PSG - Reims Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser PSG - Reims Tipp zum Ligue 1 Spiel am 29.01.2023 lautet: Paris führt schon zur Halbzeit und schaukelt das Spiel dann nach Hause.

Am Sonntag beendet PSG den 20. Spieltag in der Ligue 1 mit seinem Heimspiel gegen Stade Reims.

Die Rollen sind klar verteilt und alles andere als ein Dreier daheim wäre eine Überraschung, auch wenn man für eine Niederlage der Gäste schon weiter zurückblicken muss.

Doch in der französischen Hauptstadt wird nichts zu holen sein. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Halbzeit/Endstand 1/1″ mit einer Quote von 1.73 bei Bwin.

Darum tippen wir bei PSG vs Stade Reims auf „Halbzeit/Endstand 1/1″

PSG kommt in der Ligue 1 auf eine 8-1-0-Heimbilanz.

Bei sieben der bisherigen acht Heimsiege führten die Pariser schon zur Pause.

Paris gewann sieben der letzten acht Heimspiele gegen Reims.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Stade Reims Quoten Analyse:

Quoten von circa 1,65 kann man für einen Tipp auf einen Pariser Erfolg erhalten - allerdings nur auf einen mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Einfache Siegwetten auf das Pariser Star-Ensemble bringen dagegen kaum lohnenswerte Quoten von höchstens 1,25.

Für einen Tipp auf die Gäste greifen die besten Online-Wettanbieter etwas tiefer in die Tasche und werfen Quoten im zweistelligen Bereich auf den Markt. Die Doppelte Chance X2 bringt Werte von fast 4,00.

Da könnte man schon in Versuchung geraten, wenn man weiß, dass Reims keines der letzten 13 Pflichtspiele verloren hat.

PSG vs Stade Reims Prognose: Paris von Beginn an druckvoll

Aber der Gegner ist nun mal nicht irgendwer, sondern eben PSG. Und die Pariser zeigten sich erst am vergangenen Wochenende in Torlaune, als sie im Sechzehntelfinale des Coupe de France mit 7:0 gewannen. Zugegeben: Es ging gegen die Amateure von Pays de Cassel, aber dennoch quälen sich nicht wenige Favoriten gegen gerade solche Gegner.

Kylian Mbappé erzielte bei diesem Erfolg fünf Tore und ist damit der erste Spieler, der in einem einzigen Match für PSG diese Marke erreicht hat. Mit 13 Toren führt er auch die Torjägerliste der Ligue 1 an und am Sonntag sollen weitere dazukommen. Nach der letzten Auswärtspleite in Rennes beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze nur noch drei Punkte auf RC Lens.

Doch zu Hause sind Lionel Messi und Co. eine Macht. Von den bisherigen neun Ligue-1-Heimspielen in dieser Saison haben sie keines verloren und acht gewonnen. Bei sieben dieser acht Heimdreier führte Paris bereits zur Halbzeit. Überhaupt gingen sie im bisherigen Saisonverlauf schon 14 Mal mit einer Führung in die Kabine und gewannen schließlich auch.

Die letzte Heimpleite im Ligabetrieb datiert vom 3. April 2021. Seitdem ist PSG in 32 Liga-Heimspielen in Folge ungeschlagen geblieben und hat 27 von ihnen für sich entschieden.

PSG vs Stade Reims Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 7:0 Pays de Cassel (CDF, A), 5:4 Al-Hilal & Al-Nassr Stars (Test, N), 0:1 Rennes (L1, A), 2:0 Angers (L1, H), 3:1 Chateauroux (CDF, A).

Letzte 5 Spiele Reims: 3:0 Les Herbiers (CDF, A), 0:0 Nizza (L1, H), 1:0 Ajaccio (L1, A), 7:0 Loon-Plage (CDF, A), 1:1 Lille (L1, A).

Letzte 5 Spiele PSG vs Reims: 0:0 (L1, A), 4:0 (L1, H), 2:0 (L1, A), 4:0 (L1, H), 2:0 (L1, A)

Eine solche (Heim-)Serie kann Stade Reims zwar nicht vorweisen, dennoch ist auch der aktuelle Lauf der Gäste ziemlich beeindruckend. Denn sie sind seit dem 18. September 2022, also seit vier Monaten oder umgerechnet 13 Pflichtspielen ungeschlagen. Am Samstag gewannen Les Rogues et Blancs im Coupe de France bei Les Herbiers mit 3:0.

Es war das vierte Pflichtspiel in Folge ohne ein Gegentor. Überhaupt konnte Reims in den besagten letzten 13 Pflichtspielen gleich achtmal hinten die Null halten. Aber: Selbst konnten sie viermal in diesem Zeitraum auch nicht treffen. In vier weiteren Partien gelang ihnen nur ein eigenes Tor. In der Tabelle der Ligue 1 stehen die Gäste trotz des starken Laufs nur auf Rang elf.

Grund sind die vielen Unentschieden. Mit schon zehn an der Zahl in 19 Ligaspielen sind sie die Remis-Könige der Liga. Allein von den letzten 13 Pflichtspielen, in denen sie ungeschlagen geblieben waren, endeten mit sieben über die Hälfte mit einer Punkteteilung. In diesen Zeitraum fiel auch das torlose Remis aus dem Hinspiel gegen PSG.

Ansonsten hatte Stade Reims gegen die Pariser nicht allzu viel zu melden. Die fünf Duelle vor dem Remis gingen alle an den Favoriten - und zwar zu Null, womit die Rot-Weißen sechsmal in Folge nicht gegen PSG treffen konnten. Im Parc des Princes verloren die Gäste sieben der letzten acht Partien.

Unser PSG vs Stade Reims Tipp: „Halbzeit/Endstand 1/1″

Auch wenn viele Remis dabei waren, muss man Stade Reims für die letzten Leistungen Respekt zollen. Doch im Prinzenpark sollte die Serie enden.

Die Pariser sind zu Hause eine Macht und werden das auch am Sonntag unter Beweis stellen. Einen Kantersieg muss man nicht unbedingt erwarten, aber in Bedrängnis sollten die Gastgeber nicht kommen.