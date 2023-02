Real Madrid - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Real Madrid - Atletico Madrid Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Wie gut muss dieser Sieg an der Anfield Road wohl geschmeckt haben? Nicht zum ersten Mal bewiesen „Los Blancos“, dass sie zu keinem Zeitpunkt abgeschrieben werden dürfen. Zeit zum Genießen bleibt kaum, denn das Stadtderby fordert die Aufmerksamkeit. Hier können die Königlichen erneut ihre Qualitäten unter Beweis stellen und punkten.

Derbi Madrileno - ein Duell, das den Fußballfans in Spaniens Hauptstadt für einen kurzen Zeitraum die Luft zum Atmen nimmt. Passend zum Stadtderby finden beide Mannschaften zurück zu alter Leistungsstärke. Wir setzen darauf, dass Atletico keinen Sieg im Santiago Bernabeu einfahren kann und diese Auflage unter 3,5 Toren endet. Betano verteilt für diese Wette eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Real Madrid vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Real Madrid vs Atletico Madrid Prognose: „Vinicius Jr - der Motor, der Unterschied-Spieler“

Carlo Ancelotti hat eine ganze Fülle an Spielern, die einem Spiel den Stempel aufdrücken können. Keiner kann derzeit jedoch mit Vinicius Jr. mithalten. Zu 44 Prozent greift Real über die linke Seite an, auf welcher der Spieler mit der Nummer 22 sein Unwesen treibt. Zum Vergleich: 30 Prozent der Offensivaktionen finden über die rechte Seite statt und nur 26 Prozent durch das Zentrum.

Sein Spitzname „Vini“ verniedlicht ihn, doch das sollte nicht davon ablenken, dass er einen scheinbar unermüdlichen Motor in sich trägt. Der junge Zauberer am Ball hat unter allen Spielern der ersten spanischen Liga die meisten Kontakte im Angriffsdrittel (754), hat zu den meisten Dribblings angesetzt (170) und den Ball am häufigsten in den gegnerischen Sechzehner getragen (72). Kann Atletico diesen Mann in der jetzigen Form verteidigen?