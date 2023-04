RB Leipzig - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Im Rennen um die Königsklasse dürfen die Leipziger nicht mehr viele Punkte liegen lassen. Im Heimspiel gegen die TSG stehen die Chancen auf einen Dreier allerdings recht gut.

Für Leipzig ist die Teilnahme an der Champions League eigentlich in jeder Saison Pflicht. Die Bullen haben aber vier der vergangenen sieben Ligapartien verloren und sind damit auf Rang 5 abgerutscht. So müssen die Männer Coach Marco Rose schnellstmöglich die Patzer abstellen. Am Samstag treffen die Sachsen zum dritten Mal in dieser Saison auf Hoffenheim. Die ersten zwei Aufeinandertreffen, in der Bundesliga-Hinrunde und im Pokal-Achtelfinale, entschied RB jeweils mit 3:1 für sich. Auch dieses Mal spricht laut den Wettquoten alles für die Leipziger. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Betano für die Wette „Sieg RB & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Hoffenheim auf „Sieg RB & Über 1,5 Tore“:

Nur der BVB feierte in dieser Saison mehr Heimsiege als Leipzig

Die Kraichgauer entschieden lediglich 1 der letzten 11 Duelle gegen die Bullen für sich

Im Schnitt fallen zwischen RB und TSG drei Treffer pro Spiel

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der RB Leipzig vs Hoffenheim Prognose ist klar. Ein Champions-League-Anwärter empfängt einen Abstiegskandidaten. Die Bullen liegen zwei Punkte hinter Rang 4 zurück. Das Polster der TSG auf den Relegationsplatz beträgt 4 Zähler. So sind die Hausherren bei den besten Wettanbietern mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,42 die deutlichen Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste gibt es Quoten im Schnitt von 7,15.

RB Leipzig vs Hoffenheim Prognose: Baut RB die gute Heimbilanz aus?

Nach dem etwas wackeligen 3:2-Sieg gegen Augsburg hatte Trainer Marco Rose von seiner Mannschaft beim Gastspiel im Leverkusen mehr Effizienz und Schärfe gefordert. Doch die Bullen waren mal wieder in den entscheidenden Momenten nicht konsequent genug. Aufgrund des Spielverlaufs und der Torchancen wäre für die Sachsen sicher etwas möglich gewesen. Am Ende setzte es aber eine 0:2-Pleite.

Auch als Christopher Nkunku und Dani Olmo erstmals seit der WM-Pause gemeinsam auf dem Platz standen, wurde die Durchschlagskraft nicht besser. RB braucht zu viele Chancen für ein Tor. Eine Quote von 28 Prozent ist die schlechteste aller Mannschaften aus den Top 10 der Bundesliga-Tabelle. Der Wert von 10 Siegen in 14 Heimpartien ist allerdings der zweitbeste. An den letzten fünf Spieltagen spielt man noch drei Mal daheim.

Als der Job von Trainer Pellegrino Matarazzo schon wieder auf der Kippe stand, legte die abstiegsbedrohte TSG mit drei Siegen und einem Remis einen tollen Zwischenspurt hin. Hier waren den Kraichgauern allerdings auch oft das Matchglück und günstige Spielverläufe hold. Nur beim 1:1 bei den Bayern hielt die Mannschaft voll dagegen und zeigte die lange vermisste Selbstsicherheit.

Bei der 1:3-Heimpleite gegen Köln am Wochenende zeigte sich dagegen, wie brüchig das neue Fundament unter Coach Matarazzo ist. Nach dem Rückstand durch einen Handelfmeter gab es einen Bruch im Spiel. Die Spieler haben bei Dingen wie Widerstandsfähigkeit und Größe noch viel Nachholbedarf. Mit 10 Punkten ist Hoffenheim weiterhin das drittschwächste Team der Rückrunde.

RB Leipzig - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:2 Leverkusen (A), 3:2 Augsburg (H), 1:0 Hertha (A), 2:0 BVB (H), 0:3 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:3 Köln (H), 1:1 Bayern (A), 2:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 3:1 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Hoffenheim: 3:1 (DFB-Pokal, H), 3:1 (A), 3:0 (H), 0:2 (A), 0:0 (H)

In 15 Duellen gegen Leipzig ging Hoffenheim nur dreimal als Sieger vom Feld, bei drei Remis und 9 Niederlagen. In den jüngsten 11 Aufeinandertreffen glückte der TSG sogar nur ein Erfolg: In der vergangenen Spielzeit siegten die Kraichgauer daheim mit 2:0. In der Red-Bull-Arena konnten die Badener nur einmal alle Punkte mitnehmen. Am 31. Spieltag der Saison 2017/18 siegten die Hoffenheimer auswärts mit 5:2. Coach Matarazzo kommt in seinen bisherigen fünf Bundesliga-Spielen gegen RB Leipzig lediglich auf einen Punkt.

Unser RB Leipzig - Hoffenheim Tipp: Sieg RB & Über 1,5 Tore

Leipzig hatte zuletzt ein paar Probleme, war aber trotzdem ziemlich heimstark. Die Kraichgauer sind bei den Sachsen die klaren Underdogs, holten jedoch bei den Bayern einen Punkt. Gegen RB gab es für die TSG bisher aber nicht viel zu holen. Das dürfte sich auch am Samstag nicht ändern. Dabei dürfen sich die Zuschauer wie so oft zwischen beiden Vereinen auch auf einige Tore freuen.