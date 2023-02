Paderborn - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2023

Unser Paderborn - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.02.2023 lautet: In einem abwechslungsreichen Duell gibt es mindestens drei Treffer.

Neun Siege, zwei Remis, sieben Niederlagen - das ist sowohl die Bilanz des SC Paderborn als auch von Fortuna Düsseldorf, die damit Tabellennachbarn in der 2. Bundesliga sind.

Beide haben ihr Auftaktspiel des neuen Jahres gewonnen, beide wollen mit einem neuerlichen Dreier Anschluss an die Top Drei halten. Wir gehen von einem rasanten Match aus und entscheiden uns für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Düsseldorf auf „Über 2,5 Tore“

In 13 der 18 Partien Paderborns gab es mindestens drei Treffer.

In Spielen Düsseldorfs fielen bislang im Schnitt 2,8 Tore.

In vier der letzten fünf direkten Duelle gab es über 2,5 Tore.

Paderborn vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Beide stehen mit der exakt selben Bilanz und 29 Punkten auf den Rängen fünf und sechs. Beide haben auch 22 Gegentore kassiert, einzig der SCP hat sieben Treffer mehr erzielt. Am Ende ist es wohl der Heimvorteil, der die besten Online-Wettanbieter dazu veranlasst, die Paderborner in diesem Duell vorne zu sehen.

Allerdings erhält man auch schon mehr als das Doppelte seines Einsatzes zurück, wenn man mit einem Tipp auf einen Heimsieg Recht behält. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen bei etwa 3,15. Von Toren auf beiden Seiten gehen die Bookies angesichts von Quoten von nur 1,60 aus. Drei Treffer im Match bringen schon Werte bis 1,75.

Paderborn vs Düsseldorf Prognose: Munterer Schlagabtausch

Neues Jahr, neues Glück - nach fünf sieglosen Zweitligaspielen in Folge mit zuletzt vier Pleiten am Stück, konnte der SC Paderborn das erste Match des neuen Jahres für sich entscheiden. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit siegten die Ostwestfalen aufgrund des Zeitpunkts des Tores etwas glücklich beim Karlsruher SC mit 1:0.

Den Schwung wollten die Paderborner dann in die Achtelfinalpartie im DFB-Pokal gegen Stuttgart mitnehmen. Lange stimmte zumindest das Ergebnis. Ohne einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor und nur dank eines Eigentors führte die Blau-Schwarzen bis kurz vor Schluss mit 1:0. Am Ende drehte der VfB das Spiel dank eines Doppelpacks mit seiner 17. und letzten Ecke, nachdem die Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen war.

Am Freitag gilt es nun, den Schalter wieder umzulegen und den Blick auf den kommenden Gegner zu richten, gegen den ein Dreier nötig ist, um die Aufstiegsränge nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Allein der Rückstand auf Platz drei beträgt nämlich schon sieben Punkte. Nachdem man beim KSC den negativen Auswärtslauf stoppte, will man das nun auch zu Hause tun.

Denn in der heimischen Home Deluxe Arena wurden drei der letzten vier Ligaspiele verloren. Das waren dann auch die bisher einzigen Heimpleiten in dieser Saison. Die ersten fünf Heimpartien hatte Paderborn allesamt mit wahnsinnigen 20:4 Toren gewonnen. Es sollte dann aber nur noch ein weiterer Heimerfolg gegen Sandhausen folgen (3:0).

Paderborn - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:0 Karlsruhe (2BL, A), 1:1 Bielefeld (Test, N), 3:1 Murcia (Test, N), 0:1 St. Gallen (Test, N), 4:0 Duisburg (Test, N).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Magdeburg (2BL, H), 1:0 Rehden Murcia (Test, N), 1:0 Grasshoppers (Test, N), 1:5 Dortmund (Test, N), 4:3 Meppen (Test, N).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Düsseldorf: 1:2 (2BL, A), 1:1 (2BL, H), 3:2 (2BL, A), 2:1 (2BL, H), 1:2 (2BL, A)

Ebenfalls knapp und spät, wenn auch nicht ganz so spät wie der Gegner, gewann Fortuna Düsseldorf sein erstes Zweitligamatch des Jahres. Zu Hause gegen Magdeburg behielt die Fortuna in einem teils turbulenten Spiel mit 3:2 die Oberhand. Für die Fortuna war es der fünfte Sieg in den letzten sieben Pflichtspielen.

Auswärts will man diesen Trend fortsetzen, doch vor allem in der Fremde läuft es nicht allzu rund. Von bislang neun Auswärtspartien wurden nur drei gewonnen und fünf verloren. Außer dass Düsseldorf sieben Treffer weniger als die Ostwestfalen erzielt hat, ist die Ausgangslage für die Gäste dieselbe.

Im Schnitt fielen bislang 2,8 Treffer pro Partie, in denen die Fortuna mitwirkte. Spiele der Paderborner gehören mit im Schnitt 3,2 Treffern zu den torreichsten - nur in den Begegnungen Kiels gab es mehr Tore. In 13 von 18 Spielen der Blau-Schwarzen wurde die Marke von 2,5 Toren geknackt. Bei Düsseldorf war das in immerhin elf von 18 Partien der Fall.

Auch die letzten direkten Duelle waren meist torreich. In vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen gab es mindestens drei Treffer - wie auch im Hinspiel, das Fortuna zu Hause mit 2:1 gewann. Insgesamt ist die Bilanz aus den letzten fünf Duellen mit je zwei SCP- und F95-Dreiern sowie einem Remis ausgeglichen.

Unser Paderborn - Düsseldorf Tipp: „Über 2,5 Tore“

Beide legten im ersten Spiel des neuen Jahres den Grundstein für eine mögliche Aufholjagd in Sachen Aufstiegsplätze. Doch nun muss im direkten Duell nachgelegt werden.

Beide sind vor allem in der Offensive stark. Paderborn ist mit 36 Treffern die Tormaschine der Liga, während Fortuna mit 29 Treffern in der Tabelle der torgefährlichsten Teams unter den Top 6 steht. Im direkten Aufeinandertreffen erwarten wir daher einige Tore.