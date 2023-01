Philadelphia Eagles - New York Giants Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Philadelphia Eagles - New York Giants Tipp zum NFL Playoff Spiel am 22.01.2023 lautet: Nachdem die Eagles sich eine Woche ausruhen konnten, treffen sie nun auf die Giants. Für uns ist es aber nicht nur aufgrund dessen klar, dass Philadelphia einen souveränen Sieg einfahren wird.

Nachdem die Eagles die NFC dominiert haben, treffen sie nun auf ihre Rivalen in der Division. Die Giants konnten einen Sieg gegen die Vikings einfahren und haben große Hoffnungen auf die nächste Runde. Die beiden letzten Spiele in der regulären Saison sprechen Bände: Wir sehen Philly in der Favoritenrolle und tippen mit einer Quote von 1,60 bei Betway auf einen Sieg mit Handicap -5.5.

Darum tippen wir bei Eagles vs Giants auf „Sieg Philadelphia mit HC -5,5″:

Die letzten drei Spiele der beiden Kontrahenten endeten mit einem Sieg für die Eagles und das mit jeweils mindestens sechs Punkten Unterschied.

Leistungsträger Jalen Hurts ist wieder fit und konnte gegen die Giants bisher gute Ergebnisse einfahren.

Philadelphia konnte in der Liga die meisten Sacks einfahren. Die O-line von den Giants ist nur auf Platz 27 zu finden, wenn es darum geht, Sacks zu verhindern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Philadelphia Eagles vs New York Giants Quoten Analyse:

Philadelphia geht als Favorit in das Divisional Round Duell mit den Giants. Mit einer Quote von knappen 1,30 erwarten die Buchmacher einen klaren Sieg der Eagles. Da die beiden bisherigen Saisonduelle mit mindestens sechs Punkten Vorsprung gewonnen wurden,rückt für uns eine Handicap-Wette in den Fokus.

Sollte Philly wieder einen klaren Sieg holen und neuerlich mit mindestens sechs Punkten Vorsprung gewinnen, steigen die Quoten auf 1,60.

Die Giants gehen mit Wettquoten bis zu 3,80 in das Play-off-Spektakel. Sollten sie es jedoch schaffen, mit maximal sechs Punkten Unterschied zu verlieren, erwarten euch Quoten von 2,25.

Eagles vs Giants Prognose: „Philly brilliert in der Defensive“

Die Eagles haben sich das Heimrecht überaus überzeugend erspielt. Mit 14 Siegen und gerade einmal drei Niederlagen konnten sie sich in der NFC den ersten Platz sichern. Daher hatten sie eine Woche zur Regeneration.

Gerade für den Star-Quarterback Jalen Hurts kam diese Pause genau zur rechten Zeit, da er sich gegen die Bears vor ungefähr einem Monat eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Zwei Spiele später riss die Siegesserie von sechs Spielen. Nicht zuletzt aufgrund dessen, weil er nicht auf dem Platz stand. Hurts sagte in einem Interview, dass er sich gut fühlt und er keine Angst vor der D-line der Giants hat. Er habe jede Woche eine Zielscheibe auf seinem Rücken.

Die Giants konnten sich gerade so einen Playoff-Platz sichern. Mit neun Siegen, sieben Niederlagen und einem Unentschieden beendeten sie die reguläre Saison. Besonders zum Ende wurde es noch einmal richtig knapp. Mit lediglich zwei Siegen aus den letzten acht Spielen wurde es noch enger als gedacht.

In der Wild Card Round vergangenes Wochenende gelang den New Yorkern gegen die Minnesota Vikings die Revanche für die 24:27-Pleite von Heiligabend. Entgegen den Buchmacher-Prognosen gelang den Giants ein 31:24-Erfolg.

Philadelphia Eagles - New York Giants Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Philadelphia Eagles: 22:16 Giants (H), 10:20 Saints (H), 34:40 Cowboys (A), 25:20 Bears (A), 22:48 Giants (A)

Letzte 5 Spiele New York Giants: 31:24 Vikings (A), 16:22 Giants (A), 38:10 Colts (H), 24:27 Vikings (A), 20:12 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Philadelphia Eagles vs. New York Giants: 22:16 (H), 48:22 (A), 34:10 (H), 7:13 (A), 17:27 (A)

Beim Football ist es von hoher Priorität, sich mit den einzelnen Matchups der Positionen zu befassen. Eine Statistik sticht dabei heraus. Während die Giants 49 Sacks im Laufe der Saison einstecken mussten, konnten die Eagles die meisten Sacks erzwingen. Dieses „mismatch“ könnte eine große Rolle spielen. Sollte die O-line Jones ein bisschen mehr Zeit verschaffen, stehen ihm gute Receiver wie Slayton zur Verfügung.

Die Giants können jedoch auf eine Person bauen. Barkley dominiert seit seinem Start in der NFL und ist nicht nur bei Laufspielzügen eine Macht. Besonders talentiert ist er außerdem für die schnellen Pässe und bei Screen- und Checkdownplays. Diesen Spieler gilt es zu kontrollieren und das ist ein Schlüssel zum Erfolg für die Eagles.

Philadelphia braucht sich jedoch nicht zu verstecken. Die komplette Offensive schafft es nahezu in jedem Spiel abzuliefern. Miles Sanders gehört mit fast 5 Yards pro Spielzug zu den besten Runningbacks der Liga. Besonders interessant ist hierbei außerdem, dass die Giants große Probleme haben, Laufspielzüge im Keim zu ersticken.

Ein weiteres „mismatch“ ist außerdem Jalen Hurts und die Defensive der Giants. Der mobile Quarterback ist nicht nur ein perfekter Werfer mit einem QB-Rating über 100, sondern auch ein schneller Läufer. Da die Giants große Probleme haben, einen Laufspielzug zu verteidigen, wird es für sie alles andere als leicht, den Drive von den Eagles vorzeitig zu beenden.

Wenn man die Pass Defense der Eagles betrachtet wird eins klar. Hodgins und Co werden keine einfachen Gegner haben. Alle Cornerbacks der Eagles sind auf Top-Niveau und in Sachen Interceptions und gegnerische Yards unter den besten vier Teams der gesamten NFL zu finden.

Unser Philadelphia Eagles - New York Giants Tipp: Sieg Philadelphia

Eine der besten Defensiven der NFL aus Philly trifft auf eine schwache O-line. Die beiden bisherigen Saisonduelle endeten mit mindestens sechs Punkten Vorsprung. Wir erwarten daher einen klaren Sieg der Eagles.