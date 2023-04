Rapid Wien - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Rapid Wien - Sturm Graz Tipp zum ÖFB-Cup Spiel am 30.04.2023 lautet: Sturm Graz ist aktuell die klare Nummer 2 in Österreich und sollte diese Position mit einem Pokalsieg am Sonntag auch untermauern.

Schon am Sonntag steigt das Endspiel des ÖFB-Cups der Saison 2022/23. Und recht überraschend bleibt dem Serienmeister aus Salzburg hier nur die Zuschauerrolle. Denn im Finale in Klagenfurt stehen sich Rapid Wien und Sturm Graz gegenüber. Die Bullen waren nach Elfmeterschießen im Viertelfinale an den Steirern gescheitert. Für die Hütteldorfer wäre es der 15. Pokaltitel, der erste seit 1995. Die „Blackies“ konnten den Cup schon fünfmal holen, das letzte Mal im Jahr 2018. Die Bookies sehen die Schwarz-Weißen etwas vorne. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,54 bei NEObet für die Wette „Sturm Graz gewinnt den Pokal“.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Sturm Graz auf „Pokalsieg Graz“:

Rapid liegt in der Bundesliga-Tabelle 12 Punkte hinter Sturm zurück

Der SK Sturm hat in dieser Pokal-Saison schon RB Salzburg und den LASK ausgeschaltet

Rapid wartet seit 9 Duellen auf einen Sieg gegen die Blackies

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Beide Teams haben in dieser Saison die Meistergruppe erreicht. Rapid belegt nach 27 Spieltagen mit 21 Punkten den vierten Rang, zwei Zähler vor dem Stadtrivalen Austria. Sturm Graz ist der erste Verfolger von Tabellenführer Salzburg und hat nur drei Zähler Rückstand auf Rang 1.

So schicken die besten Wettanbieter bei der Rapid Wien vs Sturm Graz Prognose die „Blackies“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,10 als Favoriten ins Rennen. Doch auch ein Sieg der Hütteldorfer erscheint mit Quoten im Schnitt von 3,40 aus Sicht der Bookies nicht abwegig.

Rapid Wien vs Sturm Graz Prognose: „Bleibt Sturm auch im 10. Duell in Folge ungeschlagen?“

Seitdem der Geschäftsführer Zoran Barisic im Oktober 2022 auch das Traineramt bei SK Rapid übernommen hat, geht es für den Verein langsam wieder bergauf. Die Hütteldorfer beendeten die reguläre Saison auf Platz 4 und zogen damit zum vierten Mal in Folge in die Meisterrunde ein. Hier können sich die Wiener mit 2 Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen bisher auf dem vierten Rang behaupten. In dieser Pokal-Spielzeit schaltete die Mannschaft mit der WSG Tirol, dem Wolfsberger AC und der SV Ried drei Ligakonkurrenten aus.

Am Mittwoch trotzten die Grün-Weißen Salzburg ein 1:1 ab und sorgten damit dafür, dass der Vorsprung des Serienmeisters wieder schrumpfte. Guido Burgstaller erzielte den Treffer zum Endstand und ist damit der erste Rapidler seit 1974, der in neun aufeinanderfolgenden Pflicht-Heimspielen getroffen hat. Mit 17 Saisontreffern führt der Ex-Bundesliga-Spieler auch die Torjägerliste an. Innenverteidiger Michael Sollbauer kassierte in der hitzigen Schlussphase Rot und verpasst somit das Cupfinale.

Seit Jahren wird in Graz hervorragende Arbeit geleistet. Zudem haben die Verantwortlichen in der jüngsten Vergangenheit viele richtige Entscheidungen gefällt. Dadurch wurde der SK Sturm zur klaren Nummer 2 im Land. Am Wochenende gingen die „Blackies“ mit viel Selbstvertrauen ins Spitzenspiel gegen Salzburg. Schließlich waren die Steirer vier Duelle in Folge ohne Niederlage gegen die Bullen geblieben. Diese Serie endete aber am Sonntag mit einer 0:2-Heimpleite.

Trotzdem bleibt die Meisterschaft in Österreich spannend. Denn unter der Woche ließ RB mit dem Remis gegen Rapid wieder Punkte liegen, während die Männer von Coach Christian Ilzer einen 3:2-Heimsieg gegen die Wiener Austria feierten. Hier leisteten sich die Hausherren zwar einige Unkonzentriertheiten und gerieten zweimal in Rückstand. Am Ende sorgte aber ein Doppelschlag nach gut einer Stunde für den Heimerfolg.

Rapid Wien - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 Salzburg (H), 1:3 LASK (A), 3:3 Austria Wien (H), 3:1 Klagenfurt (H), 2:1 Ried (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 3:2 Austria Wien (H), 0:2 Salzburg (H), 2:0 Klagenfurt (A), 1:2 LASK (A), 1:0 LASK (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien vs Sturm Graz: 1:3 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 1:2 (A)

Seit Januar 2021 und einem 4:1 daheim wartet Rapid auf einen Sieg gegen Graz. Aus den folgenden neun Duellen holten die Hütteldorfer nur drei Remis, bei sechs Niederlagen. In der Gesamtbilanz gegen die „Blackies“ liegen die Wiener mit 109 Erfolgen aus 226 Duellen bei 60 Pleiten noch immer klar vorne. Im Pokal gab es diese Paarung sechsmal. Hier konnte sich der SK Sturm lediglich einmal durchsetzen. Im Halbfinale der Saison 2017/18 siegten die Steirer daheim mit 3:2 nach Verlängerung.

Unser Rapid Wien - Sturm Graz Tipp: Pokalsieg Sturm

Mit dem Erfolg in der Saison 2017/18 war der SK Sturm der einzige Verein, der in den letzten 9 Spielzeiten RB Salzburg den Pokaltitel streitig machen konnte. Gegen Rapid erwarten wir ein enges und spannendes Finale, das womöglich auch in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht. Sturm Graz dürfte aber das bessere Ende auf seiner Seite haben. Die „Blackies“ spielen eine tolle Liga-Saison und haben im Pokal-Wettbewerb schon Salzburg und den LASK ausgeschaltet. Das wird unserer Meinung nach mit dem Titel belohnt.