Du kannst dir als Neukunde aber den 100 % Willkommensbonus bis zu 100 € sichern. Auch bietet der Bookie regelmäßig Tipico Quotenboosts an.
Tipico Promo Code im Mai 2026: 100 % Bonus bis zu 100 € für Neukunden
In diesem Beitrag informiert SPORT1 über die Details zum Bonus – inklusive Erklärung zum Tipico Promo Code, schrittweiser Anleitung für den Erhalt, Bonus Bedingungen, anderen verfügbaren Promotions, Tipps für den maximalen Spielspaß und den wichtigsten Gründen, aus denen du dich für Tipico entscheiden solltest.
📦 Wie lautet der Tipico Promo Code im Mai 2026?
Aktuell gibt es beim Online Buchmacher mit deutscher Lizenz keinen Tipico Promo Code. Neukunden können den Bonus bei der Registrierung bei Tipico in Anspruch nehmen.
Das Angebot bringt 100 % auf die erste Einzahlung ab 10 € und verdoppelt diese somit. Der maximale Betrag bei der Aktion beträgt 100 €. Bedeutet: Mit einer ersten Aufladung von 10 €, beginnst du bei Tipico Sportwetten mit einem Guthaben von 20 €.
Für den maximalen Erhalt gilt es demnach 100 € auf das Konto zu transferieren, um dann mit 200 € Guthaben loszulegen. Die weiteren wichtigen Informationen zum Angebot haben wir dir mit der folgenden Tabelle übersichtlich zusammengetragen oder in unserem Tipico Erfahrungen und test:
Tipico Bonuscode
Bonus Details
⭐ Tipico Willkommensbonus:
100 % bis zu 100 €
⭐ Tipico Angebotscode:
Aufdecken
⭐ Mindesteinzahlung:
10 €
⭐ Bonusbedingungen:
10x mit Sportwetten zu einer Mindestquote von 1.50
⭐ Zeit:
Insgesamt 30 Tage
⭐ Tipico Bonus ohne Einzahlung:
Derzeit nicht verfügbar
📑 Tipico Bonus sichern: So erhältst du das Angebot Schritt-für-Schritt
Um den Tipico Bonus zu erhalten, gilt es im ersten Schritt ein Konto zu eröffnen. Wie das geht und welche Aspekte zu beachten sind, zeigt die folgende schrittweise Anleitung genauer:
1️⃣ Klicke auf den unten stehenden Button “Jetzt Registrieren” oder registriere dich hier.
2️⃣Beginne nun mit dem Eintragen der persönlichen Daten. Dazu zählen dein Vor- und Nachname ebenso wie das Geburtsdatum. Zudem gilt es einen Benutzernamen inklusive E-Mail und Passwort festzulegen.
3️⃣Im dritten Schritt setzt du die Häkchen bei den AGB, OASIS und LUGAS.
4️⃣Zu guter Letzt finalisiert du die Tipico Registrierung, womit dem Login nichts mehr im Weg steht.
5️⃣Nun empfehlen wir dir die Verifizierung vorzunehmen und eine erste Einzahlung zu leisten. Letzteres beschert dir dann die Gutschrift des Willkommensbonus.
✅ Bonus Bedingungen
Die Bonusbedingungen bei Tipico sind lösbar aufgebaut, aber durchaus herausfordernd. Wie erwähnt, bedarf es keiner Eingabe eines Tipico Angebotscode oder Gutscheins. Positiv ist ebenso die geringe Mindesteinzahlung von gerade einmal 10 €.
Nachdem der Bonus auf das Konto gewandert ist, beginnt die zeitliche Phase der Umsetzung. Bei Tipico sehen die Bonusanforderungen ein 10-maliges Durchspielen vor.
Hierfür gelten Tipps mit einer Mindestquote von 1.50. Zu beachten ist, dass die Aktion für 30 Tage gültig und nur einmal pro Haushalt verfügbar ist.
