RB Leipzig - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2023

Am Freitagabend ist es endlich so weit! Mit dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München geht auch in der Bundesliga die Winterpause zu Ende. Schaut man auf die letzten zehn Spieltage, treffen hier mit einer Ausbeute von jeweils 23 Punkten die beiden besten Teams aufeinander. Zudem kommt es hier auch zum Duell zwischen Pokalsieger und Meister. Natürlich ist diese Partie auch für den Bayern-Coach immer etwas Besonderes. Denn von 2019 bis 2021 trainierte Julian Nagelsmann die Leipziger. Mit einem Sieg könnte RB den Rückstand auf Rang 1 auf drei Punkte verkürzen. Für die Buchmacher ist aber der Rekordmeister der Favorit. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,82 bei Bwin die Wette „Sieg Bayern“.