RB Leipzig - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser RB Leipzig - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Im Topspiel des 20. Spieltags gibt es Tore auf beiden Seiten.

Es ist das Topspiel des 20. Spieltags der Bundesliga: Der Vierte RB Leipzig empfängt den Zweiten Union Berlin. Die Roten Bullen wollen mit einem Heimdreier unter den Top 4 bleiben und Anschluss an die Spitze halten. Die Eisernen könnten diese sogar erklimmen - wenn auch nur bei einem unwahrscheinlichen Bayern-Patzer gegen Bochum. So oder so: Spannung ist vorprogrammiert und die letzten direkten Duelle waren allesamt enge Kisten. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Winamax.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Union Berlin auf „Beide treffen“

RB Leipzig ist seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen

Union Berlin hat alle fünf Pflichtspiele im Jahr 2023 gewonnen

In den letzten fünf direkten Duellen trafen immer beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Union Berlin Quoten Analyse:

Das riecht ganz stark nach Value: Wetten auf die Eisernen bringen nämlich Quoten bis 5,00. Sehr ordentlich, wenn man bedenkt, dass Union alle fünf Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen hat. Selbst die Doppelte Chance X2 kommt mit Wettquoten über 2,00 daher. Die Quotenverteilung der besten Online-Wettanbieter können wir nicht ganz nachvollziehen.

Natürlich wissen auch wir, dass die Roten Bullen seit Mitte September letzten Jahres kein Pflichtspiel verloren haben. Dennoch hätten wir erwartet, dass die Quoten bei den Siegwetten näher beieinander liegen. Auch die Wettquoten für den Tipp auf „Beide treffen“ verstehen wir nicht ganz, freuen uns aber über Werte bis 2,00.

RB Leipzig vs Union Berlin Prognose: Von Anfang an umkämpfte Partie

Am vergangenen Wochenende ließ RB Leipzig wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Beim 1. FC Köln kamen die Roten Bullen nicht über ein torloses Remis hinaus. In der Tabelle ging es einen Platz runter auf Rang vier. Der Rückstand auf die führenden Bayern beträgt aber noch humane vier Zähler.

Kleines Trostpflaster: Beim Effzeh blieb RB auch im 18. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Seit der Pleite Mitte September 2022 bei Gladbach haben die Sachsen 14 Pflichtspiele für sich entschieden und in den anderen vier ein Unentschieden geholt. Nur im Jahr 2014, damals als Dritt- und Zweitligist blieb RB länger in Folge ungeschlagen, nämlich 21 Mal.

Zu Hause hat Leipzig zehn der letzten elf Pflichtspiele gewonnen und nur gegen die Bayern remis gespielt. Mit einer 7-2-0-Bilanz und 22:7 Toren ist RB die aktuell beste Heimmannschaft der Bundesliga.

Ohne Gegentreffer ging es zuletzt aber selten: In den letzten vier Heimpartien der Mannschaft von Trainer Marco Rose konnten beide Teams treffen. Generell konnten in sechs Pflichtspielen der Bullen in Folge beide Mannschaften ein Tor erzielen, ehe es die Nullnummer in Köln gab.

RB Leipzig - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Köln (BL, A), 3:1 Hoffenheim (Pokal, H), 2:1 Stuttgart (BL, H), 6:1 Schalke (BL, A), 1:1 Bayern (BL, H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Mainz (BL, H), 2:1 Wolfsburg (Pokal, H), 2:0 Hertha (BL, A), 2:1 Bremen (BL, A), 3:1 Hoffenheim (BL, H)

Letzte 5 Spiele RB:1 Leipzig vs Union Berlin: 1:2 (BL, A), 1:2 (BL, H), 2:1 (Pokal, H), 1:2 (BL, A), 1:2 (BL, A)

Mindestens ein Gegentreffer im kommenden Topspiel liegt nahe. Denn Union Berlin hat alle bisherigen fünf Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen, in jeder dieser Partien sogar mindestens zwei Tore geschossen und insgesamt elf. Allein dadurch, dass die Eisernen alle vier Ligaspiele in diesem Jahr gewonnen haben, befinden sie sich in einem illustren Kreis.

Denn alle bisherigen Ligaspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen haben in Europas Topligen ansonsten nur noch Dortmund und der FC Barcelona. Mit zwölf Siegen und 39 Punkten nach 19 Spieltagen spielen die Köpenicker ihre beste Saison. Ihre bisherigen Topwerte lagen bei acht Siegen und 31 Punkten nach 19 Partien.

Gutes Omen: Von 13 Mannschaften, die nach 19 Spieltagen 39 Punkte hatten, schafften es am Ende auch elf unter die Top 4. Die Königsklasse ruft also, auch wenn oben in der Tabelle alles eng ist. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern beträgt nur einen Punkt, der Vorsprung auf den Sechsten Freiburg fünf Zähler.

Gegen RB Leipzig hat Union die letzten vier Duelle in der Bundesliga alle gewonnen. Zwischendrin konnten die Bullen die Eisernen im DFB-Pokal schlagen. Kurios: Alle diese letzten fünf Aufeinandertreffen endeten mit einem 2:1. In Leipzig behielten die Köpenicker in der Vorsaison die Oberhand. Doch die fünf Gastspiele davor gingen alle an die Sachsen.

Unser RB Leipzig - Union Berlin Tipp: Beide treffen

Als bestes Heimteam der Bundesliga, das seit 18 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen ist, hat RB einige gewichtige Argumente auf seiner Seite. Doch irgendwann endet bekanntlich jede Serie und mit fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge haben auch die Berliner einiges vorzuweisen. Nur einmal in ihren letzten 17 Pflichtspielen trafen die Köpenicker nicht. Bei ihrem aktuellen Lauf sollte ihnen auch in der Red Bull Arena zumindest ein Tor gelingen.