PSG - Angers Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2023

Paris St. Germain hat 2023 noch einiges vor. Natürlich will der Hauptstadtverein seinen Titel in der Ligue 1 verteidigen. Zudem soll endlich die Champions League gewonnen werden. Doch auf dem Weg zu diesen Zielen warten noch einige hohe Hürden auf PSG. Vor allem das Achtelfinale in der Königsklasse gegen die Bayern ab Mitte Februar könnte ein Stolperstein werden. An der bisher letzten Hürde in der Liga, dem Tabellenzweiten Lens, ist der französische Serienmeister zu Neujahr schon mal gescheitert. Die nächste Aufgabe daheim am Mittwoch gegen das Schlusslicht Angers ist dagegen wohl kaum eine ernsthafte Prüfung. So rechnen wir hier mit einer klaren Angelegenheit und entscheiden uns für die Wette „Sieg PSG mit Handicap -2″ bei einer Quote von 1,80 bei Bet365 .