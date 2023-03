RB Leipzig - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Am 24. Spieltag empfängt RB Leipzig die Borussia aus Mönchengladbach. Für zwei Verantwortliche der Bullen ist dieses Duell etwas ganz Besonderes. Trainer Marco Rose betreute die Fohlen von 2019 bis 2021, ehe der Coach dann nach Dortmund wechselte. Geschäftsführer Max Eberl arbeitete ganze 13 Jahre als Sportdirektor in Gladbach. Nun wollen die beiden aus RB einen ernsthaften Meisterschafts-Anwärter in der Bundesliga machen. Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen bleibt den Sachsen in dieser Saison aber nur der Kampf um die Teilnahme an der Champions League. Am Samstag spricht aus Sicht der Buchmacher viel für einen Erfolg der Gastgeber. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bwin die Wette „Heimsieg & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Gladbach auf „Heimsieg & Über 1,5 Tore“:

In 14 Pflicht-Heimspielen unter Trainer Marco Rose kassierte Leipzig nur eine Niederlage

Gladbach kommt in 11 Gastspielen dieser Saison lediglich auf einen Sieg

Beim Duell zwischen den Roten Bullen und den Fohlen fielen im Schnitt 3,2 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Gladbach Quoten Analyse:

RB steht auf Platz 4 der Tabelle und wäre mit dieser Platzierung für die Champions League qualifiziert. Die Gladbacher stehen hingegen auf Rang 10 im grauen Mittelfeld der Tabelle.

So sind die Fohlen bei der RB Leipzig vs Gladbach Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 6,98 auch nur die Außenseiter. Dementsprechend wird ein Erfolg der Hausherren gerade mal mit durchschnittlichen Quoten von 1,43 bezahlt.

RB Leipzig vs Gladbach Prognose: Können die Fohlen wieder ein Top-Team ärgern?

Am vergangenen Spieltag waren die Leipziger zu Gast in Dortmund und wollten mit einem Sieg den Rückstand auf den BVB auf einen Zähler verkürzen. Am Ende sprach das Chancenverhältnis mit 8:3 auch klar für die Gäste. Doch auf der Anzeigetafel stand ein 2:1-Heimsieg der Borussia. RB musste neben der bitteren Pleite auch noch die Verletzungen der Leistungsträger Christopher Nkunku und Xaver Schlager hinnehmen.

Trainer Marco Rose stehen aktuell nur 15 gesunde Feldspieler zur Verfügung. So muss Leipzig die letzten Hoffnungen im Rennen um die Meisterschaft begraben, zusätzlich geht man auch am Dienstag kommender Woche in der Champions League bei Manchester City als krasser Außenseiter ins Rennen. Unter Coach Rose haben die Bullen nur eines von 14 Pflicht-Heimspielen verloren.

Da Gladbach in dieser Saison in der Fremde große Schwierigkeiten hat und sich auch immer bittere Patzer wie das 0:4 am vorletzten Spieltag in Mainz leistet, haben die Fohlen mit der Vergabe der internationalen Plätze nichts zu tun. Immerhin steht die Borussia nach 23 Spieltagen bei 30 Punkten. Das sind vier mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Doch in der Fremde läuft nicht viel zusammen.

In elf Gastspielen reichte es nur zu einem Sieg. Immerhin schlägt sich die Mannschaft von Daniel Farke gegen die Spitzenteams besonders gut. So gab es schon Siege gegen die Bayern (3:2), den BVB (4:2) und im Hinspiel gegen RB Leipzig (3:0). Am Samstag gegen Freiburg musste sich die Elf vom Niederrhein daheim gegen Freiburg mit einem 0:0 begnügen. Hier spielte man nach zehn Gegentoren in drei Partien immerhin wieder zu Null.

RB Leipzig - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Dortmund (A), 2:1 Frankfurt (H), 1:1 Manchester City (H), 3:0 Wolfsburg (A), 1:2 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 Freiburg (H), 0:4 Mainz (A), 3:2 Bayern (H), 1:4 Hertha (A), 0:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Gladbach: 0:3 (A), 1:3 (A), 4:1 (H), 3:2 (H), 0:1 (A)

Die Sachsen gehören nicht zu den Lieblingsgegnern der Fohlen. In 13 Duellen reichte es nur zu drei Siegen. Alle drei Erfolge feierte Gladbach daheim. So ist die Borussia zu Gast bei RB nach sechs Versuchen mit drei Remis und drei Niederlagen noch ohne Dreier. Ein 0:0 gab es zwischen beiden Teams noch nie. Zuletzt gab es bei dieser Paarung fünf Heimsiege in Folge. Viermal erzielte das gastgebende Team dabei stets mindestens drei Treffer.

Unser RB Leipzig - Gladbach Tipp: Heimsieg & Über 1,5 Tore

Leipzig verlor zwei der letzten vier Liga-Spiele. In den ersten 14 Partien unter Marco Rose hatte man nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die in der Fremde so schwachen Fohlen spricht aber alles für einen Heimsieg. Bei dieser Paarung dürften auch wie schon so oft ein paar Treffer fallen.