PSG - Lille Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser PSG - Lille Tipp zum Ligue 1 Spiel am 19.02.2023 lautet: In Paris läuten nach drei Niederlagen am Stück die Alarmglocken. Nur ein Heimsieg gegen Lille kann die Wogen etwas glätten. Dank Kylian Mbappé sollte dieser Erfolg aber glücken.

PSG gilt als teuerste Fußballmannschaft der Welt. Davon war am Dienstag in den ersten 60 Minuten des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League im Prinzenpark gegen die Bayern aber nicht viel zu sehen. Erst als Kylian Mbappé eingewechselt wurde, wurde deutlich, wie gut und gefährlich die Mannschaft mit dem Stürmer sein kann. Ohne den Torschützenkönig der letzten WM konnte die Millionentruppe ihr Offensivpotenzial aber nicht unter Beweis stellen. Am Ende setzte es trotzdem die dritte Pflichtspiel-Pleite in Serie. Dieser Negativtrend muss so schnell wie möglich beendet werden. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen Lille. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel am Ende mit einer Quote von 1,63 bei Happybet für die Wette „Sieg Paris“.

Darum tippen wir bei PSG vs Lille auf „Sieg Paris“:

Paris ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen

Lille hat 4 seiner 6 Niederlagen in der Fremde kassiert

Von 49 Gastspielen bei PSG konnten die Doggen nur 6 für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lille Quoten Analyse:

Paris ist immer noch der souveräne Tabellenführer der Ligue 1 und musste in elf Heimspielen dieser Saison mit neun Siegen und zwei Remis noch keine Niederlage einstecken. Lille belegt nach 23 Spieltagen den fünften Rang und hat 13 Zähler Rückstand auf den kommenden Gegner.

So sind die Gäste bei der PSG vs Lille Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 5,08 die deutlichen Underdogs. Für einen Dreier der Hausherren gibt es immerhin durchschnittliche Quoten von 1,66.

PSG vs Lille Prognose: Mbappé als großer Hoffnungsträger

Zunächst schied Paris durch eine 1:2-Pleite beim Erzrivalen Marseille aus dem französischen Pokal aus. Dann folgte in der Liga eine 1:3-Pleite bei AS Monaco, bei der Coach Christophe Galtier allerdings einige Stammspieler geschont hatte. Das 0:1 gegen die Bayern war trotzdem die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Und so etwas darf eigentlich einem erfolgsverwöhnten Verein wie PSG nicht passieren.

Ohne Kylian Mbappé verteidigten die Hausherren gegen den deutschen Rekordmeister tief und fehlerhaft. Neymar und Messi blieben als Sturmduo völlig blass und wirkungslos. In der Ligue 1 hat der Meister trotzdem noch fünf Punkte Vorsprung. In der Königsklasse droht so allerdings wieder ein frühes Aus. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Mbappé. Auf der Gegenseite wird die Luft für den Trainer immer dünner.

Nach dem sensationellen Meistertitel unter Trainer Galtier in der Saison 2020/21 wurde Jocelyn Gourvennec als neuer Coach verpflichtet. Unter dem neuen Übungsleiter landeten die Doggen in der vergangenen Spielzeit aber nur abgeschlagen im grauen Mittelfeld der Ligue 1. So durfte es im vergangenen Sommer mit dem Portugiesen Paulo Fonseca erneut ein neuer Mann auf der Kommandobrücke versuchen.

In 26 Pflichtspielen unter dem neuen Coach hat der OSC bei 14 Siegen immerhin nur sechs Niederlagen kassiert. Mit nur einer Niederlage aus den vergangenen zehn Ligaspielen sind „Les Dogues“ inzwischen sogar auf einen Europapokalplatz geklettert. Im Pokal ist man aber Anfang Februar zu Gast in Lyon ausgeschieden. Daheim ist Lille seit elf Pflichtspielen ungeschlagen. Auf des Gegners Platz reichte es in den vergangenen vier Gastspielen nur für einen Sieg.

PSG - Lille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Bayern (H), 1:3 Monaco (A), 1:2 Marseille (A), 2:1 Toulouse (H), 3:1 Montpellier (A)

Letzte 5 Spiele Lille: 2:0 Straßburg (H), 2:4 Lyon (A), 3:1 Stade Rennes (A), 0:0 Clermont Foot (H), 0:1 Nizza (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs Lille: 7:1 (A), 5:1 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 0:1 (H)

An die vergangenen zwei Duelle mit Paris hat Lille gar keine guten Erinnerungen. Im Kalenderjahr 2022 musste man gegen PSG zwei bittere Heimpleiten (1:5, 1:7) hinnehmen. Im Gesamtvergleich liegt der OSC mit 32 Siegen zu 41 Niederlagen hinten, bei 25 Remis. In der Hauptstadt konnten die „Doggen“ in 49 Versuchen sogar nur sechsmal gewinnen. Den letzten Dreier im Prinzenpark schaffte man allerdings am 31. Spieltag der Saison 2020/21 mit einem 1:0 unter Coach Galtier.

Unser PSG - Lille Tipp: Sieg Paris

Scheidet PSG gegen die Bayern aus der Königsklasse aus, wird in der Hauptstadt sicher alles in Frage gestellt. Bevor allerdings das Rückspiel gegen die Münchner ansteht, muss Paris-Coach Galtier erst einmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen - und das ausgerechnet am Sonntag gegen seinen Ex-Verein. Da die Hausherren aber wieder auf Kylian Mbappé zurückgreifen können, stehen die Chancen sehr gut.