Real Madrid - Al Hilal Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Real Madrid - Al Hilal Tipp zum Klub-WM-Finale am 11.02.2023 lautet: Die Königlichen sind mit vier Titeln der Rekordhalter in diesem Wettbewerb. Al Hilal startet die Begegnung als klarer Außenseiter. Mehrere Elfmeter ebneten den Weg bis ins Finale. Hinter einen Treffer des Underdogs stellen wir ein großes Fragezeichen.

Obwohl Trainer Carlo Ancelotti im Halbfinale auf mehrere seiner Profis verzichten musste, feierte der spanische Champions-League-Sieger einen 4:1-Erfolg gegen Al Ahly. Im Finale misst sich der Favorit überraschend mit Al Hilal. Wir erwarten einen Sieg des vierfachen Champions ohne einen Gegentreffer. Buchmacher Bet365 krönt diese Wette mit einer Quote von 2,20.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Al Hilal auf „Sieg Real & Beide treffen: Nein“:

Real Madrid vs Al Hilal Quoten Analyse:

Möglicherweise ist die Klub-Weltmeisterschaft eine willkommene Ablenkung vom Liga-Geschehen. Während Real in La Liga bereits acht Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona hat, kann im Mini-Turnier wieder Selbstvertrauen getankt werden. Mit Quoten von 1,30 sind die Madrilenen jedenfalls klarer Favorit.

Real Madrid vs Al Hilal Prognose: „Ohne Strafstoß wird es schwer“

Carlo Ancelotti unterstrich in seinen Interviews, dass der Rekordsieger dieses Turnier ernst nimmt und der großen Fangemeinde am liebsten einen Titel schenken möchte.

Jüngst haderte Real im nationalen Wettbewerb zwar etwas mit seiner eigenen Offensive, doch defensiv fanden die Königlichen langsam zurück zu ihrer Stabilität. Zuletzt musste nur ein Ball in vier Ligaspielen aus dem eigenen Netz geholt werden.

Klingt nicht unbedingt nach den besten Voraussetzungen für die Underdogs aus Saudi Arabien. Selbst in der heimischen Liga reichte es in zwei der letzten vier Partien nur zu einem eigenen Treffer. Den Supercup verloren Angreifer Ighalo und Co. jüngst sogar ohne ein Tor zu erzielen.