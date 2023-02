RB Leipzig - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser RB Leipzig - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Im Kampf um die internationalen Plätze ist für beide Konkurrenten jeder Punkt von fundamentaler Wichtigkeit. Einen Favoriten zu benennen, fällt uns schwer. Vielmehr ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

Nach zwei sieglosen Begegnungen in Folge meldeten sich die Roten Bullen am vergangenen Bundesliga-Spieltag mit einem starken 3:0 in Wolfsburg zurück. Die Sachsen erheben wieder einmal Ansprüche auf einen Champions-League-Rang. Mit aktuell Platz fünf wurden die Mannen von Trainer Marco Rose den Anforderungen bislang nicht gerecht.

Frankfurt erlitt in den vergangenen neun Bundesliga-Ansetzungen nur eine Niederlage. Dem 0:3 in Köln stehen auf der anderen Seite fünf Siege und drei Remis gegenüber. Zwei der vergangenen drei Liga-Partien wurden zuhause gewonnen. Auswärts wartet die Eintracht hingegen seit vier Bundesliga-Begegnungen auf einen Triumph. Zudem gingen die Adler unter der Woche durch ein 0:2 in der Champions League gegen den SSC Neapel leer aus.

Nach Bayern (61 Tore) und Dortmund (44) weisen die Sachsen (43) sowie die Hessen (42) die dritt- bzw. viertbeste Offensive der Bundesliga auf. Aufgrund der Durchschlagskraft von beiden Konkurrenten erwarten wir auch im direkten Duell Tore von beiden Teams und empfehlen eine RB Leipzig Frankfurt Wette auf dem Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei Happybet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Frankfurt „Beide Teams treffen“:

RB Leipzig traf bisher in jedem Heimspiel und erzielte daheim 23 Bundesliga-Tore.

Frankfurt sorgte auf gegnerischem Terrain für Torgefahr und netzte in 80 Prozent seiner Bundesliga-Auswärtsspiele.

Unabhängig vom Spielort endeten vier der vergangenen sechs Kräftemessen zwischen beiden Kontrahenten mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Frankfurt Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt sind die Hausherren leicht favorisiert und offenbaren die niedrigste RB Leipzig Frankfurt Quote in Höhe von durchschnittlich 1,70. Eine recht geringe Gewinn-Wahrscheinlichkeit bringen die Gäste aus Frankfurt mit. Die Hessen sind wesentlich höher bewertet und zeigen einen Wert von ca. 4,75 auf.

Da unsere Meinung nicht mit jener der Buchmacher einhergeht, suchen wir nach Alternativen zur klassischen Drei-Wege-Wette. Die Auswahl fällt auf den Markt „Beide Teams treffen“. Dort gehen die Wettanbieter von Toren auf beiden Seiten aus und preisen diesen Spielausgang demzufolge mit einer Quote von 1,70 ein.

RB Leipzig vs Frankfurt Prognose: „Erklimmen die Roten Bullen mit einem Sieg einen CL-Platz?“

Das Team von Trainer Marco Rose rangiert auf dem fünften Tabellenplatz und würde momentan die Qualifikation für die Königsklasse verpassen. Ein Umstand, den niemand bei den Sachsen hinnehmen wird. Rang vier, auf dem sich momentan Freiburg befindet, ist mit einem Punkt Rückstand in greifbarer Nähe.

Die Leipziger sind als heimstark zu bewerten und konnten 70 Prozent der Heimspiele siegreich gestalten. Zudem brachte die Rose-Elf in jedem Duell in der Red Bull Arena den Ball im gegnerischen Kasten unter. In den vergangenen vier Spielen zuhause stand kein „Clean Sheet“ zu Buche. Zudem endeten sieben der zehn Ansetzungen vor heimischer Kulisse mit mehr als 2,5 Toren.

Nach Bayern und Dortmund legen die Sachsen den größten Offensivdrang an den Tag und brachten 294 Torschüsse zustande. 43 Mal wurde der Ball im gegnerischen Kasten versenkt. Die Hessen hingegen zeigten sich effizienter im Torabschluss und verwandelten 42 der insgesamt 248 Torschüsse.

Mit 38 erbeuteten Zählern haben die Adler nur einen Punkt weniger als Leipzig erbeutet. Im Falle eines Sieges im direkten Duell würde man an den Roten Bullen vorbeiziehen bzw. im Falle einer Freiburger Niederlage gar auf Platz vier landen.

Zuletzt spielte Frankfurt in der Ferne wenig überzeugend und wartet seit vier Auswärtsspielen auf einen Dreier (3U, 1N). In fünf der vergangenen sechs Auswärtsduelle konnte das Runde im Eckigen versenkt werden. Die Hessen präsentierten sich auswärts mit 1,6 Toren pro Spiel sehr treffsicher.

RB Leipzig - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:0 Wolfsburg (BL, A), 1:2 Union Berlin (BL, H), 0:0 Köln (BL, A), 3:1 Hoffenheim (Pokal, H), 2:1 Stuttgart (BL, H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:2 Neapel (CL, H), 2:0 Bremen (BL, H), 0:3 Köln (BL, A), 4:2 Darmstadt (Pokal, H), 3:0 Hertha (BL, H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Frankfurt: 0:4 (BL, A), 0:0 (BL, H), 1:1 (BL, A), 1:1 (BL, H), 1:1 (BL, A).

Vier der vergangenen sechs Pflichtspiel-Paarungen zwischen beiden Mannschaften endeten mit Toren auf beiden Seiten. Der Direktvergleich untermauert unsere RB Leipzig Frankfurt Prognose.

Im Hinspiel war es eine recht deutliche Angelegenheit. Die Eintracht setzte sich vor heimischer Kulisse mit 4:0 durch und fegte Leipzig vom Platz. Für die Sachsen, die beim letzten Aufeinandertreffen keinen einzigen Schuss aufs Tor abgaben, heißt es, eine alte Rechnung zu begleichen.

Unser RB Leipzig - Frankfurt Tipp: „Beide Teams treffen“

Eine Favoriten-Suche ist bei diesem Match wenig zielführend. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste verfügen über erstklassige Offensiven und werden die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen.

Im Falle eines Aussetzers der Freiburger könnte sich der Gewinner der Partie direkt auf einen Champions-League-Rang schieben. Eine Tatsache, die sich sowohl Leipzig als auch Frankfurt nicht entgehen lassen wollen.