Paderborn - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2023

Unser Paderborn - VfB Stuttgart Tipp zum DFB-Pokal Achtelfinale am 31.01.2023 lautet: Zwar gelang unter Feuerwehrmann Bruno Labbadia noch kein Dreier, doch die verbesserten Leistungen sprechen im Pokal-Fight gegen den SCP für die Schwaben.

Der Gastgeber aus der 2. Bundesliga konnten hingegen durch einen Last-Minute-Treffer einen Sieg feiern. In einem engen Spiel setzen wir darauf, dass sich der VfB für die nächste Runde qualifizieren wird.

Darum tippen wir bei Paderborn vs VfB Stuttgart auf „Stuttgart kommt weiter“:

Paderborn vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Für die Gäste aus dem deutschen Oberhaus stimmen die Ergebnisse noch nicht. In der Folge beziffern die Buchmacher einen Auswärtssieg mit Quoten von ca. 2,35.

Paderborn vs VfB Stuttgart Prognose: Der VfB belohnt sich in diesem Spiel

Im Winter installierte der VfB mit Bruno Labbadia einen alten Hasen, der dafür bekannt ist, Vereine vor dem Abstieg zu bewahren. Zuletzt verrichteten die Schwaben einen hohen läuferischen Aufwand und wirkten fit. Mit 121 abgerissenen Kilometern im Spiel gegen Leipzig legte der VfB den dritthöchsten Wert an diesem Spieltag auf.

Zudem sprachen die Expected Goals für einen Sieg des Abstiegskandidaten: Stuttgart hätte nach xG dieses Spiel mit 1,86 : 1,14 für sich entschieden. Sowieso lassen die Zahlen in dieser Statistik vermuten, dass unter Labbadia der Umschwung gelingt. Zwei der drei Spiele im Jahr 2023 hätte der VfB nach xG gewinnen sollen.

Immerhin erzielten die Schwaben in jedem der vergangenen drei Partien einen eigenen Treffer. Ein einziges Tor könnte möglicherweise gegen Paderborn sogar reichen. Der Zweitligist blieb in drei seiner letzten sechs Ligaspiele ohne eigenen Treffer. Selbst am vergangenen Wochenende musste ein Last-Minute-Tor herhalten.