RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten; 3.6.2023

Unser RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.06.2023 lautet: Das Pokalfinale verspricht ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Am Ende sehen wir die Hessen minimal vorne.

Am Samstag wird auch im deutschen Fußball der letzte Titel der Saison 2022/23 vergeben. Im Berliner Olympiastadion treffen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aufeinander. Beide Vereine haben sich in den vergangenen Jahren zu wahren Pokal-Experten entwickelt.

Die SGE steht zum dritten Mal seit 2017 im Finale. Und RB hat in den vergangenen fünf Spielzeiten das Endspiel zum vierten Mal erreicht. Die Buchmacher schlagen sich recht deutlich auf die Seite des Titelverteidigers. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 3,00 bei Bet3000 die Wette „Frankfurt gewinnt das Finale“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt auf „Frankfurt gewinnt das Finale“:

Leipzig hat 2 von 3 Endspielen im DFB-Pokal verloren

Seit 21 Jahren hat kein Team außer den Bayern den Pokal-Titel verteidigen können

Frankfurt verlor nur eines der letzten 8 Pflichtspiele gegen RB

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Quoten Analyse:

Leipzig hat die Saison 2022/23 mit 66 Punkten auf Rang 3 beendet. Die Eintracht kommt dagegen auf Rang 7 und 50 Zähler.

Dieses Abschneiden in der Bundesliga-Spielzeit ist sicher ein Grund, warum sich die Buchmacher, darunter auch zahlreiche neue Sportwettenanbieter, bei der RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,73 deutlich auf die Seite der Bullen schlagen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hessen mit Quoten im Schnitt von 4,40 belohnt.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Prognose: „Kann RB den Titel verteidigen?“

Das 4:2 gegen Schalke am Samstag war der sechste Pflichtspielsieg in Folge für Leipzig. Anfang März hatte sich RB noch eine Krise mit vier Niederlagen aus fünf Pflichtpartien hintereinander geleistet. Im Endspurt kam die Mannschaft von Coach Marco Rose mit neun Siegen aus den letzten zehn Pflichtspielen aber wieder in Bestform. Darunter waren auch beeindruckende Ergebnisse wie das 5:1 im Pokal-Halbfinale in Freiburg oder das 3:1 am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei den Bayern.

Im vergangenen Jahr hatten die Bullen nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Freiburg mit dem DFB-Pokal endlich den lang ersehnten ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt. Davor hatte man die Endspiele gegen die Bayern (2019) und den BVB (2021) noch verloren. In dieser Saison gewann Leipzig die ersten fünf Runden im Wettbewerb mit einem Torverhältnis von insgesamt 22:2. Sechs der acht Liga-Niederlagen in dieser Spielzeit hatte RB fernab der Heimat kassiert.

Nach dem 1:3 am 31. Spieltag in Hoffenheim hatte die Saison 2022/23 der Eintracht einen Tiefpunkt erreicht. Die SGE war mit der Pleite auf Rang 9 in der Tabelle abgerutscht. Der Rückstand auf den Europapokal-Platz 6 betrug fünf Punkte.

Danach verkündeten die Verantwortlichen die Trennung von Trainer Oliver Glasner zum Ende der Saison. Kurioserweise löste diese Entscheidung bei der Mannschaft mentale Blockaden. Frankfurt zeigte nach zehn Bundesliga-Partien in Serie ohne Sieg wieder ein anderes Gesicht.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen kletterten die Hessen noch auf Rang 7 und haben damit das Ticket für die UEFA Conference League schon mal sicher. Dieses Abschneiden hatte man allerdings auch der überraschenden 1:2-Heimpleite Wolfsburgs am 34. Spieltag gegen die Hertha zu verdanken. Gewinnen die Männer von Coach Glasner nun das Pokalfinale, dürfen die Frankfurter in der kommenden Saison wieder in der Europa League ran.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:2 Schalke (H), 3:1 Bayern (A), 2:1 Werder Bremen (H), 1:0 Freiburg (A), 5:1 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Eintracht Frankfurt: 2:1 Freiburg (H), 2:2 Schalke (A), 3:0 Mainz (H), 1:3 Hoffenheim (A), 3:2 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: 2:1 (H), 0:4 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H)

Nach 15 Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen mit jeweils vier Siegen und sieben Remis komplett ausgeglichen. In den letzten acht Pflichtspiel-Duellen kassierte die Eintracht gegen RB nur eine Niederlage, bei drei Siegen.

Das einzige Pokalspiel gegeneinander entschieden die Hessen im Achtelfinale 2020 mit 3:1 für sich. Das Trainer-Duell Marco Rose gegen Oliver Glasner führt der aktuelle Leipzig-Coach nach 15 Aufeinandertreffen mit acht Erfolgen zu gerade mal zwei Niederlagen deutlich an. Der SGE-Trainer teilte sich dagegen in sechs seiner acht Vergleiche mit den Bullen die Punkte.

Unser RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Tipp: Frankfurt gewinnt das Finale

Sicher war Leipzig zuletzt in toller Form. Doch auch Frankfurt hat rechtzeitig vor dem wichtigsten Spiel des Jahres wieder in die Spur gefunden. Am Samstag rechnen wir somit mit einem ganz engen Duell, welches womöglich erst in der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen entschieden wird. Dabei setzen wir auf die Eintracht! Die Hessen schnuppern wieder an ihrem Lieblings-Wettbewerb Europa League und lassen sich diese Chance nicht entgehen.