PSG - Lorient Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser PSG - Lorient Tipp zum Ligue 1 Spiel am 30.04.2023 lautet: PSG muss im Endspurt die Meisterschaft nach Hause bringen. Gegen die formschwachen Bretonen aus Lorient winkt am Sonntag der nächste Dreier.

Den neunten Ligatitel seit 2012 kann PSG im Endspurt der Ligue-1-Saison wohl niemand mehr streitig machen. Doch die nationale Meisterschaft ist für die Pariser Millionentruppe immer nur das Minimalziel. So wird diese Spielzeit nach einem frühen Aus im Pokal und in der Champions League auf jeden Fall wieder mal als Enttäuschung in die Geschichte des Vereins eingehen. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt aktuell 8 Punkte. Da noch sechs Spieltage auf dem Programm stehen, müssen die „Rouge-et-Bleu“ im Endspurt schon noch einige Punkte sammeln. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen Lorient. Für die Buchmacher wäre hier alles andere ein Heimsieg eine große Überraschung. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,93 bei Betano die Wette „Sieg Paris & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs Lorient auf „Sieg Paris & Über 3,5 Tore“:

Paris ist das zweitbeste Heimteam der Liga

Lorient ist seit 5 Spielen ohne Sieg

In den letzten vier Spielen gegen PSG konnte der FCL immer treffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lorient Quoten Analyse:

Im heimischen Prinzenpark ist Paris gegen den FC Lorient, der im gesicherten Mittelfeld der Ligue-1-Tabelle steht, wenig überraschend der klare Favorit. Für einen Heimsieg bezahlen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz gerade mal Quoten im Schnitt von 1,20. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Siegquoten von 13,22 die haushohen Underdogs.

PSG vs Lorient Prognose: Reicht wieder eine gute Hälfte für den Sieg?

Nachdem der Job von Coach Christophe Galtier und das Minimalziel Meisterschaft mit zwei Heimpleiten zwischenzeitlich arg in Gefahr geraten waren, ist PSG mit drei Siegen in Serie nunmehr wieder auf Kurs. Der 2:1-Sieg am Freitagabend bei SCO Angers war aber recht typisch für die Saison der Pariser. Beim designierten Absteiger machte wieder einmal Kylian Mbappé den Unterschied und brachte seine Mannschaft früh mit 2:0 in Führung.

Danach fehlten dem Tabellenführer aber jeglicher Rhythmus oder Zug zum Tor. Am Ende brachten die „Rouge-et-Bleu“ den Dreier mit einem 2:1 zwar nach Hause. Ein besserer Gegner hätte das nachlässige Verhalten aber wohl bestraft. Galtier glaubt trotzdem an einen Verbleib in der Hauptstadt. Er habe schon zusammen mit Luis Campos die Arbeit am Kader für die kommende Saison begonnen, Gerüchteweise wünschen sich die Verantwortlichen aber einen neuen Trainer wie Zinedine Zidane oder Jose Mourinho

Nach drei Jahren in der 2. Liga kehrte Lorient mit der Saison 2020/21 wieder in die höchste französische Spielklasse zurück. Im ersten Jahr glückte der Klassenerhalt mit 2 Punkten und 2 Plätzen Vorsprung. Im Vorjahr gingen die Bretonen erneut auf Rang 16 über die Ziellinie, dieses Mal mit einem Polster von 4 Zählern auf die Gefahrenzone. Unter Coach Regis Le Bris, der die Mannschaft im vergangenen Sommer übernommen hat, spielen „Les Merlus“ nun das beste Jahr seit dem Aufstieg.

Nach der Hinrunde stand der Verein aus der Bretagne sogar auf Rang 7 und durfte auf die Europapokal-Plätze schielen. In der Rückserie läuft es allerdings nicht mehr so rund. 13 Punkte aus 13 Spielen reichen im Ranking der zweiten Saisonhälfte nur für die fünftschwächste Bilanz. Seit 5 Spielen ist der FCL auch schon ohne Sieg. Mit einem Polster von 13 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz kann Lorient aber schon für die nächste Erstliga-Saison planen.

PSG - Lorient Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 SCO Angers (A), 3:1 Lens (H), 2:0 Nizza (A), 0:1 Lyon (H), 0:2 Stade Rennes (H)

Letzte 5 Spiele Lorient: 0:1 Toulouse (H), 1:3 Monaco (A), 0:0 Marseille (H), 1:3 Lille (A), 1:1 Nizza (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs Lorient: 2:1 (A), 5:1 (H), 1:1 (H), 2:3 (A), 2:0 (H)

Mit 22 Siegen in 37 Duellen führt Paris die Bilanz gegen Lorient recht klar an. In den letzten vier Spielen gegen die „Rouge-et-Bleu“ konnte der FCL aber immer treffen und holte mit einem Remis und einem Sieg auch 4 Heimpunkte gegen PSG. Der letzte Sieg in der Hauptstadt stammt vom 1. Spieltag der Saison 2011/12 (1:0). Die jüngsten sechs Gastspiele im Prinzenpark haben „Les Merlus“ bei einem gesamten Torverhältnis von 3:18 allesamt verloren.

Unser PSG - Lorient Tipp: Sieg Paris & Über 3,5 Tore

Es bleibt dabei: Paris tut sich in der Liga in dieser Saison oft schwer. Zudem fällt die Qualität hinter Mbappé deutlich ab. Für die Meisterschaft und einen Heimsieg gegen Lorient reicht das allerdings. Der FCL lässt die Saison eher austrudeln und konnte auch schon lange nichts mehr zu Gast bei PSG holen. Da die Bretonen zuletzt gegen die „Rouge-et-Bleu“ immer treffen konnten, darf man auf ein torreiches Spiel hoffen.