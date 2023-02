PSV Eindhoven - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser PSV Eindhoven - Sevilla Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Eindhoven braucht drei Tore, um gegen Sevilla zumindest noch die Verlängerung zu erreichen. Diese Ausgangslage lässt auf ein torreiches Spiel hoffen.

Eines der Highlights in der K.o.-Playoff-Runde der Europa League! Von den Namen her hätte PSV Eindhoven gegen Sevilla sicher auch in der Königsklasse ausgetragen werden können. Doch nach dem Hinspiel in Andalusien in der Vorwoche scheint aus dem Vergleich etwas die Luft raus zu sein. Denn die Spanier haben ihr Heimspiel klar mit 3:0 gewonnen.

Nun braucht die PSV am Donnerstag im Rückspiel daheim ein Wunder, um doch noch ins Achtelfinale einzuziehen. Die Spieler von Coach Ruud van Nistelrooy wollen noch nicht aufgeben und hoffen auf ein schnelles Tor. Für die Buchmacher sind die Hausherren auch die Favoriten. Wir rechnen mit einem torreichen Spiel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSV Eindhoven vs Sevilla auf „Über 2,5 Tore“:

Eindhoven hat die zweitbeste Offensive der Eredivisie

Sevilla blieb seit 6 Gastspielen nicht ohne Gegentreffer

Schon im Hinspiel fielen 3 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSV Eindhoven vs Sevilla Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen die Hausherren mit 184 Mio. zu 240 Mio. Euro leicht hinten. Aber der Heimvorteil spielt am Donnerstag natürlich eine große Rolle.

So sind die Gastgeber bei der PSV Eindhoven vs Sevilla Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2.10 die Favoriten der Buchmacher. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 3,46 bezahlt.

PSV Eindhoven - Sevilla Prognose: Schreibt die PSV Geschichte?

Die PSV war in der Vorwoche zu Gast in Sevilla eigentlich gut ins Spiel gestartet. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff waren die Niederländer das bessere Team. Doch dann kassierte man in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und in den zehn Minuten nach Wiederanpfiff gleich drei Gegentreffer und die Partie war entschieden. Auf einmal war die „Philips Sport Vereniging“ nicht mehr so konzentriert und leistete sich zu viele Ballverluste.

Auch in der Liga ist nach einem guten Start etwas Sand ins Getriebe gekommen. Von den vergangenen neun Partien in der Eredivisie konnte Eindhoven nur drei gewinnen. Auch am Wochenende reichte es beim FC Utrecht nur zu einem 2:2. Damit bleibt PSV auf Platz 4 stehen und hat sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord. 57 Treffer stellen weiterhin die zweitbeste Offensive der Liga hinter Ajax (63) dar.

Es hat eine Weile gedauert, bis die Maßnahmen von Coach Jorge Sampaoli in Sevilla gegriffen haben. Nach dem 15. Spieltag waren die Andalusier noch auf dem ersten Abstiegsplatz gestanden. In einer Tabelle ab dem 16. Spieltag haben die „Nervionenses“ 13 Punkte geholt. Nur Barca (21), Real Sociedad und Atletico Madrid (beide 14) stehen hier besser da. Vor allem im heimischen Stadion läuft es sehr gut.

Das 3:0 gegen Eindhoven war der fünfte Heimsieg in Folge. Insgesamt kassierte die Mannschaft in diesen fünf Partien nur einen einzigen Gegentreffer. Der Erfolg gegen die Niederländer gehörte zu den besten Leistungen unter Trainer Sampaoli. Besonders stark waren Defensivmann Fernando und Leih-Rückkehrer Ocampos. In La Liga sind die Rojiblancos auf Platz 12 geklettert. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt aber nur drei Zähler.

PSV Eindhoven - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:2 Utrecht (A), 0:3 Sevilla (A), 6:0 Groningen (H), 3:1 Emmen (H), 2:2 Feyenoord (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:1 Rayo Vallecano (A), 3:0 PSV Eindhoven (H), 2:0 RCD Mallorca (H), 0:3 Barcelona (A), 3:0 Elche (H)

Letzte Spiele PSV Eindhoven vs Sevilla: 0:3 (A)

Im Hinspiel trafen beide Teams das erste Mal aufeinander. Von 35 Duellen mit spanischen Vereinen konnte PSV nur fünf gewinnen. Vier dieser Erfolge feierte Eindhoven daheim. Aber seit sieben Heimspielen warten die „Boeren“ auf einen Erfolg gegen einen La-Liga-Vertreter. Sevilla absolvierte in der Vorwoche das vierte Spiel gegen eine Mannschaft aus den Niederlanden. Hier steht die Bilanz nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Unser PSV Eindhoven - Sevilla Tipp: Über 2,5 Tore

Bisher konnte in der Europa League nur eine Mannschaft einen 3-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch aufholen. Das war Valencia in der Saison 2013/14 geglückt. Nach einer 0:3-Pleite in Basel gewannen „Los Che“ das Rückspiel daheim mit 5:0. Ob am Donnerstag auch Geschichte geschrieben wird, ist fraglich. Aber da die Hausherren nach vorne spielen müssen, dürfen wir uns auf ein offensives und torreiches Spiel freuen.