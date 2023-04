Paderborn - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2023

Unser Paderborn - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.04.2023 lautet: Heimstarke Ostwestfalen treffen gegen den Liga-Nachzügler aus Braunschweig mindestens doppelt.

Fünf Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu absolvieren und erste Vorentscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg könnten an diesem Wochenende bereits fallen. Zu einem interessanten Duell kommt es dabei in Ostwestfalen, wenn der Vierte Paderborn auf den 14. aus Braunschweig trifft. Wir sehen die Hausherren im Vorteil und entscheiden uns in der Partie gegen eine der schlechtesten Auswärts-Defensiven für die Wette „Paderborn über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Braunschweig auf „Paderborn über 1,5 Tore“

Paderborn hat 4 der 5 Zweitliga-Heimspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen

Mit 38 Toren stellt der SCP die zweitbeste Heim-Offensive

Paderborn hat in 9 von 10 Heimspielen gegen Braunschweig getroffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Braunschweig Quoten Analyse:

Für die besten Online-Buchmacher gehen die Paderborner als recht klarer Favorit in die Begegnung. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es bestenfalls Quoten von 1,58. Ein richtiger Tipp auf einen Auswärtserfolg wird hingegen mit dem Fünffachen des Einsatzes belohnt. Dabei landeten die Löwen erst im letzten Auswärtsmatch einen Coup.

Geht es nach den Bookies, dann werden wir in diesem Duell auch mindestens drei Treffer zu sehen bekommen. Die Wettquoten für den Tipp auf das „Over 2,5″ erreichen gerade so die Marke von 1,60. Nur unwesentlich höher mit Werten bis 1,65 sind Wetten auf das „Beide treffen“ quotiert.

Paderborn vs Braunschweig Prognose: Der SCP dominiert die Partie

Am vergangenen Wochenende führte Paderborn bei Schlusslicht Sandhausen bereits nach 27 Minuten mit 2:0, musste sich aber letztlich mit einem 2:2 begnügen. Weil die Teams auf den ersten drei Plätzen allesamt gewonnen haben, könnten diese zwei verlorenen Punkte bereits alle Aufstiegsträume zunichte gemacht haben.

Den endgültigen Aufstiegs-K.o. würde es aber geben, wenn der SCP auch am Freitag nicht gewinnt. Aktuell beträgt der Rückstand des Vierten auf den Relegationsplatz satte neun Punkte. Noch besteht aber ein Fünkchen Hoffnung, zumal man am nächsten Spieltag beim Dritten HSV gastiert.

Am Freitag will man erstmal seine Hausaufgaben machen und mit einer 10-0-4-Bilanz zeigt sich Paderborn durchaus heimstark. Nur Heidenheim gewann in dieser Zweitliga-Saison ein Heimspiel mehr. In diesem Kalenderjahr gewann der SCP vier der fünf Heimpartien und schoss in allen - wie auch bei der Heimpleite im DFB-Pokal - mindestens ein Tor.

Insgesamt kommen die Ostwestfalen auf 56 Tore in 29 Partien. Von diesen wurden allein 38 und damit fast 68 Prozent auf heimischem Rasen erzielt. Zu Hause trafen nur die Heidenheimer (40) öfter, die aber auch eine Heimbegegnung mehr absolviert haben. Gegen Braunschweig traf der SCP in seiner Historie in neun von zehn Heimduellen.

Paderborn - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:2 Sandhausen (2BL, A), 3:0 Rostock (2BL, H), 1:2 Darmstadt (2BL, A), 3:2 Fürth (2BL, H), 0:1 Regensburg (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 Magdeburg (2BL, H), 2:1 St. Pauli (2BL, A), 1:0 Kaiserslautern (2BL, H), 1:1 Karlsruhe (2BL, A), 1:0 Hannover (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Braunschweig: 0:0 (2BL, A), 0:0 (2BL, A), 2:2 (2BL, H), 1:2 (2BL, A), 2:0 (2BL, H)

Den Gästen aus Braunschweig gelang in ihrem letzten Auswärtsspiel ein echter Coup. Bei St. Pauli, das zuvor zehnmal in Folge gewonnen und in dieser Saison zu Hause überhaupt noch nicht verloren hatte, gewannen die Löwen mit 2:1. Es waren drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf, die der BTSV in der Folge aber nicht vergolden konnte.

Denn am vergangenen Wochenende gab es im Kellerduell gegen Magdeburg an heimischer Wirkungsstätte eine 1:2-Schlappe. Es war die erste Niederlage nach vier ungeschlagenen Partien, aus denen die Eintracht starke zehn von zwölf möglichen Punkten holte. Auch dank dieser Ausbeute steht der Klub mittlerweile auf Rang 14.

Der Vorsprung sowohl auf den Relegations- als auch auf den vorletzten Platz beträgt allerdings nur vier Zähler. Und auswärts fühlen sich die Löwen normalerweise alles andere als wohl. Der Sieg auf dem Kiez war der erst zweite Auswärtsdreier in dieser Spielzeit. Ansonsten gab es in der Fremde nur noch fünf Remis und sieben Pleiten.

Außer beim 2:0-Erfolg in Magdeburg hat die Eintracht in allen anderen 13 Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert. Insgesamt kassierte sie auswärts bereits 28 Gegentreffer. Nur die Magdeburger (32) mussten auf des Gegners Platz mehr Gegentore schlucken.

Unser Paderborn - Braunschweig Tipp: Paderborn über 1,5 Tore

Braunschweig ist die einzige Mannschaft, die in dieser Saison bei St. Pauli gewinnen konnte. Doch wir rechnen nicht damit, dass die Löwen einen solchen Coup wiederholen können. Mit der Pleite gegen Magdeburg ging eine starke Serie zu Ende und schon mit einem Zähler wäre der BTSV sicherlich zufrieden. Für die Hausherren ist ein Punkt zu wenig. Ein Sieg am Freitag und einer beim HSV - dann könnte der SCP eventuell wieder ein Wort um den Aufstieg mitreden. Gegen die zweitschwächste Auswärts-Offensive, die in nur einer Auswärtspartie hinten die Null halten konnte, sollte die zweitbeste Heim-Offensive mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen.