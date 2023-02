Nürnberg - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Nürnberg - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Beim Spiel zwischen Nürnberg und Sandhausen feiern am Samstag auf beiden Seiten neue Cheftrainer ihr Debüt. Am ehesten ist aber dem Coach der Hausherren ein erfolgreicher Auftakt zuzutrauen.

Am 25. Spieltag der Zweitliga-Saison 2022/23 wird vor allem das Duell zwischen Nürnberg und Sandhausen für besonderes Interesse sorgen. Denn beide Vereine haben am vergangenen Wochenende ihre Trainer entlassen. Beim Club wurde Markus Weinzierl nach dem 0:5 in Heidenheim vor die Tür gesetzt. Bis zum Saisonende kehrt nun Sportvorstand Dieter Hecking auf die Trainerbank zurück. Beim SVS war die Geduld der Verantwortlichen mit Alois Schwartz nach der 0:3-Heimpleite gegen den KSC aufgebraucht. Im Hardtwald soll nun Nachfolger Thomas Oral den Verein in der 2. Bundesliga halten. Durch die zwei Debüts wird ein Ergebnistipp natürlich erschwert. Wir spielen am Ende aber trotzdem mit einer Quote von 1,95 bei Bwin die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Sandhausen auf „Heimsieg“:

Nürnberg hat in den letzten 4 Pflicht-Heimspielen nur eine Niederlage kassiert

Sandhausen feierte in 11 Gastspielen dieser Saison gerade mal 2 Siege

Der Club konnte 5 von 7 Heimspielen gegen den SVS für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Sandhausen Quoten Analyse:

Der SV Sandhausen bleibt das Schlusslicht der Liga. Der Rückstand auf den kommenden Gegner beträgt allerdings nur drei Punkte und fünf Plätze. Mit einem Sieg am Samstag könnte der SVS die Nürnberger in der Tabelle sogar überholen.

Diesen Erfolg trauen die Buchmacher den Gästen bei der Nürnberg vs Sandhausen Prognose aber nicht unbedingt zu. So sind die Kurpfälzer mit Siegquoten im Schnitt von 3,91 die Außenseiter. Ein Heim-Dreier erscheint mit durchschnittlichen Quoten von 1,94 aus Sicht der Bookies um einiges wahrscheinlicher.

Nürnberg vs Sandhausen Prognose: Schwache Offensive gegen löchrige Abwehr

Nürnberg war mit dem Ziel „Platz 1 bis 6″ in die Saison gestartet. Schon im Oktober war aber Trainer Robert Klauß entlassen worden. Nachfolger Markus Weinzierl sollte den Club wieder in die Spur bringen. Nach 21 Spieltagen stehen die Franken aber bei 22 Punkten und einer Tordifferenz von minus 15. Das ist ein neuer Negativrekord in der 2. Bundesliga zu diesem Zeitpunkt.

Hinzu kam das bittere 0:5 am Sonntag in Heidenheim. So ging die Amtszeit von Coach Weinzierl schon wieder zu Ende. In Nürnberg wurde danach offiziell der Abstiegskampf ausgerufen. Dieter Hecking soll in Doppelfunktion als Trainer und Sportvorstand den Club in der Liga halten. Die Offensivabteilung ist eigentlich mit zehn Akteuren gut besetzt. Trotzdem stellt der FCN mit nur 17 Toren den schwächsten Angriff der 2. Liga.

Das Jahr 2023 hatte für Sandhausen mit dem 2:1-Sieg in Bielefeld eigentlich sehr ordentlich angefangen. Zuvor war der Kader noch mit fünf Winter-Zugängen ergänzt worden. Doch in den vergangenen vier Pflichtspielen blieben die Kurpfälzer ohne Tor und ohne Punkt. Schon am vorletzten Spieltag beim 0:2 in Düsseldorf zeigte der SVS eine ganz schwache Leistung. 70 Minuten hatte es bis zum ersten Schuss Sandhausens aufs gegnerische Tor gedauert.

Im Derby gegen den KSC lautete das Chancenverhältnis 2:12. Die 0:3-Pleite wurde Trainer Alois Schwartz zum Verhängnis. Der Coach hatte die Mannschaft im September 2021 zum zweiten Mal übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. In diesem Jahr ging die hohe Fluktuation im Kader allerdings ungebremst weiter. Ein wirkliches Konzept war nicht zu erkennen. 39 Gegentore sind der zweitschwächste Wert hinter Magdeburg (41).

Nürnberg - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:5 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 5:3 Düsseldorf (H), 0:1 Fürth (A), 0:1 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 0:3 KSC (H), 0:2 Düsseldorf (A), 0:2 Freiburg (H), 0:4 Darmstadt (H), 2:1 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Sandhausen: 2:1 (A), 2:4 (H), 2:1 (A), 0:2 (A), 1:0 (H)

Nach 16 Duellen liegt Nürnberg mit zehn Siegen zu fünf Niederlagen klar vorne. Fünf der zehn Erfolge gegen den SVS holte der Club daheim. Am 31. Spieltag der Vorsaison nahmen die Kurpfälzer allerdings mit einem 4:2 zum zweiten Mal in sieben Gastspielen alle drei Punkte aus Franken mit nach Hause. Grundsätzlich endeten die vergangenen drei Vergleiche zwischen beiden Vereinen mit einem Auswärtssieg. Davor hatte es bei dieser Paarung vier Heimsiege in Folge gegeben.

Unser Nürnberg - Sandhausen Tipp: Heimsieg

Da auf beiden Seiten neue Trainer ihren Einstand feiern, kann man nur schwer vorhersagen, mit welcher Ein- und Aufstellung die Teams auf den Rasen gehen werden. Beide Coaches werden die Mannschaften aber nicht komplett umkrempeln können. Mit dem Heimvorteil und der höheren Qualität sprechen zwei Fakten für die Hausherren. Das sollte am Ende auch den Ausschlag geben.