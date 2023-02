RB Salzburg - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2023

Unser RB Salzburg - AS Rom Tipp zum Europa League Spiel am 16.02.2023 lautet: AS Rom ist, wie es sich für ein typisches Mourinho-Team gehört, eine defensiv äußerst stabile Mannschaft. Individuell sind die Italiener leicht überlegen und mit ihrer Spielphilosophie im Gepäck sollten wir nicht zu viele Treffer erwarten.

Der Titel in der Conference League soll für die Römer erst den Anfang einer erfolgreichen Amtszeit unter Trainerlegende Mourinho darstellen. Wollen sie dem Titel in der Europa League einen Schritt näher kommen, müssen die Italiener zunächst RB Salzburg aus dem Weg räumen. Wir sehen leichte Vorteile für die AS und setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ in Kombination mit einem Spiel „Unter 3,5 Tore“. Bet3000 vergibt für diese Wette eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei RB Salzburg vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2″ und „Unter 3,5 Tore“:

Mourinho hat den Gelb-Roten schnell seine Identität verpasst. Laut xG against hat Rom aus dem Spiel heraus die beste Abwehr der gesamten Serie A.

In Österreich drehen die Bullen alleine ihre Kreise. In der CL-Gruppenphase reichte es zu Rang 3. 5 der 6 RB-Spiele endeten mit weniger als 3,5 Toren!

Salzburg erzielte in der Königsklasse nie mehr als einen Treffer. Aus dem Spiel heraus haben die Römer nach 22 Ligaspielen auch nur 16 Tore geschossen.



RB Salzburg vs AS Rom Quoten Analyse:

Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren durchaus einen Namen im internationalen Fußball gemacht. Für die Buchmacher geht es mittlerweile sogar soweit, dass die Österreicher mit Quoten von 2,80 nur hauchdünner Außenseiter in diesem Hinspiel sind.

Den nationalen Pokalwettbewerb haben die Hauptstädter aus Italien bereits ad acta gelegt, sodass der Fokus auf den nationalen Wettbewerb und die Europa League gelegt werden kann. Schafft der Fünfte der Serie A einen Auswärtssieg, bekommt ihr Wettquoten von ungefähr 2,60.

Einen klaren Favoriten gibt es im Vorfeld dieser Partie nicht. Allerdings haben die Römer viel Erfahrung und individuelle Qualität im Gepäck, sodass wir ihnen zutrauen, das Feld ohne Niederlage zu verlassen. Zusätzlich spricht der Fokus auf die Defensive für eine torarme Begegnung.

RB Salzburg vs AS Rom Prognose: „Eine Frage der defensiven Stabilität“

Mourinho mag vielleicht nicht den attraktivsten Fußball aller Trainer spielen lassen, jedoch verspricht seine Orientierung am Ergebnis oftmals Erfolg. Jahr eins brachte bereits den ersten Titel und die Grundlage für weitere Erfolge stellt bekanntermaßen seine schwer zu schlagende Defensive.

Rom kassiert in der Liga laut xG against die wenigsten Treffer aller Teams aus dem Spiel heraus. International bleiben sie ihrer Herangehensweise ebenfalls treu. Nach Ablauf der Gruppenphase steht der zweitbeste xGA-Wert der Europa League auf dem Papier.

Doch nicht nur defensiv trägt die Philosophie der Römer ihre Früchte. Orientieren wir uns an xGD/90, glänzt der italienische Vertreter mit dem drittbesten Wert der gesamten Europa League.

Auf der anderen Seite steht ein Gegner, der im Stande ist, dem Herausforderer aus Rom Paroli zu bieten. RB startete in der Champions League und hielt dort seine Gegner in vier von sechs Duellen bei maximal einem Gegentor.

RB Salzburg - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 4:0 Lustenau (H), 5:6 n.E. Sturm Graz (H), 1:0 Klagenfurt (A), 2:1 Wolfsberger AC (A), 1:0 Hartberg (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Lecce (A), 2:0 Empoli (H), 1:2 Cremonese (H), 1:2 Neapel (A); 2:0 Spezia (A).

Letzte 5 Spiele RB Salzburg vs. AS Rom: -

Fehlende Spielpraxis könnte in dieser Partie zum Thema werden. Salzburg absolvierte 2023 erst zwei Pflichtspiele. Zwar konnte der Start in die Liga souverän gestaltet werden, doch das Ausscheiden im Pokal schmerzte den Serienmeister aus Österreich.

Im Gegensatz dazu stehen „die Magischen“ voll im Saft und die Ausbeute kann sich sehen lassen. Rom verlor nur eines seiner sieben Serie-A-Spiele bisher im Jahr 2023. Vier dieser Begegnungen konnten mit einer weißen Weste gestaltet werden.

Eine Wette auf weniger als 2,5 Tore in diesem Spiel scheint uns zu riskant, weshalb wir uns auf eine höhere Stufe begeben. Dort werden wir fündig: Die Giallorossi hielten 83 Prozent ihrer internationalen Spiele der aktuellen Saison unter 3,5 Toren. Salzburg kommt auf den identischen Wert in der Königsklasse.

Offensiv fehlt dem amtierenden Conference-League-Sieger noch die nötige Kaltschnäuzigkeit. Rom erzielte in keinem seiner letzten zehn Ligaspiele mehr als zwei eigene Treffer. Bisher liegen die Hauptstädter einige Treffer hinter dem erwartbaren Wert. Mourinho weiß jedoch, wie ein Spiel mit wenigen Toren gewonnen werden kann.

Unser RB Salzburg - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance X2 und Unter 3,5 Tore“

RB Salzburg macht es seinen Gegnern auf keinen Fall leicht, das steht fest! In der Königsklasse rangen die Österreicher Milan, Chelsea und Zagreb je ein 1:1-Unentschieden ab. Dieses Ergebnis ist im Vergleich mit den Gelb-Roten ebenfalls denkbar. Allerdings könnte eine weitere Mourinho-Masterclass auch zu einem knappen Sieg der AS reichen. So oder so erwarten wir wenige Treffer.