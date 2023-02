Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2023

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp zum Copa del Rey Spiel am 02.03.2023 lautet: Die beiden spanischen Erzrivalen kämpfen im Clasico um ein Ticket fürs Pokalfinale. Im Hinspiel dürften die Königlichen als Heimteam die etwas bessere Ausgangsposition haben.

Am Donnerstag steht in Spanien schon der zweite Clasico des Jahres 2023 an. An das erste Duell mit dem Erzrivalen Barcelona hat Real Madrid keine guten Erinnerungen.

Im Endspiel um den spanischen Supercup waren die Königlichen Mitte Januar klar unterlegen und kassierten eine verdiente 1:3-Niederlage.

Nun treffen die beiden Spitzenteams im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey im Santiago Bernabeu aufeinander. Vor allem für Los Blancos hat das Spiel eine große Bedeutung.

Denn womöglich ist der Pokal in dieser Saison für die Mannschaft von Coach Carlo Ancelotti die einzige Möglichkeit auf einen Titel. Am Ende spielen wir bei diesem Duell mit einer Quote von 1,77 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Barcelona auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Real ist in dieser Liga-Saison noch ohne Heimniederlage

Barca hat die mit Abstand beste Abwehr in La Liga (8 Gegentore)

In den letzten 9 Pokalduellen zwischen beiden Erzrivalen fielen nur 2 Mal mehr als 3 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Wenig überraschend stehen die beiden Erzrivalen auch in der La-Liga-Tabelle ganz oben. Allerdings hat Barca nach 23 Spieltagen sieben Punkte Vorsprung auf Real.

Da Madrid im Hinspiel den Heimvorteil auf seiner Seite hat, sind die Gastgeber bei der Real Madrid vs Barcelona Prognose auch die Favoriten.

So gibt es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,96. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Katalanen durchschnittliche Quoten von 3,87.

Real Madrid vs Barcelona Prognose: Wie hat Barca die zwei Pleiten verkraftet?

Am vergangenen Dienstag hatte Real Madrid mit dem 5:2-Sieg zu Gast bei Liverpool für eine Machtdemonstration gesorgt. Zum Einen zauberten Altstars wie Karim Benzema oder Luka Modric, zum Anderen zeigte der junge Brasilianer Vinicius Junior mit zwei Toren und einer Vorlage mal wieder sein Können. Gut, dass für die Klubführung die Champions League wichtiger ist als die heimische Meisterschaft.

Denn am Samstag ließen die Königlichen mit dem 1:1 daheim im Stadtduell gegen Atletico mal wieder Punkte liegen. Auch Coach Carlo Ancelotti bestätigte nach dem Spiel, dass man den Liga-Titel noch nicht abgehakt habe, die Lage aber immer komplizierter werde. So bleibt auch die Position des Trainers, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, ungewiss. In Brasilien wird er längst als kommender Nationaltrainer gehandelt.

Der FC Barcelona ist mit zwölf Siegen und zwei Remis seit dem 31. Dezember 2022 extrem stark ins Jahr 2023 gestartet. Schon die letzten vier Pflichtspiele vor der WM-Pause hatte die Blaugrana gewinnen können. Dann aber folgte in der Vorwoche mit dem 1:2 bei Manchester United die erste Niederlage seit Ende Oktober. Damit war Barca zum zweiten Mal hintereinander frühzeitig in der Europa League ausgeschieden.

Am Sonntag waren die Männer von Coach Xavi zu Gast bei Aufsteiger Almeria. Hier wirkten die Katalanen überraschend ideenlos und ließen sich vom Kampfgeist der Hausherren den Schneid abkaufen. So konnte der Favorit nicht seinen gewohnten Ballbesitzfußball aufziehen. Am Donnerstag müssen die Gäste auf Top-Stürmer Robert Lewandowski verzichten. Der Pole kommt in 20 Ligaspielen bisher auf 15 Tore.

Real Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Atletico Madrid (H), 5:2 Liverpool (A), 2:0 Osasuna (A), 4:0 Elche (H), 5:3 Al Hilal

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:1 Almeria (A), 1:2 Manchester United (A), 2:0 Cadiz (H), 2:2 Manchester United (H), 1:0 Villarreal

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Barcelona: 1:3 (H), 3:1 (H), 0:1 (H), 0:4 (H), 3:2 (A)

Der Clasico wurde schon 253 Mal ausgetragen. Real hat mit 101 Siegen zu 100 Niederlagen knapp die Nase vorne. In den letzten sechs Vergleichen gab es nur einen Heimsieg.

In der Copa konnten die Katalanen nur eines der jüngsten sechs Duelle für sich entscheiden. Auch in La Liga ging der Sieg nur in einem der vergangenen sieben Aufeinandertreffen an die Blaugrana.

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Barca hatte durch das 1:3 gegen Real im Oktober erst die zweite Liga-Niederlage in dieser Saison kassiert. Mit nur acht Gegentoren in 23 Partien haben die Katalanen die mit Abstand beste Defensive in La Liga.

Ohne Topstürmer Lewandowski wollen die Blaugrana eine gute Ausgangsposition fürs Pokal-Rückspiel Anfang April. Mehr als ein Remis traue ich den Gästen gegen heimstarke Madrilenen aber nicht zu.