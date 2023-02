RB Leipzig - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sorgt Leipzig gegen die favorisierten Citizens für eine Überraschung?

RB Leipzig hat pünktlich zum Start der K.o.-Phase der Champions League noch einmal Selbstvertrauen getankt. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag sprang in Wolfsburg nach zwei sieglosen Liga-Ansetzungen ein deutlicher 3:0 Erfolg heraus.

Am Mittwoch ab 21 Uhr geht es für die Gastgeber in der Red Bull Arena mit breiter Brust los. City auf der Gegenseite sorgte zuletzt in der Premier League für eine große Überraschung und kam bei Aufsteiger Nottingham Forest nicht über ein 1:1 hinaus. Die am Spieltag zuvor erkämpfte Tabellenführung ging prompt wieder an Arsenal verloren.

Die Möglichkeit zur Rehabilitation bietet nun die Königsklasse. Zumal City-Coach Guardiola öffentlich bekundete, dass der Fokus auf das internationale Geschehen gelegt wird. Gerade nach dem Rückschlag in der Premier League ist mit einer Reaktion zu rechnen. Den Deutschen ist aber durchaus ein Tor zuzutrauen. Wir tendieren zu einem Sieg der Citizens mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Wettmarkt hält Bwin eine Quote von 3,20 bereit.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Manchester City auf „Auswärtssieg & Beide Teams treffen“:

Man City ist in der Königsklasse auswärts ungeschlagen (1S, 2U).

Die Skyblues sind neben Arsenal das auswärtsstärkste Team der Premier League (6S, 3U, 3N).

Beide Teams haben in der Königsklasse eine gefährliche Offensive und blicken auf 13 (RB Leipzig) bzw. 14 Tore (Man City).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Manchester City Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt räumen die Bookies den Gästen aus England Vorteile ein. Eine Quote von knapp unter 1,80 untermauert diesen Umstand. Die Sachsen, die bislang zwei von drei Heimspielen in der Champions League gewannen, sind gar mit einer Siegquote von rund 4,40 bewertet. Einen Heimsieg erachten die Wettanbieter als sehr unwahrscheinlich.

Noch klarer preisen die Buchmacher den Markt „Wer kommt weiter“ ein. Dort gelten die Skyblues mit einer Wettquote von 1,14 als haushoher Favorit.

Zweimal standen sich Leipzig und Man City bislang gegenüber. Beide Male gab es Tore auf beiden Seiten. Auch diesmal wird beiden Konkurrenten mindestens ein Tor zugetraut. Eine RB Leipzig Manchester City Quote von ca. 1,65 für „Beide Teams treffen“ verdeutlicht diese Tatsache.

RB Leipzig vs Manchester City Prognose: „Leistet sich die Guardiola-Elf den nächsten Aussetzer?“

Für die Sachsen ist es bereits die fünfte Champions-League-Teilnahme. Das Erreichen des Halbfinales im Jahr 2020 stellte den bisher größten Erfolg dar. 2023 dürfte es aber bereits im Achtelfinale sehr eng werden.

Als Fallobst ist der Bundesligist zuhause aber keineswegs zu betrachten. Zwei der drei Champions-League-Gruppenspiele in der Red Bull Arena brachten drei Punkte mit sich. Sogar der spanische Meister Real Madrid wurde neben Celtic Glasgow niedergerungen. In allen drei Heimspielen trafen sowohl Leipzig als auch der jeweilige Kontrahent. Zudem gab es dreimal vier oder mehr Tore.

Seit mehreren Jahren haben die Skyblues den Gewinn der Königsklasse vor Augen, bislang blieb ihnen dieses Ziel aber verwehrt. Keines der bisherigen sechs Champions-League-Duelle in dieser Saison ging verloren. Vier Siege und zwei Remis attestieren den Mannen von Trainer Pep Guardiola starke Leistungen auf internationaler Ebene. Fünf erbeutete Punkte in drei Gruppenspielen in der Ferne lassen auf ein gesundes Maß an Auswärtsstärke schließen.

RB Leipzig - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:0 Wolfsburg (BL, A), 1:2 Union Berlin (BL, H), 0:0 1. FC Köln (BL, A), 3:1 Hoffenheim (Pokal, H), 2:1 Stuttgart (BL, H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Nottingham (PL, A), 3:1 Arsenal (PL, A), 3:1 Aston Villa (PL, H), 0:1 Tottenham (PL, A), 1:0 Arsenal (FA-Cup, H).

Letzte 2 Spiele RB Leipzig vs. Manchester City: 2:1 (CL, H), 3:6 (CL, A).

Beide Konkurrenten standen sich erst zweimal gegenüber. In beiden Paarungen erzielten sowohl Leipzig als auch Manchester City jeweils Treffer. Der Direktvergleich spricht sich ebenfalls für ein erneut torreiches Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams aus. Im Head-to-Head steht es 1:1, bisher setzte sich jeweils das Heimteam durch.

Unser RB Leipzig - Manchester City Tipp: „Auswärtssieg & Beide Teams treffen“

Die Skyblues haben zuletzt in der Premier League im Meisterschaftskampf einen herben Rückschlag gegen Nottingham Forest erlitten und kamen nicht über ein 1:1 hinaus. Im Champions-League-Achtelfinale ist gegen RB Leipzig nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen, sondern vielmehr mit einer Reaktion nach dem kollektiven Versagen auf nationaler Ebene.

Wenngleich beide Konkurrenten über starke Offensiven verfügen, ist jene der Citizens mit Ausnahmespielern wie Erling Haaland, Phil Foden, Jack Grealish, Kevin de Bruyne und Bernardo Silva hervorzuheben. Auch diesmal wird der City-Angriff den Abwehrverbund der Roten Bullen mit großer Wahrscheinlichkeit vor Probleme stellen.