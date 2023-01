Nürnberg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Nürnberg - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.01.2023 lautet: Die Torgarantie in Partien des FCN gegen Pauli greift auch hier.

Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga bekommt es der 1. FC Nürnberg am Samstag mit St. Pauli zu tun. Im Hinspiel gab es ein Torfestival und überhaupt gab es zuletzt viele Treffer zu bestaunen, wenn sich diese beiden Kontrahenten gegenüberstanden.

Wir entscheiden uns daher für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs St. Pauli auf „Über 2,5 Tore“

In drei der letzten vier Heimspiele Nürnbergs gab es mindestens drei Tore.

In Auswärtspartien St. Paulis fallen im Schnitt 3,2 Tore.

In vier der letzten fünf direkten Duelle gab es mindestens drei Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Im Spiel des Elften gegen den Tabellen-15. können sich die Online-Buchmacher auf keinen Favoriten festlegen. Nur minimal schlagen die Quoten in Richtung der Gäste aus.

Erhält man für Wetten auf einen Auswärtssieg Quoten bis 2,60, betragen die Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimerfolg in der Spitze 2,70. Wir hätten eine umgekehrte Quotenverteilung besser nachvollziehen können.

Schließlich spielt der Club daheim und Pauli reist mit sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge ins Frankenland. Überhaupt haben sie nur eine ihrer letzten 14 Partien gewinnen können. Die „Doppelte Chance 1X“ zu Quoten bis 1,50 scheint demnach eine gute Alternative.

Nürnberg vs St. Pauli Prognose: Beide Teams schenken sich nichts

Weshalb wir uns dennoch gegen diese Option und lieber für eine Torwette entscheiden? Das liegt zum einen an den deutlich höheren Quoten, aber auch daran, dass die Kiezkicker alles andere als ein Lieblingsgegner der Nürnberger sind. Von 27 Duellen im Unterhaus hat der FCN nur fünf gewonnen und zwölf verloren.

Gegen kein anderes Team musste der Club so viele Pleiten in der 2. Bundesliga einstecken wie gegen St. Pauli. Die Gäste wiederum gewannen gegen keine andere Mannschaft öfter. Seit elf direkten Duellen sind die Hamburger ungeschlagen. Fünfmal gab es ein Remis, sechsmal haben sie gewonnen - so auch das Hinspiel zu Hause mit 3:2.

Die Franken wollen nun die Revanche und den Negativlauf gegen Pauli stoppen. Das letzte Spiel vor der Winterpause hatten sie mit 2:1 gegen Paderborn gewonnen. Zwei Dreier in Serie gab es in dieser Saison aber noch nicht. Überhaupt gab es in 17 Ligaspielen nur fünf Siege und schon acht Pleiten.

Die Vorbereitung auf den Rest der Saison war mäßig. Es gab einen 1:0-Erfolg gegen Bundesliga-Schlusslicht Schalke, ansonsten Pleiten gegen Drittligist 1860 München und Sparta Prag sowie Remis gegen Erzgebirge Aue und den KS Cracovia aus Polen.

Nürnberg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Sparta Prag (Test, N), 0:0 Cracovia (Test, N), 1:0 Schalke (Test, N), 3:3 Aue (Test, N), 0:1 1860 München (Test, N).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:0 Midtjylland (Test, N), 1:0 Gladbach (Test, N), 7:2 Lugano (Test, N), 2:3 Union Berlin (Test, N), 4:4 Karlsruhe (2L, A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs St. Pauli: 2:3 (2BL, A), 1:1 (2BL, A), 2:3 (2BL, H), 1:2 (2BL, H), 2:2 (2BL, A)

Die Gäste aus Hamburg können dagegen auf eine durchaus positive Vorbereitung blicken. Es gab Siege gegen Gladbach und den FC Lugano aus der Schweiz sowie ein Remis gegen Midtjylland aus Dänemark. Einzig die Partie gegen den aktuellen Bundesliga-Zweiten Union Berlin wurde nur knapp mit 2:3 verloren.

Mit der Vorbereitung war man zufrieden und sie soll Auftrieb für kommende Aufgaben geben. Die Hinrunde war für die Kiezkicker jedenfalls zum Vergessen. Es gab nur drei Dreier. Mit acht weiteren Unentschieden sind sie die Remis-Könige der Liga. Insgesamt steht nur ein 15. Platz zu Buche und das auch nur aufgrund eines besseren Torverhältnisses.

Der Vorsprung auf Schlusslicht Sandhausen beträgt nur einen Zähler. Nur eines der letzten 13 Zweitligaspiele konnte St. Pauli gewinnen. Zuletzt blieb man sechs Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Die Verantwortlichen sahen sich gezwungen zu handeln und setzten Timo Schultz vor die Tür. Fabian Hürzeler wird am Samstag sein Pflichtspiel-Debüt als neuer Pauli-Trainer geben.

Er wird gleich in seinem ersten Match versuchen, die miserable Auswärtsbilanz zu verbessern. Als einziges Zweitligateam hat St. Pauli noch keinen einzigen Auswärtssieg. Mit überhaupt nur drei Zählern sind die Kiezkicker das schlechteste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. Torreich waren die Auswärtsspiele Paulis jedenfalls: Im Schnitt fielen 3,2 Tore pro Auswärtsbegegnung.

Unser Nürnberg - St. Pauli Tipp: „Über 2,5 Tore“

Der hohe Toreschnitt wird unter anderem dadurch begünstigt, dass St. Pauli mittlerweile saisonübergreifend seit 25 Gastspielen in Liga Zwei selbst nicht zu Null spielen konnte. Ein Tor der Clubberer ist damit zwar nicht vorprogrammiert, aber dennoch sehr wahrscheinlich.

Doch auch Pauli trifft gern gegen den FCN. In den letzten fünf direkten Duellen trafen immer beide Teams. In vier dieser letzten fünf Aufeinandertreffen wurde die Marke von 2,5 Toren geknackt. Dreimal in diesen vier Begegnungen gab es wiederum mindestens vier Treffer.