Osasuna - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Osasuna - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 18.02.2023 lautet: Bevor in den nächsten Wochen ein wahres Hammer-Programm auf Real Madrid zukommt, stehen die Königlichen zu Gast in Osasuna vor einer lösbaren Aufgabe.

Real Madrid hat die Pflichtaufgabe erfüllt und sein Nachholspiel am Mittwochabend daheim gegen Elche klar mit 4:0 gewonnen. Damit haben die Königlichen den Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona auf acht Punkte verkürzt. Zudem sind „Los Blancos“ vor den bevorstehenden wichtigen Spielen wieder einigermaßen in Form. So spielt man in der kommenden Woche in der Champions League gegen Liverpool. Zudem steht Anfang März das Pokal-Halbfinale gegen den Erzrivalen Barca an. Die Generalprobe für das erste Duell gegen die Reds steigt am Samstag beim CA Osasuna. Für die Bookies spricht fast alles für einen Sieg der Gäste. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Winamax die Wette „Sieg Real“.

Darum tippen wir bei Osasuna vs Real Madrid auf „Sieg Real“

Osasuna holte aus den letzten acht Ligaspielen nur einen Dreier

CA hat in dieser Saison mehr Heimpleiten (4) kassiert als Auswärtsniederlagen (3)

Die Gorritxoak sind seit über 12 Jahren ohne Sieg gegen die Königlichen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osasuna vs Real Madrid Quoten Analyse

In den meisten La-Liga-Duellen sind die Königlichen die Favoriten. Das ist auch bei der Osasuna vs Real Madrid Prognose nicht anders.

Mit Quoten im Schnitt von 1,78 ist für die Buchmacher ein Dreier der Gäste am wahrscheinlichsten. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,78 die klaren Außenseiter.

Osasuna vs Real Madrid Prognose: Real muss in Form bleiben

Seit dem Aufstieg in der Saison 2018/19 machte es sich der Club Atletico Osasuna bisher immer im gesicherten La-Liga-Mittelfeld bequem. In diesem Jahr dürfen die „Gorritxoak“ aber auf mehr hoffen. In der laufenden Spielzeit war der Verein aus Pamplona bisher nicht schlechter als auf Rang 9 platziert. Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz beträgt nur drei Punkte. Der CA belegt in der Heimtabelle mit sechs Siegen einen guten sechsten Platz.

In der Fremde reichte es in elf Gastspielen aber nur für zwei Erfolge. Mit einem Torverhältnis von 19:19 sind die Männer von Coach Jagoba Arrasate, der das Team schon seit Juni 2018 betreut, ziemlich minimalistisch unterwegs. Von den letzten acht Ligaspielen konnte man nur eines für sich entscheiden, bei vier Remis und drei Niederlagen. Mit einem 2:1 daheim nach Verlängerung gegen Sevilla zog Osasuna ins Copa-del-Rey-Halbfinale ein.

Sicher hatte es Real am Mittwoch nur mit dem Tabellenschlusslicht Elche zu tun. Doch Coach Carlo Ancelotti schonte Spieler wie Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouameni und Luka Modric. Zudem standen Profis wie Thibaut Courtois, Toni Kroos und Vinicius Junior nicht zur Verfügung. Trotzdem sprang für den Favoriten am Ende ein souveräner 4:0-Sieg heraus. Im Kampf um die Meisterschaft wollen „Los Blancos“ natürlich auch bei acht Punkten Rückstand nicht aufgeben.

Rechtzeitig vor den bevorstehenden schwierigen Aufgaben haben einige Spieler wie Federico Valverde wieder ihre Form gefunden. Zudem spielt Dani Ceballos so gut wie selten zuvor. Die Abwehr bleibt aber anfällig, wie die drei Gegentreffer im Klub-WM-Finale gegen Al Hilal zeigten. 44 Tore nach 21 Ligaspielen bedeuten weiterhin die beste Offensive. Zudem ist Real daheim mit sieben Siegen und drei Remis noch ungeschlagen.

Osasuna - Real Madrid Statistik & Bilanz

Letzte 5 Spiele Osasuna: 0:0 Real Valladolid (A), 1:1 Espanyol (A), 0:1 Atletico Madrid (H), 2:1 Sevilla (H), 1:1 Elche (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 Elche (H), 5:3 Al Hilal (H), 4:1 Al Ahly (A), 0:1 RCD Mallorca (A), 2:0 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna vs Real Madrid: 1:1 (A), 1:3 (H), 0:0 (A), 0:2 (A), 0:0 (H)

Osasuna konnte aus drei der letzten fünf Duelle gegen Real Madrid jeweils einen Punkt mitnehmen. So auch im Hinspiel dieser Saison, das im Santiago Bernabeu mit einem 1:1 endete. Davor kassierte man aber sieben Pleiten in Folge gegen die Königlichen. Der letzte Sieg der „Gorritxoak“ gegen „Los Blancos“ stammt vom Januar 2011.

Unser Osasuna - Real Madrid Tipp: Sieg Real

Alle drei Saisonpleiten kassierte Real in der Fremde. So müssen die Königlichen aufpassen, dass am Samstag nicht der nächste Patzer folgt. Zudem hat Osasuna immerhin auch schon sechs Heimsiege gefeiert. Der stärkste Gegner, den man vor den eigenen Fans schlagen konnte, war aber Rayo Vallecano. Osasuna hat sich gegen die Madrilenen in der jüngsten Vergangenheit auch oft gut aus der Affäre gezogen. Dieses Mal will das „weiße Ballett“ vor der Champions League aber unbedingt in der Erfolgsspur bleiben.