🚩 Tipico Code: Nicht notwendig
🚩 Tipico Bonus: 100 % bis zu 100 €
🚩 Bonus Bedingungen: 10-Mal
🚩 Mindestquote: 1.50
🚩 Zeit: 30 Tage
🚩 Einlösbar: Einmal pro Haushalt
🚩 Verfügbar in: Deutschland I 18+ I AGB gelten
👐🏼 Andere verfügbare Tipico Bonus Aktionen
Online Wettanbieter Tipico ist eine der digitalen Glücksspielplattformen mit deutscher Lizenz, bei der regelmäßig verschiedene Bonusangebote zur Verfügung stehen.
Angebot
Beschreibung
Kombi +
Treffen Sie abwechslungsreiche und mutige Entscheidungen
Top Kombi
Die Top-Wetten des heutigen Tages im Schnellcheck.
Interne Kommunikation
Tipico hält Sie auf dem Laufenden
Neben dem Willkommensangebot präsentiert sich Tipico auch für bereits registrierte Spieler als Marke, die sich durch wiederkehrende Promotions auszeichnet. Für die meisten Angebote ist kein Tipico Promo Code notwendig.
Kombi + : Dein neues Wett-Feature
Erlebe die volle Freiheit! Mit der neuen MatchKombi+ kannst du verschiedene Tipps ganz nach deinem Geschmack zu einer einzigen Wette verschmelzen.
Dein Beispiel: Kombiniere den Spielsieger, die Gesamttore und einen bestimmten Torschützen in nur einem Schein.
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Das sind die Kunden-Favoriten! Alle Top-Wetten des Tages auf dem Präsentierteller.
Lass dich von unseren Top-Kombis inspirieren: Wir haben die heißesten Events, smarte Kombi-Längen und kreative Tipps für dich zusammengefasst!
Tipico Kommunikation
Zu den Tipico Bonus Aktionen für Bestandskunden zählen Quotenboosts ebenso wie Freebets. Einige Promotions verschickt Tipico auch über das Kundenkonto oder per E-Mail.
Andere Boni und Missionen wiederum sind auf der Plattform direkt verfügbar. Für dich als Nutzer kann es sich also lohnen, regelmäßig beim Bookie vorbeizuschauen.
Unsere Wetttipps für die Spiele dieser Woche
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain (Champions League): Nach dem spektakulären Hinspiel dreht der deutsche Rekordmeister im heimischen Stadion den Spieß um und erkämpft sich das Finalticket durch einen 3:1-Heimsieg in einer rasanten Partie mit über 3,5 Toren, bei der Harry Kane erneut eiskalt als Torschütze zuschlagen wird.
SC Freiburg vs. SC Braga (Europa League): Der SC Freiburg nutzt seinen Heimvorteil konsequent für einen Sieg in einer offensiv geführten Partie mit über 2,5 Toren.
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga): Ich erwarte einen knappen, aber verdienten Heimsieg für den BVB in einem umkämpften Spiel mit über 1,5 Toren.
SC Paderborn 07 vs. Karlsruher SC (2. Bundesliga): Diese beiden offensivstarken Zweitligisten liefern sich einen offenen Schlagabtausch, der letztlich in einem unterhaltsamen Unentschieden mit über 3,5 Toren endet.
RB Leipzig vs. FC St. Pauli (Bundesliga): Die individuelle Klasse der Leipziger dominiert den Hamburger Gast nach Belieben und sichert den Hausherren einen souveränen 3:0-Heimerfolg.
VfB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga): In diesem taktisch hochklassigen Spitzenspiel neutralisieren sich beide formstarken Mannschaften weitgehend, weshalb ich auf ein leistungsgerechtes Unentschieden tippe.
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München (Bundesliga): Der Rekordmeister aus München lässt auswärts keine Zweifel aufkommen und gewinnt die Partie, wobei Harry Kane als Torschütze glänzen wird.
