Oldenburg - Halle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wie verläuft das Debüt von Coach Ristic?

Ende Januar wurde André Meyer beim Halleschen FC entlassen. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau am 20. Spieltag war Halle auf den vorletzten Platz abgerutscht. Unter Interimscoach Jens Kiefer folgten dann zwei weitere Pleiten und der Sturz auf den letzten Tabellenplatz. Inzwischen haben die Verantwortlichen mit Sreto Ristic einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Kroate war zuletzt Coach beim Regionalligisten Kickers Offenbach, musste dort aber nach dem verpassten Aufstieg im Sommer 2022 seinen Posten räumen. Nun soll Ristic den HFC vor dem Sturz in die Regionalliga bewahren. Das Debüt des neuen Übungsleiters steigt am Montagabend zu Gast bei Aufsteiger Oldenburg. Wir trauen den Gästen etwas zu und spielen mit einer Quote von 1,59 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Oldenburg vs Halle auf „DC x/2 & Unter 4,5 Tore“:

Keine Drittliga-Mannschaft hat weniger Heimpunkte gesammelt als Oldenburg

Der VfB feierte an den letzten 12 Spieltagen nur 1 Sieg

Das Hinspiel ging mit 2:0 an den HFC

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Oldenburg vs Halle Quoten Analyse:

Der VfB belegt den ersten Nichtabstiegsrang. Allerdings ist das Polster auf die Gefahrenzone denkbar knapp. Der Hallesche FC ist dagegen das Schlusslicht der Tabelle. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt schon vier Punkte. Trotzdem sehen die Bookies die Gäste bei der Oldenburg vs Halle leicht vorne. Ein Auswärtsdreier wird mit Quoten im Schnitt von 2,41 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 2,75.

Oldenburg vs Halle Prognose: Wer darf im Keller wieder hoffen?

Für Aufsteiger Oldenburg geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. Nach der Hinrunde lag der VfB mit einem Polster von zwei Plätzen und zwei Punkten bei diesem Ziel auch auf Kurs. Von den letzten 12 Ligaspielen konnten die Norddeutschen mit dem 1:0 in Zwickau aber nur eines für sich entscheiden. Die Bilanz der jüngsten vier Spiele steht bei zwei Remis und zwei Niederlagen.

Eigentlich will die Mannschaft von Trainer Dario Fossi mutig Fußball spielen. Allerdings wartet der Aufsteiger zu oft ab und ist nicht aktiv genug. Die durchaus vorhandene Qualität im Kader kommt kaum zur Geltung. Bisher holte Oldenburg nur zehn Punkte aus elf Heimspielen. Kein Team der 3. Liga hat vor den eigenen Fans weniger Punkte geholt. 42 Gegentore bedeuten zudem die schwächste Defensive

Für den neuen Coach des Halleschen FC hat die Defensive die allererste Priorität. Mit 41 Gegentreffern haben die Saalestädter auch die zweitschwächste Defensive der Liga. Alleine in den letzten vier Spielen kassierte die Mannschaft 15 Gegentore. Besonders bitter war dabei natürlich das 1:7 in Dresden im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer André Meyer.

Auch muss der HFC seine Bilanz auf des Gegners Platz aufpolieren. 14 der 17 Saisonpunkte holte Halle daheim. In der Fremde kommen die Sachsen-Anhalter in zehn Gastspielen nur auf drei Remis und warten noch auf den ersten Sieg. Grundsätzlich ist Halle seit sieben Ligapartien ohne Dreier und sammelte in diesem Zeitraum nur einen einzigen Punkt. In der vergangenen Woche gewann die Mannschaft unter dem neuen Coach ein Testspiel mit 3:0 beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz.

Oldenburg vs Halle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Oldenburg: 0:3 Elversberg (A), 2:2 1860 München (H), 1:1 SV Meppen (A), 1:3 Dresden (H), 1:0 Zwickau (A)

Letzte 5 Spiele Halle: 1:3 SC Freiburg II (H), 1:7 Dresden (A), 0:2 Zwickau (H), 2:3 Wiesbaden (H), 0:0 Essen (A)

Letzte Spiele Oldenburg vs Halle: 0:2

Am 4. Spieltag der laufenden Saison trafen beide Teams das erste Mal aufeinander. Bis zur 68. Minute waren im Leuna-Chemie-Stadion noch keine Tore gefallen. Dann entschied der HFC mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten die Partie für sich.

Unser Oldenburg - Halle Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Am Montagabend treffen zwei nicht wirklich formstarke Teams aufeinander. Oldenburg wartet seit 7 Heimspielen auf einen Sieg. Und Halle ist in der ganzen Saison noch ohne Auswärtsdreier. Auch stehen sich zwei der schwächsten Abwehrreihen gegenüber. Durch das Debüt des neuen Trainers wird ein 1x2-Tipp zusätzlich erschwert. Am Ende denke ich, dass die Gäste mindestens einen Punkt mitnehmen und nicht allzu viele Tore fallen.