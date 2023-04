Rayo Vallecano - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser Rayo Vallecano - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 26.04.2023 lautet: Barca zeigt sich mal wieder in Torlaune und erzielt mindestens zwei Treffer.

Acht Spieltage vor dem Saisonende in La Liga hat der FC Barcelona bereits einen Platz unter den ersten Vier sicher. Doch auch die Meisterschaft ist den Katalanen unter normalen Umständen nicht mehr zu nehmen. Am Donnerstag wollen die Blaugrana den nächsten Schritt machen und bei Rayo Vallecano gleichzeitig zwei Negativserien beenden. Wir entscheiden uns für die Wette „Barcelona Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Rayo Vallecano vs Barcelona auf „Barcelona Über 1,5 Tore“

Rayo gewann nur eines der letzten 10 Ligaspiele…

…und hielt in diesem Zeitraum auch nur einmal hinten die Null

Barca stellt mit 54 Treffern die zweitbeste Offensive in La Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rayo Vallecano vs Barcelona Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quotenverteilung der besten Online-Wettanbieter mag den einen oder anderen im ersten Moment vielleicht ein wenig überraschen. Für Wetten auf einen Sieg Barcas gibt es Quoten bis 1,80. Für einen Tipp auf einen Heimsieg werfen die Bookies dagegen Wettquoten bis 5,00 auf den Markt.

Viele Tore erwarten die Buchmacher nicht. Die Quoten für das Under 2,5 sind mit Werten um 1,75 deutlich niedriger als diejenigen für die Gegenwette. Für einen Tipp auf Über 2,5 Tore erhält man nämlich Wettquoten über 2,00. Auch das mag zunächst überraschen, allerdings gibt es bei genauerem Hinsehen durchaus einige Argumente für diese Quotenverteilung.

Rayo Vallecano vs Barcelona Prognose: Barca dieses Mal effizienter

In den letzten drei bzw. in fünf der letzten sechs Ligaspiele mit Beteiligung Rayos wurde die Marke von drei Toren jedenfalls geknackt. Die Rayistas selbst konnten nur eine dieser sechs Partien gewinnen. Das 2:1 am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Osasuna war sogar der einzige Dreier in den vergangenen zehn Liga-Matches.

Von den übrigen neun wurden vier verloren und mit fünf endete die Hälfte der letzten zehn Ligaspiele unentschieden. Mit insgesamt schon zehn Punkteteilungen an 30 Spieltagen gehören die Franjirrojos zu den Remiskönigen in La Liga. Überhaupt scheint Rayo in dieser Saison der Inbegriff eines durchschnittlichen Teams zu sein.

Denn die Ergebnis-Bilanz von je zehn Siegen, Remis und Niederlagen ist genauso ausgeglichen wie das Torverhältnis von 36:36. Auf Platz 9 stehend ist die Saison für Rayo mehr oder weniger gelaufen. Auf die Abstiegsränge beträgt der Vorsprung zehn Punkte. Der Rückstand auf die europäischen Plätze beträgt dagegen sieben Zähler.

Dennoch wird Rayo Vallecano gegen Barca vollen Einsatz zeigen. Immerhin hat der Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas eine Serie zu verteidigen: Seit drei direkten Duellen mit den Katalanen sind sie nicht nur ungeschlagen, sondern haben in diesen letzten drei Aufeinandertreffen auch nicht ein Gegentor kassiert.

Rayo Vallecano - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 1:2 Real Sociedad (LL, A), 2:1 Osasuna (LL, H), 1:2 Atletico Madrid (LL, H), 1:1 Valencia (LL, A), 2:2 Girona (LL, H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Atletico Madrid (LL, H), 0:0 Getafe (LL, A), 0:0 Girona (LL, H), 0:4 Real Madrid (CDR, H), 4:0 Elche (LL, A)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano vs Barcelona: 0:0 (LL, A), 1:0 (LL, A), 1:0 (LL, H), 1:2 (CDR, H), 1:3 (LL, A)

Der FC Barcelona geizte zuletzt überhaupt mit Toren. Am vergangenen Wochenende gewann Barca zu Hause gegen Atletico Madrid mit 1:0. In den drei Pflichtspielen zuvor traf die hochgelobte Offensive der Blaugrana tatsächlich nicht ein einziges Mal. Ausnahmslos alle Ergebnisse waren enttäuschend.

Nach dem 0:4-Debakel im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Real Madrid und dem damit verbundenen Aus kamen die Katalanen in der Folge gegen Girona und bei Getafe jeweils nicht über torlose Remis hinaus. Aber: Mit dem Sieg gegen Atletico beendeten sie eine 13 La-Liga-Spiele anhaltende Ungeschlagen-Serie der Rojiblancos.

Mal wieder leer ging dabei Robert Lewandowski aus. Der Pole traf nur bei einem seiner letzten zehn Einsätze für Verein und Nationalelf. Dennoch führt Lewy die Torjägerliste in La Liga weiterhin mit 17 Treffern vor Karim Benzema mit 14 Toren an. Noch komfortabler ist der Vorsprung seines Vereins auf jenen seines Kontrahenten um die Torjägerkanone.

Denn die Blaugrana haben bei noch acht ausstehenden Partien elf Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Mit einem Sieg am Donnerstag würde man den nächsten großen Schritt machen. Im Campo de Futbol de Vallecas hat Barca das letzte Auswärtsmatch mit 0:1 verloren. Davor aber gab es bei Rayo sieben Siege in Folge mit insgesamt 28:4 Toren.

Unser Rayo Vallecano - Barcelona Tipp: Barcelona Über 1,5 Tore

Zugegeben: Barca erzielte nur ein Tor in den letzten vier Pflichtspielen. Tatsächlich hätten die Blaugrana aber deutlich mehr Treffer erzielen müssen, wie auch der jeweilige Wert bei den Expected Goals untermauert. Mit den Rayistas haben sie nach drei sieglosen Duellen ohne eigenes Tor noch eine Rechnung offen und wenn sie das erste Tor erzielen, dann sollte der Knoten auch platzen und gegen eine Mannschaft, die zuletzt nur eines von zehn Spielen gewann, auch mehr als nur ein Treffer herausspringen.