Nürnberg - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Nürnberg - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Sowohl für Nürnberg als auch Regensburg hat das Kellerduell eine hohe Brisanz und ist als ein Sechs-Punkte-Spiel einzustufen. Am Ende werden der Heimvorteil und die Tagesform den Unterschied ausmachen.

Kein anderer Zweitligist holte in den vergangenen sechs Liga-Spielen so wenig Zähler wie Regensburg. Ein Pünktchen war es an der Zahl. Dass die Bilanz in Nürnberg aufgebessert wird, scheint aufgrund der Auswärtsschwäche mehr als unwahrscheinlich.