Panama - El Salvador Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Panama - El Salvador Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 05.07.2023 lautet: Im abschließenden Gruppenspiel braucht Panama noch mindestens einen Punkt, um Platz 1 zu verteidigen. Dieser eine Zähler müsste gegen El Salvador auch möglich sein.

In der Gruppe C des Gold Cup 2023 hat Panama mit zwei Siegen aus zwei Spielen schon die nächste Runde erreicht. Dahinter ist noch alles offen. Überraschenderweise ist der WM-2022-Teilnehmer Costa Rica aktuell nur Tabellenletzter. So darf sich auch El Salvador mit nur einem Punkt auf dem Konto noch Hoffnungen auf die nächste Runde machen.