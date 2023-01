RB Leipzig - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2023

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 01.02.2023 lautet: Vor allem da Hoffenheim in einer Krise steckt, dürfen sich die heimstarken Leipziger am Mittwoch große Hoffnungen auf den Einzug ins Pokal-Viertelfinale machen.

RB Leipzig tanzt noch auf allen Hochzeiten. Unter Coach Marco Rose sind die Roten Bullen inzwischen auf Platz 3 der BL-Tabelle geklettert und haben nur noch zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.

In der Champions League geht es im Februar im Achtelfinale gegen Manchester City weiter. Zuvor will RB aber noch im DFB-Pokal ins Viertelfinale einziehen. Am Mittwochabend haben die Sachsen mit einem Heimspiel in der Runde der letzten 16 gegen Hoffenheim auf den ersten Blick eine machbare Aufgabe erwischt.

Vor allem, weil die TSG schon seit acht Spielen auf einen Sieg wartet. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Hoffenheim auf „Heimsieg“:

Leipzig ist das beste Heimteam der Bundesliga

Hoffenheim wartet seit 8 Spielen auf einen Sieg

Die TSG gewann nur 1 von 7 Gastspielen bei RB

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Durch die Negativserie ist Hoffenheim in der Liga auf Platz 13 abgerutscht. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt nur noch 3 Punkte. Die Roten Bullen sind dagegen als Tabellendritter mal wieder auf Champions-League-Kurs.

Aus dieser Konstellation ergibt sich auch die Einschätzung der Buchmacher bei der RB Leipzig vs Hoffenheim Prognose. So wird ein Heimsieg nur mit Quoten im Schnitt von 1,53 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,40.

RB Leipzig vs Hoffenheim Prognose: Spielt RB Heimstärke wieder aus?

Mit dem 2:1 am Freitag daheim gegen den VfB hat Leipzig seine Serie auf 11 Ligaspiele ohne Niederlage ausgebaut. Gegen ersatzgeschwächte Stuttgarter taten sich die Hausherren aber lange Zeit schwer und mussten am Ende sogar um den Sieg bangen. Dem Spiel der Roten Bullen mangelte es an Tempo und Tiefgang. Mit 39 Treffern hat RB weiterhin die zweitbeste Offensive hinter den Bayern (52).

Zudem sind die Männer von Coach Marco Rose mit sieben Siegen und zwei Remis aus neun Spielen das beste Heimteam der Liga. Allerdings herrscht vor allem in der Offensive durch die Verletzungen von Christopher Nkunku und Dani Olmo personeller Notstand vor den richtungsweisenden Wochen. Der neue Sportvorstand Max Eberl sondiert bis zum Schließen des Transferfensters in Deutschland am Dienstag noch fieberhaft den Markt.

Am Dienstag daheim gegen den VfB hatte die TSG in Überzahl mit einem Last-Minute-Treffer noch einen Punkt gerettet. Am Samstag in der PreZero Arena gegen Gladbach waren die Hausherren erneut bemüht. Allerdings war der Mannschaft die Verkrampfung nach der langen Negativserie auch anzumerken. Am Ende hatten die Fohlen nicht nur die bessere Spielanlage, sondern auch die höhere Effektivität und siegten somit verdient mit 4:1.

Damit wächst im Kraichgau der Druck auf Trainer Andre Breitenreiter. Die TSG konnte keines ihrer jüngsten sieben Heimspiele gewinnen und kassierte in den letzten sechs Partien jeweils mindestens zwei Gegentore. Die Verantwortlichen versuchen es mit Neuzugängen. Anthony Brooks feierte nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung sein Debüt. Am Montag wird mit Thomas Delaney ein weiterer neuer Spieler erwartet, der wohl auch gleich am Mittwoch in der Startelf stehen könnte.

RB Leipzig - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 VfB (H), 6:1 Schalke (A), 1:1 Bayern (H), 4:0 Mlada Boleslav (H), 2:1 AC Horsens (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:4 Gladbach (H), 2:2 VfB (H), 1:3 Union Berlin (A), 3:1 Servette (H), 2:3 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Hoffenheim: 3:1 (A), 3:0 (H), 0:2 (A), 0:0 (H), 1:0 (A)

Hoffenheim konnte nur drei von 14 Duellen gegen Leipzig für sich entscheiden. Zwei dieser Erfolge feierte die TSG daheim: Am 14. Spieltag der Saison 2017/18 und am 12. Spieltag der vergangenen Spielzeit.

Zu Gast bei RB glückte nur ein Dreier: Im April 2018 siegte die TSG unter Coach Julian Nagelsmann bei den Sachsen mit 5:2. Dem gegenüber stehen drei Remis und acht Niederlagen. Kurz vor der WM-Pause konnten die Bullen auswärts mit 3:1 bei den Kraichgau gewinnen.

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Tipp: „Heimsieg“

Sicher haben die Hausherren aktuell ein paar Verletzungsprobleme und taten sich schon daheim gegen Stuttgart schwer.

Doch die Hoffenheimer stecken in einer Krise und wirken zutiefst verunsichert. Selbst noch ein weiterer Neuzugang wie Delaney dürfte nicht ausreichen, um mit einem Sieg bei den heimstarken Bullen die Negativserie zu beenden.