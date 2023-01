Real Madrid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Supercup-Spanien-Wette | Wer holt sich den spanischen Supercup?

Für Barcelona zählt in dieser Saison nach zwei zweiten und einem dritten Platz in der Liga nur die Meisterschaft. Bisher liegt die Mannschaft von Coach Xavi hier auch auf Kurs. Die einzige Niederlage kassierte man auswärts bei Real Madrid. Die große Stärke der Katalanen ist die Defensive. In 16 Ligapartien musste man nur sechs Gegentore hinnehmen. Das ist der mit Abstand beste Wert in Spanien.