Hamburger SV vs. SC Freiburg (Bundesliga): Die abgeklärteren Gäste aus dem Breisgau bestrafen die defensiven Lücken der Hamburger eiskalt und nehmen durch einen 2:1-Auswärtssieg alle drei Punkte mit.Rot-Weiss Essen vs. SC Verl (3. Liga): Vor der hitzigen Kulisse an der heimischen Hafenstraße erzwingt Rot-Weiss Essen einen pragmatischen Heimsieg in einem Spiel mit über 1,5 Toren.
💡 Tipps, wie du das Beste aus deinem Tipico-Erlebnis herausholst
Um bei Tipico den maximalen Spielspaß zu erleben, haben wir dir einige hilfreiche und informative Tipps zusammengetragen. Zum einen ist es empfehlenswert, regelmäßig nach verfügbaren Bonusaktionen zu schauen. Verfügbar sind diese auf der Plattform des Wettanbieters und im Nutzerkonto. Nicht selten verschickt Tipico Angebote auch via E-Mail.
Durch die Promotions kannst du dir Boosts, Freebets oder Reload-Offer sichern. Die verbesserten Quoten haben den Vorteil, dass sie die potenziellen Gewinne pushen.
Freebets ermöglichen es dir, mutigere Tipps ohne eigenes Echtgeld anzuspielen, während Einzahlungsboni wie der Neukundenbonus funktionieren.
Die weiteren hilfreichen Tipps für eine unterhaltsame Zeit bei Tipico Sportwetten haben wir dir nachfolgend aufgelistet:
🎈 Bereite dich auf die anstehenden Wetten vor. Hier auf Sport1 findest du regelmäßig interessante Wett-Tipps unserer Experten, die mit Statistiken und Key-Facts unterlegt werden.
🎈 Beim Wetten gilt: Platziere deine Tipps rational und lass dich nicht von Emotionen leiten.
🎈 Wette mit einem festen Wochen- oder Monatsbudget und halte dieses jederzeit konsequent ein.
🎈 Mach regelmäßig Pausen und vermeide es, Verluste sofort mit einer unüberlegten Wette ausgleichen zu wollen.
🎈 Vergleiche Quoten, um zu den gesuchten Events die besten Werte zu finden.
🎈 Platziere Wetten bevorzugt in Sportarten, mit denen du dich auskennst.
All diese Tipps helfen dir dabei, beim Platzieren der Wetten bei Tipico einen unterhaltsamen Spielspaß zu erleben.
Tipico vs. Interwetten: Welcher Buchmacher passt zu dir?
Sowohl Tipico als auch Interwetten sind wahre Urgesteine im deutschsprachigen Raum und garantieren dir durch ihre deutschen Lizenzen volle Rechtssicherheit. Während beide Buchmacher eine enorme Erfahrung mitbringen, unterscheiden sie sich stark in ihrer Preisgestaltung und den Quoten-Spezialitäten:
Buchmacher im Vergleich:
Tipico
- ✔️ Deutsche Lizenz: Ja
- 📺 Live Streaming: Nein
- ⭐ Fußball Payout: 94 – 96 %
- 🔖 Verfügbare Werbeaktionen: Ja
Interwetten
- ✔️ Deutsche Lizenz: Ja
- 📺 Live Streaming: Nein
- ⭐ Fußball Payout: 93 – 97 %
- 🔖 Verfügbare Werbeaktionen: Ja
In diesem Vergleich entscheiden deine individuellen Prioritäten: Interwetten ist die perfekte Wahl für dich, wenn du eine blitzschnelle App suchst und gezielt von den traditionell sehr starken Quoten für Favoritensiege profitieren möchtest. Tipico hingegen ist dein idealer Partner, wenn für dich der Wegfall der 5 % Wettsteuer höchste Priorität hat und du ein unschlagbar tiefes Angebot für den deutschen Fußball bevorzugst.
🤔 Warum du dich für Tipico entscheiden solltest
Tipico zählt zu den renommierten Sportwetten Anbietern in Deutschland und gehört zu den Aushängeschildern. Neben der Bekanntheit weiß die Marke auch aus qualitativer Perspektive zu überzeugen.
