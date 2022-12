Raymond van Barneveld - Ryan Meikle Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2022

Nach der WM 2020 hatte der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld seine Karriere als Darts-Profi eigentlich beendet. Hier war der Niederländer in der ersten Runde nach einer ganz schwachen Leistung mit 1:3 gegen Darin Young ausgeschieden. Doch „Barney“ hielt es gerade mal neun Monate ohne seinen Lieblingssport aus. Schon bei der WM 2022 war „The Man“ wieder am Start. Bei der Weltmeisterschaft 2023 geht van Barneveld sogar als gesetzter Spieler ins Rennen und trifft am Dienstagabend in seinem Auftaktmatch auf Ryan Meikle. Für uns ist der Niederländer der klare Favorit. So entscheiden wir uns für die Wette „Sieg van Barneveld mit Handicap -1,5″. Dafür gibt es bei Bet365 eine Quote von 1.90.