklassigen Ligen geholter Spieler bei den Profis durchsetzen. Zudem wurden keine Transfergewinne erzielt. Die Siegesserie der Badener wurde durch das 2:5 in Heidenheim und das 1:1 daheim gegen Braunschweig beendet. In der Rückrunden-Tabelle stehen die Blau-Weißen aber immer noch mit 17 Punkten auf einem guten 5. Platz.

Nürnberg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:1 Stuttgart (H), 0:1 Darmstadt (H), 2:2 Bielefeld (A), 2:0 Braunschweig (H), 0:3 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Braunschweig (H), 6:3 Schaffhausen (H), 2:5 Heidenheim (A), 4:2 HSV (H), 2:0 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Karlsruhe: 0:3 (A), 1:4 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H)

In der 2. Bundesliga gehört der KSC zu den Lieblingsgegnern von Nürnberg. Nur gegen die Stuttgarter Kickers haben die Franken öfters gewonnen (13 Mal) als gegen die Badener (12 Mal). In fünf von 23 Duellen im Fußball-Unterhaus ging der Club als Verlierer vom Feld.

Daheim ist der FCN mit sechs Siegen und fünf Remis gegen Karlsruhe noch ungeschlagen. Karlsruhes letzter Dreier in Nürnberg war ein 2:0-Erfolg in der Bundesliga im August 2007. Die letzten zwei Aufeinandertreffen im Wildpark gingen aber mit 4:1 und 3:0 an die Badener.

Unser Nürnberg - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Unter Hecking kassierte der Club drei Niederlagen, gegen die Aufstiegskandidaten Hamburg und Darmstadt sowie gegen den Erstligisten Stuttgart. Beim KSC scheint hingegen nach der Siegesserie wieder etwas die Luft raus zu sein. Da die Nürnberger vor allem daheim ein echter Angstgegner sind, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Gegen die immer stabilere Defensive des Clubs dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.