Eine der größten Stärken von Tipico ist das sehr gute Fussball Wettangebot. Auch die Quoten beim runden Leder sind erstklassig. Weitere Vorzüge sind die steuerfreie Wettabgabe, die benutzerfreundliche Plattform oder die regelmäßig verfügbaren Quotenboosts.
Der mitunter größte Nachweis der hohen Qualität von Tipico zeigt sich an fünf Millionen registrierten Kunden. Überzeugen kann der Bookie auch in puncto Wett App. Somit gibt es gleich mehrere qualitative Argumente, welche für eine kostenfreie Registrierung bei Tipico sprechen.
✅ Stärken
⛔ Schwächen
Riesiges Fußball-Angebot & Bestquoten
Weniger Werbeaktionen als einige Mitbewerber
Wetten ohne Steuer
Außer Fußball gibt es nicht viel Sport.
Gebührenfrei einzahlen online oder in der Shop
Zügige Gewinnausschüttung
moderne Wett-App
❓FAQs
Das nachfolgende FAQ bietet dir noch einen Überblick mit wissenswerten Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um das Thema Tipico Promo Code.
➡️ Gibt es einen Tipico Bonus?
Ja, als Neukunde kannst du dir nach der erstmaligen Registrierung den Tipico Anmeldebonus sichern. Die Promotion beinhaltet ein 100 % Angebot, welches für die erste Aufladung gilt und eine zusätzliche Gutschrift bis 100 € beschert.
➡️ Brauche ich einen Tipico Promo Code?
Nein, für den Erhalt des Neukundenbonus brauchst du keinen Tipico Promo Code einzugeben. Es genügt bereits, ein Konto über einen Link in diesem Beitrag zu eröffnen. Danach besteht die Aufgabe darin, den Account zu verifizieren und die erste Einzahlung vorzunehmen. Sobald diese Schritte erledigt sind, verbucht der Wettanbieter den Tipico Bonus.
➡️ Gibt es einen Tipico Angebotscode für Bestandskunden Promotions?
Nein, aktuell stehen keine Promotions mit Tipico Angebotscode für Bestandskunden zur Verfügung. Die Bonusangebote für bereits registrierte Nutzer sind auf der Plattform des Anbieters ersichtlich. Oftmals bietet Tipico die Boni auch via E-Mail oder über das Spielerkonto an.
➡️ Wie sehen die Bonusbedingungen aus?
Nach dem Erhalt des Willkommensangebots gilt es den Bonus 10x mit Sportwetten umzusetzen. Hierfür gewährt Tipico eine zeitliche Frist von insgesamt 30 Tagen. Zu beachten ist, dass nur Wett Tipps mit einer Quote von 1.50 oder höher zur Erfüllung der Anforderungen führen.
➡️ Wie gut ist der Tipico Bonus?
Der Tipico Bonus ist qualitativ hochwertig, könnte hinsichtlich der Bedingungen aber etwas benutzerfreundlicher ausfallen.
➡️ Gibt es aktuell einen Tipico Bonus ohne Einzahlung?
Nein, derzeit bietet der Online Buchmacher mit deutscher Lizenz keinen No Deposit Bonus an. Somit ist auch kein Promo Code ohne Einzahlung erforderlich.
➡️ Ist Tipico legal?
Ja, bei Tipico Sportwetten handelt es sich um eine durchweg legale Anlaufstelle in Deutschland. Der Bookie ist offiziell auf der GGL-Whitelist geführt und seit 01. Juli 2021 im Besitz der deutschen Lizenz.
➡️ Wie seriös ist Tipico?
Neben der Lizenz gibt es noch weitere Aspekte, welche die Seriosität von Tipico belegen. Da wären beispielsweise die Sponsorings mit der Bundesliga, 2. Liga und dem DFB Pokal. Auch die Qualität der Plattform und die Einhaltung der strengen Regularien aus dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag unterstreichen, dass es sich um eine vertrauenswürdige Anlaufstelle handelt.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert