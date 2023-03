RB Leipzig - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser RB Leipzig - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Wütende Bullen treffen in jeder Halbzeit.

Nach zwei zu Null-Pleiten in Folge kam die Länderspielpause für RB Leipzig vielleicht gerade recht. Am Samstag empfangen die Roten Bullen zu Hause den FSV Mainz, für den wiederum die Unterbrechung eher zu einer Unzeit kam.

Die bisherigen Heimspiele gegen die Rheinhessen waren für RB in der Regel klare Angelegenheiten. Wir rechnen mit wütenden Sachsen, die zu Hause Wiedergutmachung betreiben wollen und entscheiden uns für die Wette „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 2,20 bei NEObet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Mainz auf „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“

Leipzig ist mit einer 9-2-1-Bilanz und 28:10 Toren das zweitbeste Heimteam

Mainz kassierte in den letzten sechs Auswärtsspielen schon im ersten Durchgang Gegentore

RB hat gegen den FSV eine 5-1-0-Heimbilanz bei 24:6 Toren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Mainz Quoten Analyse:

Die Top Buchmacher auf dem Markt erwarten hier eine klare Angelegenheit zugunsten der Bullen. Wetten auf einen Heimdreier erreichen gerade so die Marke von 1,50. Tipps auf einen Sieg von RB mit mindestens zwei Toren Vorsprung bringen Quoten von 2,25 ein, während ein einfacher Tipp auf den Auswärtssieg Wettquoten bis 6,00 erreicht.

Zumindest ein Tor trauen die Bookies den Gästen aber zu. Denn für die Wettoption „Beide treffen“ gibt es Höchstwerte von 1,77. Die Gegenwette bringt dagegen Quoten bis 1,95 ein. Allerdings liefert das „Over 2,5″ Wettquoten von höchstens 1,62. Die Buchmacher halten also mindestens drei Tore für wahrscheinlicher als Treffer auf beiden Seiten.

RB Leipzig vs Mainz Prognose: Wütende Angriffe der Bullen

Erst das krachende 0:7 bei Man City und das Aus in der Champions League und vier Tage später das 0:1 bei Abstiegskandidat Bochum und damit wohl auch die Verabschiedung aus dem Titelrennen in der Bundesliga. Die Woche vor der Länderspielpause würden die Sachsen wohl gerne aus ihrem Kalender streichen.

Es geht nur noch darum, sich für die Champions League zu qualifizieren, doch aus den Top Vier ist RB durch die Pleite am letzten Spieltag auch rausgeflogen. Als Fünfter haben die Sachsen aber nur drei Punkte Rückstand auf den Dritten Union und nur einen Zähler auf den Vierten Freiburg.

Wettbewerbsübergreifend kassierten die Roten Bullen drei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen, die aber alle auswärts. Zu Hause gab es in 18 Pflichtspielen in dieser Saison erst zwei Schlappen - eine davon am ersten Spieltag der Königsklasse. In der Bundesliga verlor man nur das Heimspiel gegen Union Berlin Mitte Februar.

Ansonsten hat RB Leipzig von den anderen elf Heimspielen in Deutschlands Oberhaus neun gewonnen. Mit 29 Punkten aus zwölf Heimspielen und 28:10 Toren sind die Sachsen das zweitbeste Heimteam. Mit insgesamt 49 Treffern stellen sie nach Bayern und Dortmund die drittbeste Offensive.

RB Leipzig - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Bochum (BL, A), 0:7 Man City (CL, A), 3:0 Gladbach (BL, H), 1:2 Dortmund (BL, A), 2:1 Frankfurt (BL, H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Freiburg (BL, H), 1:1 Hertha (BL, A), 1:0 Hoffenheim (BL, H), 4:0 Gladbach (BL, H), 3:2 Leverkusen (BL, A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Mainz: 1:1 (BL, A), 4:1 (BL, H), 0:1 (BL, A), 2:3 (BL, A), 3.1 (BL, H)

Mit Mainz kommt zwar eine der besseren Defensiven, die an 25 Spieltagen 36 Gegentore kassiert hat, in die Red Bull Arena. Doch allein 21 dieser Gegentreffer und damit über 58 % gab es auswärts, wo der FSV auf eine ausgeglichene 5-2-5-Bilanz kommt. Aus den letzten beiden Auswärtsspielen in Leverkusen und bei der Hertha holte er vier Punkte.

Die beiden Partien sind Teil einer mittlerweile sechs Spiele anhaltenden Serie ohne Niederlage, von denen aber vier daheim waren. Nach vier Siegen am Stück gab es zuletzt zwei Remis eben bei der Hertha und gegen Freiburg. In jeder ihrer letzten elf Bundesligapartien konnten die Mainzer treffen.

Allerdings blieben sie auch nur zweimal an den letzten 14 Spieltagen selbst ohne Gegentor. In ihren letzten sechs Auswärtsspielen kassierten die Rheinhessen bereits im ersten Durchgang mindestens einen Gegentreffer. Und wenn man sich die Bilanz aus den letzten Gastspielen in Leipzig so ansieht, wird es auch am Samstag keine weiße Weste geben.

Sechsmal trat Mainz in der Bundesliga bereits bei den Roten Bullen an und nur einmal gab es ein Pünktchen. Die anderen fünf Gastspiele wurden alle verloren. Zwar konnten die Nullfünfer bei fünf ihrer sechs Reisen nach Sachsen eigene Treffer erzielen, doch in den meisten Fällen traf der Gegner deutlich öfter.

Unser RB Leipzig - Mainz Tipp: RB Leipzig trifft in beiden Hälften

4:1, 3:1, 8:0, 4:1 - das waren die letzten vier Heimergebnisse der Roten Bullen gegen Mainz. Auch in den anderen beiden Heimbegegnungen mit den Rheinhessen, die 2:2 und 3:1 endeten, trafen die Sachsen mindestens doppelt.

Nachdem sie sowohl bei Man City als auch in Bochum ohne eigenes Tor blieben, kommt nun also vielleicht der richtige Gegner, um sich den Frust aus den Trikots zu schießen. Auch wenn die Mainzer zuletzt sechsmal in Folge nicht verloren haben, gehen wir davon aus, dass diese Serie am Samstag ihr Ende findet und die Bullen schon im ersten Durchgang ihre Fans zum Jubeln bringen.