Portugal - Ghana Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2022

Die Zeiten, in denen Ghana zu den besten Fußball-Nationen Afrikas gehörte, sind lange her. Aktuell werden die „Black Stars“ nur auf Rang 61 der Weltrangliste geführt. Zehn afrikanische Nationen stehen im Ranking der FIFA besser da. Nach der schwachen Afrikameisterschaft ist die Teilnahme an der WM 2022 schon ein großer Erfolg.