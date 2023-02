Paderborn - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zündet die beste Offensive der Liga erneut?

Paderborn gegen Kaiserslautern ist nicht nur ein spannendes Spitzenspiel, sondern gleichzeitig die Begegnung zwischen zwei Mannschaften, die Tore versprechen. Der Gastgeber stellt mit 44 Treffern den besten Angriff der 2. Liga. Wir greifen das auf und setzen darauf, dass mehr als 2,5 Tore im Spiel fallen und zusätzlich beide Teams treffen. Betway lockt für diese Wette mit einer Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“:

Der SC Paderborn erzielt im Schnitt 3,00 Treffer pro Heimspiel.

In 70 Prozent der Auswärtsspiele Kaiserslauterns gibt es Treffer für beide Teams.

80 Prozent der Heimspiele des SCP07 werden mit „Über 2,5 Treffern“ abgepfiffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Lassen wir den Gegner vorerst außer Acht, spricht vieles dafür, dass die Gastgeber auch dieses Heimspiel für sich entscheiden. Zumindest holt Paderborn im Schnitt 2,10 Punkte pro Heimspiel. Für die Buchmacher ein klares Indiz, um die Gastgeber mit einer Quote von ungefähr 1,80 zu favorisieren.

Zu einem Spiel gehören allerdings immer zwei Teams und die Gäste aus der Pfalz strahlen Gefahr aus. Das Prädikat Aufsteiger können wir getrost beiseite legen, denn Kaiserslautern spielt definitiv besser. Sollte der 1. FCK dieses Spitzenspiel für sich entscheiden, findet ihr Wettquoten von ca. 3,80.

Sich in einer solchen Partie auf einen Sieger festzulegen, gehört zu den schwierigeren Aufgaben. Glücklicherweise bieten die Tendenzen beider Mannschaften klare Hinweise auf eine Partie, die möglicherweise mit einem Torfestival endet. Setzt ihr beispielsweise auf „Über 2,5 Tore“ in dieser Begegnung, vergibt Betway eine Quote von 1,61.

Paderborn vs Kaiserslautern Prognose: „Ring frei für zwei starke Angriffsreihen“

Lassen wir die Katze aus dem Sack: Paderborn hat mit 44 eigenen Treffern die potenteste Offensive der 2. Bundesliga. Die Home-Deluxe-Arena bringt das Beste der Ostwestfalen zum Vorschein: Zu Hause bringen sie ihre Fans durchschnittlich drei Mal pro Spiel zum jubeln!

Nehmen wir etwas Abstand vom Durchschnitt und schauen auf die reale Verteilung der eigenen Tore bei Heimspielen. Wie wir sehen, ist diese Zahl nicht bedeutend schlechter, denn Paderborn schoss in 60 Prozent seiner Heimspiele „Über 2,5 Tore“!

Daher ist es wenig verwunderlich, dass der SCP07 in 90 Prozent seiner Auftritte in der Home-Deluxe-Arena mindestens einen Ball ins gegnerische Netz beförderte. Aber Vorsicht ist geboten. Die Gäste selbst wissen ebenfalls, wo das Tor steht. Die Roten Teufel schossen in 80 Prozent ihrer Gastauftritte ein Tor.

Zusätzlich zeichnete sich folgende Tendenz ab: Paderborn kassierte durchschnittlich 1,75 Treffer in den vergangenen acht Begegnungen. Dieser Wert liegt 34,6 Prozent höher als der aktuelle Saison-Schnitt der Kwasniok-Elf.

Paderborn - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 4:3 Hannover (A), 4:1 Düsseldorf (H), 1:2 Stuttgart (H), 1:0 Karlsruhe (A), 1:2 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:1 St. Pauli (A), 2:1 Kiel (H), 3:1 Hannover (A), 2:1 Düsseldorf (A); 2:0 Karlsruhe (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Kaiserslautern: 1:0 (A), 0:4 (H), 0:1 (A), 2:3 (H), 1:0 (A)

Kaiserslautern wies, trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag, in den verstrichenen Monaten eine beeindruckende Formkurve auf. Vor der Pleite gegen St. Pauli gingen die Pfälzer in fünf Spielen in Serie als Sieger vom Feld. Nur zur Erinnerung: Wir reden von einem Aufsteiger!

Dieser Fakt lässt sich vermutlich eher auf der defensiven Seite ablesen. Bisher kassierten die Roten Teufel 26 Gegentreffer, womit sie in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind. Für unseren Tipp könnte dies hilfreich sein, denn 70 Prozent der Auswärtsspiele des 1. FCK endeten damit, dass beide Teams einen Treffer erzielten.

Vor dem Spitzenspiel mit dem Tabellennachbarn aus Paderborn deutet vieles darauf hin, dass diese Quote ansteigt. Während Kaiserslautern in 80 Prozent seiner Gastspiele mindestens ein Tor bejubeln durfte, schoss Paderborn in neun von zehn Heimspielen ein Tor oder mehr.

Darüber hinaus ist die durchschnittliche Anzahl der Tore beeindruckend. Über die Saison betrachtet, fallen 4,20 Tore pro Heimspiel der Ostwestfalen. Auswärtsreisen der Pfälzer enden mit 2,90 Treffern pro Partie. Alles scheint angerichtet für ein Torfestival der besonderen Sorte.

Unser Paderborn - Kaiserslautern Tipp: „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“

Die Hälfte der Spiele in der Home-Deluxe-Arena hielt fünf oder mehr Tore bereit, ein atemberaubender Wert! Zudem nahm Paderborn zuletzt wieder Fahrt auf und schoss in seinen vergangenen zwei Ligaspielen jeweils vier Tore.